Tuyển sinh đại học 2026: Trường công bố sớm, thí sinh chủ động

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh (TPHCM) tham quan, trải nghiệm cơ sở vật chất, môi trường học tập tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), tháng 10/2025. Ảnh: Bùi Diễn

Ổn định phương thức tuyển sinh

Năm 2026, dự kiến phương án tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cơ bản không thay đổi so với năm trước đó. Theo đó, phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả học tập (gồm học bạ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực), cùng thành tích học tập và hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của thí sinh.

Năm 2025, trường áp dụng 2 phương thức chính: Xét tuyển tổng hợp, chiếm từ 95% đến 99% tổng chỉ tiêu và xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển theo quy chế Bộ GD&ĐT, chiếm khoảng 1-5%.

Trường Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) cũng dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM và điểm kỳ thi đầu vào đại học V-SAT, bên cạnh tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tương tự, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết phương án tuyển sinh năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, với các phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD&ĐT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với thành tích nổi bật (nếu có).

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM sử dụng nhiều phương thức: Xét tuyển tổng hợp dựa trên kết quả học tập và thành tích bậc THPT; xét kết quả kỳ thi V-SAT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; cùng các hình thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phỏng vấn cho chương trình cử nhân do đối tác quốc tế cấp bằng.

Trường Đại học Công Thương TPHCM duy trì 5 phương thức như năm trước: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập THPT (học bạ); Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD&ĐT; Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc công bố sớm phương án tuyển sinh giúp các trường chủ động hơn trong kế hoạch đào tạo, sớm tiếp cận học sinh giỏi và xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả. Đối với thí sinh, đây là cơ hội để chuẩn bị hồ sơ sớm, tìm hiểu ngưỡng điểm và điều kiện xét tuyển, tránh bị động khi quy chế chính thức được ban hành.

Sinh viên Trường Đại học Gia Định tham gia phỏng vấn với doanh nghiệp. Ảnh: GDU

Ổn định thi đánh giá năng lực

Năm 2025, hơn 152.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM qua 2 đợt thi, với tổng số hơn 223.000 lượt dự thi. Đây là phương thức tuyển sinh quan trọng được khoảng 100 cơ sở đào tạo sử dụng trong nhiều năm gần đây. Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TPHCM), ngoài việc điều chỉnh về thời gian tổ chức, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 cơ bản giữ nguyên cấu trúc, định dạng bài thi như năm 2025.

Theo đó, bài thi tiếp tục bám sát Chương trình GDPT 2018, duy trì các phần sử dụng ngôn ngữ và toán học, đồng thời tăng số lượng câu hỏi để nâng cao độ tin cậy và khả năng phân loại.

Phần logic - phân tích số liệu và giải quyết vấn đề được tái cấu trúc thành tư duy khoa học, nhằm đánh giá khả năng suy luận, logic và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội. Các câu hỏi được thiết kế dựa trên dữ liệu, thí nghiệm hoặc kết quả thực nghiệm, yêu cầu thí sinh phân tích, dự đoán và rút ra quy luật, qua đó thể hiện năng lực tư duy khoa học.

Theo số liệu do Bộ GD&ĐT công bố tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT (cuối tháng 9/2025), năm 2025 được xem là dấu mốc cho sự đa dạng mạnh mẽ trong phương thức tuyển sinh đại học.

Bên cạnh việc xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đã kết hợp các hình thức khác như xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế hoặc phương thức kết hợp giữa các tiêu chí. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, xét học bạ chiếm 42,4% tổng số thí sinh trúng tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn các phương thức khác chiếm 18,5%.

ThS Trần Thị Lệ Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Mở TPHCM cho rằng, phương thức xét tuyển học bạ THPT nên tiếp tục được duy trì trong mùa tuyển sinh 2026 nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên, bà Quyên lưu ý cần chuẩn hóa cách đánh giá học bạ, tránh “lạm phát điểm”, đồng thời giới hạn chỉ tiêu và kết hợp phỏng vấn hoặc kiểm tra năng lực để bảo đảm công bằng và chất lượng đầu vào.

Ảnh minh họa INT.

Bổ sung chính sách thu hút thí sinh

Theo ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM, điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh 2026 của trường là chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho thí sinh trúng tuyển thẳng. Theo đó, thí sinh thuộc diện này sẽ được miễn 100% học phí toàn khóa, đồng thời hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học tập.

“Chính sách mới nhằm khuyến khích học sinh giỏi, có thành tích nổi bật chọn học trong nước thay vì du học, đồng thời giúp trường thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng đầu vào”, ThS Sơn chia sẻ đồng thời nhấn mạnh, việc duy trì nhiều phương thức xét tuyển giúp giảm áp lực thi cử, đồng thời mở rộng cơ hội vào đại học qua nhiều kênh đánh giá năng lực khác nhau.

Cũng theo ThS Sơn, năm 2026 trường không mở thêm phương thức mới, nhưng sẽ điều chỉnh tiêu chí học bổng và chính sách hỗ trợ tài chính, hướng đến môi trường học tập thân thiện, linh hoạt và gắn kết doanh nghiệp. Đây được xem là minh chứng cho xu hướng tự chủ đại học gắn với trách nhiệm xã hội, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho người học.

Ở góc độ khác, TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Gia Định (TPHCM) cho biết nhà trường dự kiến áp dụng 3 phương thức tuyển sinh trong khi chờ quy chế chính thức của Bộ GD&ĐT, gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 (từ 15 điểm trở lên, tùy ngành); Xét kết quả học bạ THPT (từ 17 điểm trở lên); Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 600 điểm trở lên, tùy ngành).

TS Toàn nhấn mạnh, trường vẫn ưu tiên các phương thức quen thuộc, dễ tiếp cận với học sinh, đồng thời chú trọng các chương trình đào tạo gắn kết doanh nghiệp, tăng cường trải nghiệm thực hành cho sinh viên. “Chúng tôi hướng tới đào tạo nguồn nhân lực thực chất, sinh viên ra trường có thể làm việc ngay. Khi thí sinh biết phương án tuyển sinh sớm, các em sẽ chuẩn bị tốt hơn - đó cũng là cách nhà trường thể hiện trách nhiệm với xã hội”, TS Toàn nói.