Sao phim 'Sex and the City' 50 tuổi da vẫn khỏe đẹp nhờ chăm làm việc 'độc lạ' này mỗi ngày

Trước đó, cô đã xuất hiện trong các phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, trong đó có phim hài Waking Up in Reno (2002), phim ly kỳ Gothika (2003), phim Giáng sinh Noel (2004) và phiêu lưu hành động Sahara (2005). Cô được đánh giá cao cho vai diễn trong Volver (2006) và Nine (2009), nhận được những đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar cho mỗi bộ phim. Cô đã giành được giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong năm 2008 để đóng vai họa sĩ María Elena trong Vicky Cristina Barcelona của Woody Allen. Mỹ nhân phim "Sex and the City" là nữ diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử nhận được giải Oscar và nữ diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên nhận được một ngôi sao tại Hollywood Walk of Fame