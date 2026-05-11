SUV hạng C giá 650 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mazda CX-5 chị em nhìn là mê
GĐXH - SUV hạng C của Honda ra mắt với mức giá cực rẻ chỉ 650 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Honda chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu ZR-V tại thị trường Australia, mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý về công nghệ, vận hành và phong cách thiết kế.
ZR-V vốn được yêu thích nhờ thiết kế thanh lịch, hiện đại cùng khả năng vận hành mượt mà, cao cấp. Trong lần nâng cấp này, toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ truyền động hybrid hai mô-tơ e, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ, cảm giác lái thể thao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu thân thiện môi trường.
Về công nghệ, Honda ZR-V được trang bị màn hình Honda CONNECT tích hợp Google, cho phép sử dụng Google Assistant, Google Maps và Google Play ngay trên xe. Điều này giúp kết nối liền mạch giữa hành trình di chuyển và cuộc sống số, mang lại trải nghiệm lái xe tiện nghi và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.
Tiến vào bên trong, khoang cabin của ZR-V gây ấn tượng mạnh bằng hàm lượng công nghệ dày đặc. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí 9 inch tích hợp sẵn các dịch vụ của Google, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch hiển thị sắc nét. Để chiều lòng những khách hàng khắt khe về âm thanh, Honda đã trang bị hệ thống 12 loa Bose cao cấp.
Sự tiện nghi còn được nâng tầm qua hệ thống ghế bọc da có tính năng sưởi và chỉnh điện, điều hòa khí hậu hai vùng độc lập cùng hệ thống camera toàn cảnh hỗ trợ lái xe an toàn.
Giá SUV hạng C Honda ZR-V
Honda ZR-V 2026 được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm cả cấu hình dẫn động cầu trước (2WD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Bản tiêu chuẩn VTi X sử dụng động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo, công suất 176 mã lực, đi kèm hệ dẫn động cầu trước, có giá khởi điểm 28.560 USD (khoảng 650 triệu đồng).
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
