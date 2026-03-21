Tỷ giá USD/VNĐ hôm nay (21/3): Thế giới và 'chợ đen' cùng tăng
GĐXH - Ngày 21/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.085 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – tăng 0,27%, lên 99,50 điểm.
Giá USD trong nước nhích tăng
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.
Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.069 – 26.339 đồng/USD (mua vào – bán ra). Các ngân hàng khác cũng dao động quanh ngưỡng này:
|Ngân hàng
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.069 đồng
|26.339 đồng
|VietinBank
|25.940 đồng
|26.339 đồng
|BIDV
|26.115 đồng
|26.335 đồng
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo ở mức 23.881 – 26.289 VND/USD.
Euro, Yên Nhật biến động
Đối với đồng EUR, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 27.586 – 30.490 VND/EUR.
Tại các ngân hàng thương mại cổ phần:
|Ngân hàng
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.658 đồng
|31.221 đồng
|VietinBank
|29.572 đồng
|31.292 đồng
|BIDV
|29.895 đồng
|31.155 đồng
Trong khi đó, đồng Yên Nhật được niêm yết tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 151 – 167 VND/JPY.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cổ phần:
|Ngân hàng
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|160,76 đồng
|170,97 đồng
|VietinBank
|159,67 đồng
|171,17 đồng
|BIDV
|161,50 đồng
|170,50 đồng
"Chợ đen" tăng trở lại
Trên thị trường tự do, vào lúc 4h30 ngày 21/3, tỷ giá USD "chợ đen" tăng trở lại, giao dịch quanh mức 26.976 – 27.096 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 36 đồng ở chiều mua và 16 đồng ở chiều bán so với phiên trước.
