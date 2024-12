U35 tôi chẳng sợ lão hóa da khi tìm ra chân ái, xin thề là hiệu quả

Chăm sóc da mùa đông Để duy trì làn da khỏe mạnh và mịn màng trong mùa đông, bạn cần chú ý những cách chăm sóc dưới đây.

Ở độ tuổi U35, làn da của chị em phụ nữ dần thay đổi, nhất là trong việc sản sinh các chất chống oxy hóa, giảm đề kháng một cách đáng kể. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị nên cung cấp thêm lượng lớn tinh chất từ Vitamin C cho làn da bởi lẽ cơ thể không thể tự sản xuất Vitamin C một cách tự nhiên. Vì vậy, tôi thành thật khuyên bạn nên bỏ túi một em serum giàu dưỡng chất Vitamin C là điều vô cùng cần thiết ở độ tuổi này, giúp làn da trở nên căng bóng, rạng rỡ và đều màu da. Một số ưu điểm của Vitamin C tôi đã "thu thập" được:

1. Hỗ trợ sản xuất collagen

Các chất chống oxy hóa của Vitamin C là yếu tố cần thiết trong quá trình tổng hợp collagen, giúp các phần mô và biểu bì da liên kết chặt chẽ và linh hoạt hơn. Việc sử dụng Vitamin C trực tiếp trên làn da góp phần làm tăng tốc độ sản sinh collagen - loại protein chiếm hơn 70% trọng lượng khô của làn da và dần ngừng sản xuất khi bước sang độ tuổi 35. Từ đó, việc sử dụng tinh chất Vitamin C hàng ngày giúp giữ cho làn da căng mọng, săn chắc cũng như khắc phục tình trạng lão hoá sớm, đồng thời khôi phục vẻ tươi trẻ, tràn sức sống.

2. Giảm thâm, nếp nhăn, phục hồi và cải thiện sắc tố da

Hầu hết các chị em thường phải tiếp xúc quá nhiều với các tia cực tím (UV), ánh sáng xanh,… đến từ ánh mặt trời hoặc các tác nhân từ cuộc sống, môi trường làm việc. Tưởng chừng như vô hại nhưng các yếu tố này dẫn đến các tình trạng thâm sạm, nám và tàn nhang trên khuôn mặt. Việc sử dụng serum Vitamin C được coi là phương pháp “cứu cánh” thiết yếu nhờ đặc tính chống oxy hoá và khả năng ức chế sự hình thành Melanin. Từ đó, tinh chất tác dụng trực tiếp vào vị trí vết thâm cũng như khôi phục sâu từng biểu bì, làm làn da trở nên trắng sáng, mờ thâm và triệt tiêu tận gốc sự rối loạn của sắc tố da.

3. Hydrat hoá cho làn da

Hydrat được hiểu là quá trình cấp nước từ không khí để truyền và hấp thụ tối đa cho từng tế bào da, tránh các tình khô da và lão hoá sớm. Và vitamin C được các chuyên gia chứng minh là “quả bom hydrat” bởi khả năng giữ nước tuyệt đối, cung cấp và cải thiện đáng kể về độ đàn hồi của da cũng như cấp ẩm, giữ cho da luôn căng mọng.