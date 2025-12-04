Ùn tắc giao thông tăng: Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra những "thủ phạm" chính
Một số tuyến đường của TPHCM có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực
Chiều 4-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
Ùn tắc giao thông tăng 24%
Cung cấp thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM cho biết tình hình ùn tắc giao thông trong thời gian qua khá cao (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024), một số tuyến đường có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực.
Vận tốc lưu thông trung bình đạt 34,9 km/h. Tại một số khu vực như trung tâm TPHCM (cũ) là 34,3 km/h, phía Đông là 35,3 km/h, phía Tây 33,4 km/h, phía Nam là 32,7 km/h, phía Bắc là 39,2 km/h.
Theo thống kê, khu vực lõi trung tâm TPHCM có các điểm nguy cơ cao ùn tắc giao thông như đường Nguyễn Tất Thành, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh, khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm,…
Đối với khu vực cửa ngõ (Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1), trục đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội, đặc biệt là các nút giao thông như Ngã tư Thủ Đức, Ngã tư Bình Thái và khu vực gần Cảng Cát Lái, Cảng Phú Hữu thường xảy ra ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm.
Tuyến Quốc lộ 13 cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm.
Các khu vực nút giao An Sương, đường Tô Ký đoạn từ đường Đông Bắc đến cầu vượt Quang Trung, nút giao Nguyễn Văn Quá – Quốc Lộ 1, Quốc Lộ 1 từ Tô Ngọc Vân đến Hà Huy Giáp có tình hình giao thông rất phức tạp.
Lý giải của Sở Xây dựng
Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết do lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm.
Hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên.
Cũng theo ông Nguyễn Kiên Giang, hiện nay trên địa bàn TPHCM đang triển khai thi công nhiều công trình trên đường bộ dẫn đến việc khai thác chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn lưu thông, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại một số điểm.
Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè còn diễn biến phức tạp, tình trạng mua bán trên vỉa hè dẫn đến người dân dừng xe dưới lòng đường để mua hàng, ảnh hưởng tốc độ lưu thông của dòng phương tiện.
Một nguyên nhân khác là tai nạn giao thông và sự cố phương tiện trên các tuyến trục chính chưa được giải tỏa kịp thời, dẫn đến ùn ứ cục bộ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, tình trạng dừng, đỗ không đúng quy định, lấn làn, đi vào đường cấm còn diễn biến phức tạp.
Sở Xây dựng TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể về phối hợp thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trong đó, rà soát, kịp thời điều chỉnh phân luồng giao thông tại các khu vực điểm nóng như trung tâm thành phố.
Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình giao thông khu vực cảng (Cát Lái, Bình Dương, Phú Hữu…) lên hệ thống bảng thông tin giao thông, cổng thông tin giao thông và trên phương tiện thông tin đại chúng.
Tiếp tục rà soát, đánh giá, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, giao thông thông minh (AI) trong giám sát, điều khiển giao thông...
