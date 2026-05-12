SUV hạng C giá 374 triệu đồng đẹp hoàn hảo, 181 mã lực, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, rẻ như Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?
GĐXH - SUV hạng C mới của Geely với giá chỉ hơn 370 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu động cơ tăng áp 181 mã lực cùng loạt công nghệ hiện đại, sẵn sàng ‘tạo sức ép’ lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Geely Auto vừa chính thức trình làng Boyue 10th Anniversary Champion Edition tại Trung Quốc.
Theo Geely, tính đến tháng 4/2026, dòng Boyue đã đạt doanh số hơn 2,37 triệu xe trên toàn cầu và hiện có mặt tại hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây được xem là một trong những mẫu SUV chiến lược của hãng trong cuộc cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson ở phân khúc SUV đô thị cỡ C.
Về thiết kế, Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition tiếp tục duy trì phong cách mạnh mẽ và hiện đại của thế hệ hiện hành. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt hình khiên cỡ lớn, kết hợp các thanh mạ crôm dọc tạo cảm giác khá cao cấp.
Khu vực cản trước được nhấn mạnh bằng các chi tiết viền crôm dạng boomerang, giúp tổng thể xe trở nên thể thao hơn. So với nhiều mẫu SUV hạng C phổ thông như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, mẫu xe Trung Quốc này mang phong cách trẻ trung và có phần táo bạo hơn.
Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên phiên bản kỷ niệm nằm ở màu sơn ngoại thất Time Blue hoàn toàn mới cùng huy hiệu nhận diện 10 năm xuất hiện trên thân xe và trong khoang cabin.
Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.549 mm x 1.865 mm x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.707 mm, gần tương đồng khi so với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Với thông số này, Geely Boyue tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.
Không gian nội thất của xe được phát triển theo hướng công nghệ với màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch đặt nổi trên táp-lô. Hệ thống này tích hợp giao diện Flyme Auto thế hệ mới, hỗ trợ nhiều tính năng thông minh.
Ngoài ra, Geely Boyue còn sử dụng kiến trúc điện tử GEEA 3.0 phát triển dựa trên công nghệ AI, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng và khả năng vận hành thông minh. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2 cùng 11 tính năng an toàn chủ động, tạo thêm lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.
Cung cấp sức mạnh cho Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition là động cơ xăng tăng áp 4 xi lanh dung tích 1.5L. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm.
Đi kèm với đó là hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho phép mẫu SUV hạng C tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây.
Giá SUV hạng C Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition
SUV hạng C Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition giá bán 96.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 374 triệu đồng. Đây là phiên bản đặc biệt được hãng xe Trung Quốc tung ra nhằm kỷ niệm 10 năm dòng SUV Boyue có mặt trên thị trường.
Ngoài mức giá khá thấp so với mặt bằng SUV hạng C hiện nay, khách hàng mua xe còn được tặng gói quà Champion trị giá 2.199 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,51 triệu đồng.
Việc Geely tiếp tục mở rộng danh mục SUV đô thị với mức giá cạnh tranh cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng tạo sức ép mạnh hơn ở phân khúc phổ thông. Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới công nghệ và trang bị, những mẫu xe như Boyue hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng chú ý của Mazda CX-5, Hyundai Tucson cùng nhiều SUV hạng C khác trong thời gian tới.
Từ tháng 3/2025, thương hiệu ô tô Geely đã có mặt và được phân phối tại Việt Nam. Hy vọng mẫu SUV hạng C Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition cũng sẽ được bán tại Việt Nam trong tương lai.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
