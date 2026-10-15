Tỷ giá USD hôm nay 15/10: DXY vượt 102 điểm, người mua USD cần lưu ý điều gì?

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,35%, hiện ở mức 102,53 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,41%, xuống còn 1,1152 USD, đồng bảng Anh giảm 0,59%, xuống còn 1,3177 USD. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,08% so với đồng yên Nhật, xuống còn 158,16 yên...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,53 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật tăng, đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Đồng USD chạm mức cao nhất trong 18 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi số liệu lạm phát Mỹ tháng 9 cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Tuy nhiên, đồng bạc xanh sau đó giảm trở lại khi giới đầu tư đánh giá Fed vẫn có thể thận trọng trước những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động. Báo cáo Beige Book cho thấy hoạt động tuyển dụng và sa thải tại Mỹ đều ở mức thấp, trong khi áp lực lạm phát gia tăng tại một số khu vực.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức 65%, tăng từ 53% cách đây một tháng. Thị trường tiếp tục theo dõi các dữ liệu về doanh số bán lẻ, trợ cấp thất nghiệp và giá sản xuất để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 15/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 13 đồng so với phiên trước, ở mức 25.646 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.414 đồng mua vào và 26.878 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 15/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 15/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 15/10/2026.

Tỷ giá USD diễn biến trái chiều tại các ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,680-26,090 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.651-26.096 đồng/USD, đã tăng 8 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,710-26,090 đồng/USD, đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 15/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h42 không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.140 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 15/10, tăng giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,250.17-29,740.22 đồng/EUR, đã giảm 14 đồng chiều mua vào và giảm 15 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.501-29.811 đồng/EUR, đã tăng 26 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,476-29,858 đồng/EUR, đã tăng 22 đồng chiều mua vào và tăng 31 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 15/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h47 không biến động so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.929 đồng và bán ra là 29.039 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.96-168.84 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,28-169,28 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.74-169.75 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Có nên đầu tư Đô la Mỹ lúc này?

Ngày 15/10, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, một số ngân hàng trong nước cũng biến động tăng theo. Trong khi đó thị trường tự do giá USD lại chững giá, cho thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế tăng không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà tăng chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 14.10: Đồng USD, đồng EUR thị trường tự do bật tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 14/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.