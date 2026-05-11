Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Thứ hai, 10:47 11/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/5/2026 chỉ trong ít phút đầu phiên SJC hai lần điều chỉnh giảm mạnh, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn mất tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục đi ngang và có diễn biến khác hẳn lúc “sốt”.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 11 / 5: Cập nhật giảm giá vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu , Doji - Ảnh 2.

SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng hạ 500 nghìn đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 11/5, lúc 8h38', SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng hạ 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến 8h39', SJC lại giảm giá vàng miếng hạ tiếp 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, xuống mức 163,4-166,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 cũng giảm xuống mức 162,9-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, từ đầu giờ sáng đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đều giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng rẻ hơn 1,1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 163,4-166,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, ngày 9/5, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đứng im so với phiên trước, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên cuối tuần 9/5, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với mức chốt hôm trước, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức chốt hôm trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giảm mạnh tuột mốc 4.700 USD/ounce. Lúc 8h42, giá vàng thế giới giao dịch ở vùng giá 4.690 USD/ounce, giảm 23 USD so với mức giá đóng cửa tuần trước.

Mở cửa phiên đầu tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.623 USD/ounce. Thị trường vàng chịu áp lực giảm trong đầu tuần, dù rủi ro địa chính trị liên quan đến eo biển Hormuz vẫn hiện hữu. Sức mạnh của giá dầu, lợi suất trái phiếu ổn định và đồng USD vững đã khiến vàng lùi về vùng 4.500 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 11/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 11/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục tăng nhẹ, giá bán quanh vùng 82 - 83 triệu đồng/kg.

GĐXH - Lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục xuất hiện nhiều mức lãi suất đặc biệt từ 7,5%/năm trở lên, chủ yếu áp dụng với các khoản tiền gửi giá trị lớn hoặc đi kèm điều kiện riêng.

GĐXH - Biệt thự, liền kề vốn là loại hình bất động sản hạng sang, có giá bán rất cao. Loại hình này trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, Hà Nội càng tăng nhiệt khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025.

GĐXH - SUV hạng C của Honda ra mắt với mức giá cực rẻ chỉ 650 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

GĐXH - Giá iPhone 13 rẻ nhất khách Việt có thể lựa chọn tại Việt Nam, sở hữu nhiều trang bị vẫn còn cực ổn thậm chí không quá thua kém iPhone 17 mới.

GĐXH - Xe máy điện với phanh đĩa trước – sau, động cơ 1500W, đi 60–80 km/lần sạc, phù hợp người dùng đô thị cần xe điện ổn định.

GĐXH - Khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà đất các khu vực như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức cũng bắt đầu tăng nhiệt.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở đỉnh 82 - 83 triệu đồng/kg.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục đi ngang và có diễn biến khác hẳn lúc “sốt”.

GĐXH - Giá iPhone cũ được điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều hệ thống bán lẻ, trong đó có mẫu chỉ còn khoảng 5,3 - 8,4 triệu đồng mở ra cơ hội sở hữu smartphone Apple với chi phí thấp chưa từng có.

GĐXH - Ô tô hybrid ngày càng được người dùng Việt quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái, trong đó ô tô hybrid 5 chỗ phục vụ cho nhu cầu cá nhân, gia đình được người dùng quan tâm hơn cả.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

