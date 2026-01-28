Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyển

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điều chỉnh quan trọng với thí sinh và các trường.

Mỗi trường dùng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Cũng theo dự thảo, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển), không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng.

Thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng

Theo dự thảo, thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác nhau, và phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Xét theo học bạ: Bắt buộc có môn Toán hoặc Văn

Theo dự thảo, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ): tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kì (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30.

Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

“Siết” điểm cộng: Tối đa 3 điểm

Dự thảo “siết” điểm cộng trong xét tuyển. Điểm cộng trong xét tuyển bao gồm: điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, olympic quốc tế (nhưng không dùng để xét tuyển thẳng); điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có). Mức điểm cộng tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30. Điểm thành phần của từng loại điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 1,5 điểm theo thang điểm 30.

“Siết” môn xét tuyển

Dự thảo quy định tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Quy định này nhằm tránh tình trạng các trường xét tuyển các môn không liên quan đến ngành học.

Ngành sư phạm: chỉ xét 3 nguyện vọng đầu

Dự thảo quy định đối với các chương trình đào tạo giáo viên, chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3.

Học sinh trung học nghề được xét tuyển đại học

Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là việc bổ sung đối tượng xét tuyển đại học bao gồm học sinh đang theo học bậc trung học nghề theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Xét tuyển theo học bạ ngành luật, sư phạm, sức khỏe: Thí sinh phải đạt 20 điểm thi tốt nghiệp

Dự thảo quy chế bổ sung điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt từ 20 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành do các Bộ phối hợp quy định ngưỡng đầu vào.

Theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành quy định ngưỡng đầu vào của ba nhóm ngành: luật, sức khoẻ và sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khoảng điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Dự thảo quy chế cũng quy định đối với tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (áp dụng cho các trường hợp được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành), cơ sở đào tạo được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo các khoảng điểm, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo quy chế được cập nhật và điều chỉnh theo các nguyên tắc: bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch; có lộ trình điều chỉnh phù hợp; bảo đảm quyền lợi của người dự tuyển; nâng cao chất lượng đầu vào; giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội; giảm áp lực xã hội; khắc phục các bất cập tồn tại; hướng tới sự ổn định và bền vững của công tác tuyển sinh./.