Tỷ giá USD/VNĐ hôm nay (21/3): Thế giới và 'chợ đen' cùng tăng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá USD trong nước nhích tăng

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.069 – 26.339 đồng/USD (mua vào – bán ra). Các ngân hàng khác cũng dao động quanh ngưỡng này:

Ngân hàng Mua vào Bán ra Vietcombank 26.069 đồng 26.339 đồng VietinBank 25.940 đồng 26.339 đồng BIDV 26.115 đồng 26.335 đồng

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo ở mức 23.881 – 26.289 VND/USD.

Euro, Yên Nhật biến động

Đối với đồng EUR, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 27.586 – 30.490 VND/EUR.

Tại các ngân hàng thương mại cổ phần:

Ngân hàng Mua vào Bán ra Vietcombank 29.658 đồng 31.221 đồng VietinBank 29.572 đồng 31.292 đồng BIDV 29.895 đồng 31.155 đồng

Trong khi đó, đồng Yên Nhật được niêm yết tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 151 – 167 VND/JPY.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cổ phần:

Ngân hàng Mua vào Bán ra Vietcombank 160,76 đồng 170,97 đồng VietinBank 159,67 đồng 171,17 đồng BIDV 161,50 đồng 170,50 đồng

"Chợ đen" tăng trở lại

Trên thị trường tự do, vào lúc 4h30 ngày 21/3, tỷ giá USD "chợ đen" tăng trở lại, giao dịch quanh mức 26.976 – 27.096 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 36 đồng ở chiều mua và 16 đồng ở chiều bán so với phiên trước.