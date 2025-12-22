Tuyển sinh lớp 6 Hà Nội: Trường “hot” công bố lịch tuyển sinh, cuộc đua vẫn căng

Tuyển sinh năm 2026 - 2027: Áp lực lớn tại các trường chất lượng cao

Trong mùa tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027, nhiều trường THCS ngoài công lập và trường chất lượng cao tại Hà Nội đã chủ động công bố sớm kế hoạch tuyển sinh. Theo kế hoạch tuyển sinh của các trường, hoạt động đánh giá năng lực, phỏng vấn sẽ được tổ chức rải rác từ đầu năm đến giữa năm 2026, tập trung vào những năng lực cốt lõi như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và tư duy logic, tùy theo định hướng đào tạo của từng trường. Thời gian nhận hồ sơ chủ yếu bắt đầu từ cuối năm 2025, kéo dài đến đầu năm 2026.

Mặc dù từ năm 2025, Bộ GD&ĐT đã "cấm" thi tuyển lớp 6 công lập và các trường đã chuyển sang áp dụng hình thức xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực thì cuộc đua vào các trường "hot" vẫn vô cùng khốc liệt.

Nhiều trường áp dụng hình thức xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực nhưng cuộc đua vào các trường "hot" vẫn vô cùng khốc liệt. (Ảnh minh họa)

Cụ thể: Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, năm học 2026–2027 tuyển 720 học sinh lớp 6 tại hai cơ sở. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng kết hợp đánh giá năng lực. Thời gian đăng ký trực tuyến: từ 10/12/2025 đến 31/3/2026. Thời gian đánh giá năng lực: ngày 5/4/2026, học sinh làm bài trực tiếp trên máy tính. Nội dung khảo sát: tư duy Toán học, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Điểm xét tuyển = tổng điểm khảo sát 2 môn (tư duy logic + ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt) + điểm ưu tiên (nếu có).

Trường Archimedes Academy dự kiến tuyển 700 học sinh theo hình thức xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực thông qua bài khảo sát ATS 2026. Cách tính điểm (chương trình chuẩn): Toán x2 + Tiếng Việt + Tiếng Anh x2. Nhà trường tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bao gồm các lớp tăng cường Toán – Khoa học – Tiếng Anh. Nhận hồ sơ trực tuyến đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường THCS Ngôi Sao Hoàng Mai tuyển 15 lớp, mỗi lớp 34 học sinh. Thời gian đăng ký từ 7/10/2025 đến khi đủ chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng; đánh giá năng lực (tổ chức ngày 10/1/2026); xét tuyển theo kết quả thi học bổng. Học sinh đang theo học tại trường được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển

Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội tuyển sinh theo hai hình thức: xét tuyển thẳng và xét tuyển thông qua đánh giá năng lực. Nhận hồ sơ xét tuyển thẳng: từ 19/10/2025 đến 31/1/2026. Phỏng vấn xét tuyển thẳng: tổ chức từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026. Thời gian đánh giá năng lực: ngày 8/3/2026

Trường THCS & THPT Newton tuyển sinh bằng hình thức thi đánh giá năng lực trực tiếp tại trường, kết hợp phỏng vấn. Tuyển sinh các chương trình: song ngữ quốc tế, song ngữ Cambridge, song ngữ Mỹ và hệ chất lượng cao

Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 180 học sinh. Thời gian đăng ký: từ 22/9/2025 đến khi đủ chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng hoặc xét tuyển qua đánh giá năng lực. Thời gian đánh giá năng lực: tổ chức định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm phát hành hồ sơ ngày 15/12/2025. Nhà trường chưa có lịch đánh giá năng lực. Ngày đăng ký dự tuyển vào trường chia 3 đợt: Đợt 1 ngày 10/1/2026-15/3/2026; Đợt 2 ngày 10/1-7/4/2026; Đợt 3 ngày 10/1-15/4/2026.

Trước thông tin tuyển sinh được công bố, nhiều phụ huynh không giấu được sự lo lắng về mức độ “khốc liệt” của kỳ tuyển sinh lớp 6. Anh Phạm Hoàng (Hà Nội) cho rằng, kỳ tuyển sinh lớp 6 vào một số trường THCS chất lượng cao hiện nay “căng thẳng không kém” kỳ thi vào lớp 10. Năm nay, gia đình anh dự kiến cho con đăng ký dự thi vào ba trường gồm THCS Ngoại ngữ, THCS Cầu Giấy và THCS Thanh Xuân để thử sức.

