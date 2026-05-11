Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng hạ 500 nghìn đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 11/5, lúc 8h38', SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng hạ 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến 8h39', SJC lại giảm giá vàng miếng hạ tiếp 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, xuống mức 163,4-166,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 cũng giảm xuống mức 162,9-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, từ đầu giờ sáng đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đều giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng rẻ hơn 1,1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 163,4-166,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, ngày 9/5, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đứng im so với phiên trước, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên cuối tuần 9/5, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với mức chốt hôm trước, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức chốt hôm trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giảm mạnh tuột mốc 4.700 USD/ounce. Lúc 8h42, giá vàng thế giới giao dịch ở vùng giá 4.690 USD/ounce, giảm 23 USD so với mức giá đóng cửa tuần trước.

Mở cửa phiên đầu tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.623 USD/ounce. Thị trường vàng chịu áp lực giảm trong đầu tuần, dù rủi ro địa chính trị liên quan đến eo biển Hormuz vẫn hiện hữu. Sức mạnh của giá dầu, lợi suất trái phiếu ổn định và đồng USD vững đã khiến vàng lùi về vùng 4.500 USD/ounce.