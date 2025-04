Biến chứng đáng sợ của men gan thấp nếu không được điều trị đúng GĐXH - Men gan thấp nếu không được điều trị kịp thời có thể gây suy dinh dưỡng, suy gan, rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Thuốc bổ gan là thuốc gì?

Gan là một nhà máy thải độc của cơ thể, việc sử dụng thuốc bổ để giải độc gan không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên cũng có một số ít những nghiên cứu cho thấy thành phần trong thuốc bổ gan mang lại lợi ích cho cơ thể.

Các nhãn thuốc bổ trợ gan khẳng định sản phẩm của họ sẽ “giải độc”, “tái tạo” và “giải cứu” gan của bạn. Chúng có mục đích loại bỏ tác hại của rượu, chất béo, đường và tất cả các chất độc khác mà gan của bạn buộc phải xử lý trong nhiều năm hoặc sau một cuộc nhậu say sưa cuối tuần.

Ảnh minh họa.

Các nhà sản xuất của thuốc bổ gan này hứa hẹn rằng các chất bổ sung của họ sẽ giúp tái tạo gan của bạn và phục hồi chức năng tối đa của nó.

Thông thường, thuốc bổ gan thường được chiết xuất từ các dược liệu, chứa nhiều thành phần tốt cho gan như: Cây kế sữa, Atiso, diệp hạ châu,…; các acid amin và vitamin như: methionine, choline, vitamin nhóm B...; và các loại hóa dược như: silymarin, N-acetylcysteine, curcumin…

Khi nào cần sử dụng thuốc bổ gan?

Thuốc bổ gan sẽ cần thiết khi gan bị nhiễm độc. Việc giải độc gan vừa giúp làm sạch gan, vừa giúp cơ thể được thanh lọc và phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm tại gan cũng như các cơ quan khác.

Để "giải cứu" lá gan, chúng ta cần phải áp dụng các biện pháp giúp thải độc gan. Việc dùng thuốc bổ gan là rất quan trọng đối với những bệnh nhân bị mắc các bệnh lý về gan hay chức năng gan suy giảm.

Điển hình như gan bị tổn thương do rượu bia, do quá trình dùng thuốc, do nhiễm nấm, virus, vi khuẩn, các hóa chất… Nhưng dùng thuốc bổ gan như thế nào thì cần phải qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân gây độc gan mới có phác đồ thải độc gan an toàn và hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Uống thuốc bổ gan thế nào cho đúng cách?

Chuyên gia y tế khuyến cáo, nên nhớ rằng các loại thuốc bổ gan chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh nên không thể thay thế thuốc đặc trị. Bệnh nhân sử dụng thuốc bổ gan cần:

Uống thuốc đúng liều lượng: Đa số các thuốc bổ gan sẽ chứa những thành phần chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên. Tuy nhiên người bệnh không nên vì thế mà lạm dụng, dùng thuốc quá liều. Nên dùng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ và không tự ý tăng giảm liều lượng mà chưa tham khảo ý kiến người có chuyên môn y khoa;

Uống đúng thời gian: Nên dùng thuốc trước bữa ăn 30 phút vì đây là thời điểm lý tưởng để thuốc hỗ trợ tăng tiết mật, đào thải độc tố cho gan giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thuốc còn có tác dụng kích thích vị giác hoạt động tốt hơn, nhờ đó mà bệnh nhân sẽ ăn ngon miệng hơn.

Lạm dụng thuốc bổ gan nguy hiểm thế nào?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc với tác dụng bảo vệ nhu mô gan, tăng cường chức năng gan, tăng thải độc gan... thường được gọi là thuốc bổ gan. Nhiều người tin rằng các thuốc bổ gan có nguồn gốc thảo dược (thuốc Nam, thuốc Đông y...), được chế biến từ những nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên nên lành tính, an toàn cho sức khỏe.

Thực tế, có rất nhiều người tự 'kê đơn' thuốc bổ gan cho mình mà không cần bác sĩ khám, chẩn đoán và chỉ định dùng thuốc. Họ không biết rằng, thuốc bổ gan không thể tùy tiện sử dụng. Bởi mỗi người, mỗi bệnh sẽ có cách dùng thuốc hoàn toàn khác nhau.

Nếu sử dụng không đúng bệnh, đúng liều lượng, đúng thời điểm có thể gây ra những tác dụng phụ đáng tiếc, gây hại cho gan… Việc lạm dụng quá mức thuốc bổ gan cũng có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng: Gan bị nhiễm độc, viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan... rất nguy hiểm.

