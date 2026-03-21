Tỷ giá USD/VNĐ hôm nay (21/3): Thế giới và 'chợ đen' cùng tăng

Thứ bảy, 16:01 21/03/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Ngày 21/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.085 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – tăng 0,27%, lên 99,50 điểm.

Giá USD trong nước nhích tăng

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.069 – 26.339 đồng/USD (mua vào – bán ra). Các ngân hàng khác cũng dao động quanh ngưỡng này:

Ngân hàngMua vàoBán ra
Vietcombank26.069 đồng26.339 đồng
VietinBank25.940 đồng26.339 đồng
BIDV26.115 đồng26.335 đồng

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo ở mức 23.881 – 26.289 VND/USD.

Euro, Yên Nhật biến động

Đối với đồng EUR, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 27.586 – 30.490 VND/EUR.

Tại các ngân hàng thương mại cổ phần:

Ngân hàngMua vàoBán ra
Vietcombank29.658 đồng31.221 đồng
VietinBank29.572 đồng31.292 đồng
BIDV29.895 đồng31.155 đồng

Trong khi đó, đồng Yên Nhật được niêm yết tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 151 – 167 VND/JPY.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cổ phần:

Ngân hàngMua vàoBán ra
Vietcombank160,76 đồng170,97 đồng
VietinBank159,67 đồng171,17 đồng
BIDV161,50 đồng170,50 đồng

"Chợ đen" tăng trở lại

Trên thị trường tự do, vào lúc 4h30 ngày 21/3, tỷ giá USD "chợ đen" tăng trở lại, giao dịch quanh mức 26.976 – 27.096 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 36 đồng ở chiều mua16 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

