Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?
Ứng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Theo danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ngành Văn học chỉ có duy nhất 1 ứng viên phó giáo sư, không có ứng viên giáo sư.
Ứng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, quê tại Thắng Tam, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 1997.
Năm 2002, bà được cấp bằng Thạc sĩ ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; sau đó đến năm 2007 nhận bằng Tiến sĩ ngành Ngữ văn chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử văn học tại đây.
Sau tốt nghiệp cử nhân, bà Tâm là ứng viên làm thực tập nghiên cứu tại Ban Văn học, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, trợ giảng rồi giảng viên Khoa Ngữ văn và Báo chí (sau đổi thành Khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; nghiên cứu sinh thực tập tại Hoa Kỳ; học giả quốc tế nghiên cứu về Nhật Bản học tại trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.
Năm 2012, bà trở thành giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ 4/2016 đến 3/2018, TS Lê Thị Thanh Tâm là Phó Giáo sư kiêm nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.
Sau đó, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng Bộ môn Văn học và Nghệ thuật Việt Nam, Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa phụ trách, trước khi làm Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 7 năm 2021.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu của TS Lê Thị Thanh Tâm gồm: Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á; Tôn giáo trong mối quan hệ với văn học, triết học, mỹ học; Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam.
TS Lê Thị Thanh Tâm đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (tác giả chính và tác giả hai). Ngoài ra, xuất bản 4 sách, với 2 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín; hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; hướng dẫn chính 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.
Bà từng tham gia giảng dạy tại một số trường đại học ở nước ngoài bằng tiếng Anh và (một phần) tiếng Nhật, từng được bổ nhiệm làm Phó giáo sư của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.
Năm nay, số lượng ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 933, tăng mạnh so với năm 2024.
Trong số 933 ứng viên, có 89 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, 844 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn phó giáo sư. Danh sách này chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự.
Theo đó, 26 ngành/liên ngành đều có ứng viên. Năm 2024, ngành Văn hóa "trắng" ứng viên tham gia đề nghị xét duyệt.
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinhGiáo dục - 59 phút trước
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh.
Cú 'quay xe' ngoạn mục của thủ khoa tuyệt đốiGiáo dục - 1 ngày trước
Hoàng Thị Minh Hạnh là một trong hai thủ khoa đạt điểm rèn luyện tuyệt đối 4.0/4.0 toàn khóa, 143/143 tín chỉ đạt loại A của Trường ĐH Ngoại thương. Hạnh là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại.
Đã có lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2026Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần.
Bác sĩ nội trú kể về thanh xuân đáng nhớ và mái tóc đặc biệtGiáo dục - 2 ngày trước
Những năm tháng học tập căng thẳng, đêm trực triền miên đến 10 giờ tối, mái tóc rụng đi vì áp lực… với bác sĩ trẻ, là sự đánh đổi nhỏ bé để có được niềm tự hào, khát vọng sống hết mình với nghề y và chữa lành nỗi đau cho người bệnh.
Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh PhápGiáo dục - 3 ngày trước
Câu chuyện về một gia đình ở xã Thanh Oai, Hà Nội - bố làm thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con ăn học thành tài - được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.
Lương bác sĩ nội trú mới ra trường năm 2025 là bao nhiêu?Giáo dục - 3 ngày trước
Đây là con số mà nhiều người xem xong Matching Day tò mò.
Hé lộ điều ít biết về nữ 'thủ khoa kép', 'siêu hiếm' của Trường Đại học Y Hà NộiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.
Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”Giáo dục - 5 ngày trước
6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặtGiáo dục - 5 ngày trước
Cơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.
Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'Giáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.
Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025Giáo dục
Nữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.