Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?

TS Lê Thị Thanh Tâm

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ngành Văn học chỉ có duy nhất 1 ứng viên phó giáo sư, không có ứng viên giáo sư.

Ứng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, quê tại Thắng Tam, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 1997.

Năm 2002, bà được cấp bằng Thạc sĩ ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; sau đó đến năm 2007 nhận bằng Tiến sĩ ngành Ngữ văn chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử văn học tại đây.

Sau tốt nghiệp cử nhân, bà Tâm là ứng viên làm thực tập nghiên cứu tại Ban Văn học, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, trợ giảng rồi giảng viên Khoa Ngữ văn và Báo chí (sau đổi thành Khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; nghiên cứu sinh thực tập tại Hoa Kỳ; học giả quốc tế nghiên cứu về Nhật Bản học tại trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Năm 2012, bà trở thành giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ 4/2016 đến 3/2018, TS Lê Thị Thanh Tâm là Phó Giáo sư kiêm nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Sau đó, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng Bộ môn Văn học và Nghệ thuật Việt Nam, Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa phụ trách, trước khi làm Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 7 năm 2021.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của TS Lê Thị Thanh Tâm gồm: Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á; Tôn giáo trong mối quan hệ với văn học, triết học, mỹ học; Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam.

TS Lê Thị Thanh Tâm đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (tác giả chính và tác giả hai). Ngoài ra, xuất bản 4 sách, với 2 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín; hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; hướng dẫn chính 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

Bà từng tham gia giảng dạy tại một số trường đại học ở nước ngoài bằng tiếng Anh và (một phần) tiếng Nhật, từng được bổ nhiệm làm Phó giáo sư của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Năm nay, số lượng ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 933, tăng mạnh so với năm 2024.

Trong số 933 ứng viên, có 89 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, 844 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn phó giáo sư. Danh sách này chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự.

Theo đó, 26 ngành/liên ngành đều có ứng viên. Năm 2024, ngành Văn hóa "trắng" ứng viên tham gia đề nghị xét duyệt.