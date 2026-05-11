Giá iPhone 13 mới nhất thấp chưa từng thấy, xứng danh rẻ nhất thị trường vẫn xịn không kém iPhone 17

Thứ hai, 09:09 11/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - Giá iPhone 13 rẻ nhất khách Việt có thể lựa chọn tại Việt Nam, sở hữu nhiều trang bị vẫn còn cực ổn thậm chí không quá thua kém iPhone 17 mới.

Giá iPhone 13 mới nhất 2026: Cơ hội sở hữu smartphone xịn với giá rẻ - Ảnh 1.

GĐXH - Giá iPhone cũ được điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều hệ thống bán lẻ, trong đó có mẫu chỉ còn khoảng 5,3 - 8,4 triệu đồng mở ra cơ hội sở hữu smartphone Apple với chi phí thấp chưa từng có.

Giá iPhone 13 mới nhất

iPhone 13 bán ra tại Việt Nam chỉ có duy nhất một phiên bản với giá từ 12.59 triệu đồng.

Hiện tại iPhone 13 bán ra tại Việt Nam chỉ có duy nhất một phiên bản với giá từ 12.59 triệu đồng. Khách Việt cũng chỉ có hai lựa chọn màu sắc là đen hoặc trắng.

Đánh giá iPhone 13

Bất chấp việc ra mắt từ 2021, iPhone 13 vẫn cho thấy nó là một chiếc iPhone toàn năng. Máy sở hữu ccamera chéo là bộ đôi cảm biến rộng và siêu rộng đi kèm hỗ trợ đầu đủ chống rung quang học lẫn lấy nét theo pha mang đến chất lượng hình ảnh hoàn hảo.

Thậm chí chống rung quang học mà iPhone 13 có là loại chống rung dịch chuyển cảm biến cực xịn có thể cho ra những bức ảnh với độ sắc nét, màu sắc không quá kém iPhone 17 mới.

Cùng với đó, iPhone 13 cũng sở hữu khả năng quay xóa phong cực ổn với chế độ Cinematic Mode - hiện là độc quyền của Apple. Vì vậy dù có giá thấp hơn nhưng nó vẫn có thể so kè với Galaxy S24 mới.

Camera trước của iPhone 13 cũng nhận được các nâng cấp tương tự mang lại những bức ảnh tự sướng đẹp và sắc nét dù ngày hay đêm cũng như hiệu ứng xóa phông sắc nét đầy thú vị.

Đáng chú ý trong một số thử nghiện gần đây, chuyên trang đánh giá DXO Mark thậm chí còn xếp hạng khả năng chụp ảnh của iPhone 13 tốt hơn chiếc Galaxy S25 FE mới ra mắt của Samsung. Theo kết quả thử nghiệm DxOMark, S25 FE đạt 118 điểm trong khi iPhone 13 đạt được 122 điểm.

iPhone 13 vẫn cho thấy nó là một chiếc iPhone toàn năng.

iPhone 13 có phần notch thu gọn giống iPhone 13 Pro Max giúp màn hình hiển thị rộng rãi hơn. Đây là màn hình Super Retina XDR OLED có hỗ trợ HDR10, Dolby Vision, độ sáng 800 nits (trung bình), 1200 nits (tối đa), độ phân giải 1170x2532px, tỷ lệ khung hình 19,48:9, 460ppi; Gam màu rộng, True-tone.

iPhone 13 có phần notch thu gọn giống iPhone 13 Pro Max

Nhờ đó dù kích thước màn hình 6.1 inch nhưng iPhone 13 mang đến cho người dùng phần hiển thị cực kỳ đẳng cấp với độ nét, màu sắc và độ sáng chẳng kém gì Galaxy S23 mới nhất. Điểm yếu duy nhất của màn hình iPhone 13 là nó dùng công nghệ quét 60Hz thấp bằng một nửa Galaxy S23. Nhưng nếu bạn không chơi game có hỗ trợ 120Hz, tính năng này chưa chắc đã cần thiết.

iPhone 13 mang đến cho người dùng phần hiển thị cực kỳ đẳng cấp với độ nét

Về sức mạnh hiệu năng, iPhone 13 được trang bị chip Apple A15 Bionic với CPU sáu lõi và GPU 4 lõi với tổng số bóng bán dẫn lên đến 15 tỉ nhiều hơn A14 Bionic (11.8 tỉ bóng) trên iPhone 12 tới 4.8 tỉ mang đến đột phá lớn vè mặt hiệu năng.

Con chip của iPhone 13 vẫn quá mạnh nên nó vẫn được Apple dùng trên iPhone 14 nhưng bổ sung thêm một lõi GPU. , iPhone 13 rẻ hơn nhưng cung cấp hiệu năng chẳng kém quá nhiều so với iPhone 17.

iPhone 13 được trang bị chip Apple A15 Bionic với CPU sáu lõi

iPhone 13 có pin 3227 mAh mang đến thời gian sử dụng nhiều hơn 2,5 giờ so với iPhone 12. Thử nghiệm thực tế cho thấy chiếc iPhone 13 dễ dàng đạt được 13 giờ 43 phút lướt web liên tục hoặc chơi game đồ họa cao tới hơn 7 giờ. Tuy nhiên khi mua iPhone 13, người dùng sẽ không có củ sạc đi kèm.


iPhone 13 có thiết kế cách mạng với mô-đun camera chéo ở mặt lưng.

iPhone 13 có thiết kế cách mạng với mô-đun camera chéo ở mặt lưng. Chỉ cần nhìn thấy là biết bạn đang dùng iPhone mới. Cùng với đó là thiết kế viền vuông thời thượng mà Apple khởi xướng từ thế hệ iPhone 12 nhưng hoàn thiện hơn.

Có nên mua iPhone 13 thời điểm này?

Tại thời điểm tháng 5, iPhone 13 là lựa chọn thay thế iPhone 11 và iPhone 12 trong vai trò sản phẩm thu hút người dùng đến với thế giới iOS. Nó sở hữu nhiều trang bị có thể giúp người dùng sử dụng những tính năng cơ bản giống như iPhone 17.

Tóm lại nếu nhu cầu của bạn chỉ ở mức cơ bản, iPhone 13 là lựa chọn tốt nhất hiện nay về giá bán. Nó cũng không hề quá yếu dù ra mắt từ năm 2021 thấm chí nếu dùng cơ bản sẽ không quá khác iPhone 17.


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