“Nếu đỗ cả ba trường còn lại, gia đình sẽ ưu tiên chọn THCS Thanh Xuân vì gần nhà, dù biết rằng cơ hội trúng tuyển là không hề dễ. Còn nếu không đỗ trường nào, chúng tôi lại phải tính phương án tìm một ngôi trường phù hợp khác cho con”, anh Phạm Hoàng chia sẻ.

Tỷ lệ chọi cao, áp lực chưa từng “hạ nhiệt”

Nhìn lại mùa tuyển sinh lớp 6 năm học 2025–2026, có thể thấy mức độ cạnh tranh vào các trường “hot” tại Hà Nội vẫn hết sức gay gắt. Dẫn đầu là Trường THCS Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội) với tỷ lệ chọi kỷ lục khoảng 1/30. Trong khi đó, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành ghi nhận tỷ lệ chọi 1/18, với hơn 5.700 thí sinh đăng ký dự tuyển để tranh 320 chỉ tiêu.

Áp lực không chỉ đến từ số lượng thí sinh đông, mà còn từ việc phụ huynh phải cho con tham gia nhiều đợt đánh giá năng lực, luyện kỹ năng tư duy, ngoại ngữ từ rất sớm. Không ít gia đình thừa nhận, cuộc đua vào lớp 6 hiện nay đã trở thành “cuộc chạy marathon” kéo dài từ những năm cuối bậc tiểu học.

Theo chị Hải Yến (Đống Đa, Hà Nội), để tăng cơ hội trúng tuyển, hầu hết các gia đình đều phải đầu tư cho con học trước từ lớp 3, lớp 4. Do con học bán trú cả ngày ở trường, các buổi học thêm được sắp xếp vào buổi tối trong tuần, còn cuối tuần thì lịch học gần như kín. “Biết là con khá vất vả, nhưng để đạt mục tiêu thì cả gia đình phải cùng cố gắng. Cùng một công ôn luyện, chúng tôi cho con đăng ký thi nhiều trường chất lượng cao để vừa thử sức, vừa tăng khả năng đỗ, đồng thời giúp con tự tin hơn vào năng lực của bản thân”, chị Yến chia sẻ.

Chị Hải Yến chia sẻ, để tăng cơ hội trúng tuyển, hầu hết các gia đình đều phải đầu tư cho con học từ rất sớm.

Lý giải việc tuyển sinh vào lớp 6 luôn “nóng”, ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), cho rằng áp lực tuyển sinh lớp 6 hiện nay chủ yếu xuất phát từ phía phụ huynh, khi nhiều gia đình đặt nặng danh tiếng trường lớp, buộc con học thêm, luyện thi căng thẳng. Trên thực tế, các trường ngoài công lập hay trường chất lượng cao đều có những phương án tuyển sinh riêng nhằm lựa chọn học sinh phù hợp với định hướng đào tạo của mình. Vì vậy, chính phụ huynh mới là người quyết định con đường và hướng phát triển cho con.

Ông Bình cho rằng, nếu việc thi vào lớp 6 bị đẩy thành một cuộc luyện thi kéo dài, trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Ở bậc tiểu học, điều quan trọng là giúp các em phát triển toàn diện về kỹ năng, thể chất và cảm xúc, thay vì đặt nặng áp lực phải đỗ vào một ngôi trường cụ thể. Khi dành quá nhiều thời gian cho luyện thi, trẻ không chỉ đánh mất những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên mà còn thiếu cơ hội vui chơi, rèn luyện và phát triển sức khỏe.

Không ít ý kiến cũng cho rằng tình trạng thiếu trường, lớp ở một số quận, huyện chỉ là một phần nguyên nhân. Cốt lõi của cuộc chạy đua nằm ở tâm lý phụ huynh muốn đưa con vào ngôi trường được xem là “tốt nhất”, thậm chí dựa nhiều vào tin đồn hơn là sự phù hợp thực tế. Để giảm áp lực, phụ huynh cần thay đổi quan niệm, coi “trường tốt” là trường phù hợp với con và điều kiện gia đình. Việc xác định rõ các tiêu chí như học phí, khoảng cách đi lại, môi trường học tập, truyền thống, thành tích, bạn bè… sẽ giúp gia đình cân nhắc và có nhiều lựa chọn hợp lý hơn.

Việc các trường công bố sớm kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 giúp phụ huynh có thêm thời gian chuẩn bị, song đồng thời cũng phản ánh thực tế: áp lực chọn trường, chọn lộ trình cho con ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh số lượng học sinh tại các đô thị lớn tiếp tục tăng, còn các trường được đánh giá cao về chất lượng đào tạo không nhiều, tuyển sinh lớp 6 được dự báo vẫn sẽ là “điểm nóng” của ngành giáo dục Thủ đô trong những năm tới.