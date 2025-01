Uống thuốc nam chữa yếu sinh lý, người đàn ông 43 tuổi phải ghép gan cấp cứu

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, vừa qua, các bác sĩ Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng của Bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp người bệnh nam 43 tuổi suy gan cấp do tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để tăng cường sinh lý.

Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân không có tiền sử mắc bệnh lý gan. Tuy nhiên, sau 1 tháng sử dụng thuốc nam trị yếu sinh lý, người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng vàng da, vàng mắt, mệt mỏi tăng dần.

Bệnh nhân được chăm sóc sau ghép gan. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện TWQĐ 108, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy gan cấp do ngộ độc thuốc. Người bệnh đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện, diễn biến bệnh tiến triển não gan độ 2-3, nguy cơ hôn mê, cần phẫu thuật ghép gan cấp cứu.

Mảnh gan ghép cho người bệnh là từ một người cho chết não, may mắn sau quá tình phẫu thuật và hồi sức tích cực, người bệnh đã hồi phục và có thể xuất viện trở lại cuộc sống bình thường.

Thận trọng với các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, đơn vị này đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp phải phẫu thuật ghép gan do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc hoặc tự ý ngưng sử dụng thuốc điều trị virus viêm gan B. Tuy nhiên, không nhiều trường hợp may mắn như ca bệnh trên, do nguồn mô, tạng hiến vốn vô cùng ít ỏi.

Các bác sĩ cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy gan cấp đe dọa tính mạng người bệnh. Chẳng hạn như nguy cơ tiềm ẩn từ viêm gan virus B mạn tính. Viêm gan virus B mạn tính là một bệnh lý do virus viêm gan B (HBV) gây ra, có thể lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn hoặc từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không có biểu hiện lâm sàng rõ rệt.

Hiện nay, viêm gan virus B mạn tính có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc kháng virus. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh có thể tiến triển thành các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, suy gan cấp và ung thư gan. Mặt khác, việc điều trị kéo dài và phải thường xuyên theo dõi có thể dẫn tới tâm lý chán nản và tự ý dừng thuốc.

Khi người bệnh ngừng sử dụng thuốc điều trị viêm gan B mà không có sự chỉ định của bác sĩ, HBV có thể tái phát và nhân lên nhanh chóng, tạo các đợt bùng phát virus gây tổn thương gan nghiêm trọng, tiến triển suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính là một tình trạng bệnh có tỷ lệ tử vong trong 90 ngày lên tới 80%.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác gây suy gan cấp đến từ việc tự ý sử dụng thuốc nam hoặc các phương pháp điều trị không được kiểm chứng. Mặc dù thuốc nam có mặt rộng rãi trong cộng đồng và thường được coi là phương pháp điều trị an toàn. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả các loại thuốc nam đều có nguồn gốc rõ ràng hoặc được nghiên cứu đầy đủ về tác dụng và độ an toàn.

Một số loại thảo dược hoặc thuốc nam gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí có thể tiến triển đến suy gan cấp - một bệnh lý có tỷ lệ tử vong tới 60%, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phòng ngừa biến chứng và cách chăm sóc gan hiệu quả

Theo BS. Lê Nam Khánh - Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện TWQĐ 108, để tránh những biến chứng nguy hiểm từ viêm gan B và việc tự ý dùng thuốc nam, người dân cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản sau:

Tuân thủ đúng phác đồ điều trị

Người bệnh viêm gan B cần tuân thủ tuyệt đối liệu trình điều trị của bác sĩ. Việc ngừng thuốc hay thay đổi phương pháp điều trị mà không có sự hướng dẫn của chuyên gia có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Không tự ý sử dụng thuốc nam

Dù thuốc nam có thể có lợi ích nhất định trong việc hỗ trợ điều trị nhưng việc sử dụng thuốc này cần được kiểm chứng khoa học và có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Hãy liên hệ với bác sĩ nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc bổ sung nào.

Kiểm tra sức khoẻ định kỳ

Việc theo dõi chức năng gan và xét nghiệm viêm gan B định kỳ là rất quan trọng để phát hiện sớm các biến chứng và điều chỉnh điều trị kịp thời.

Dinh dưỡng và lối sống lành mạnh

Một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và tập luyện thể thao đều đặn giúp bảo vệ sức khoẻ gan. Cùng với đó, việc tránh các yếu tố nguy cơ khác như lạm dụng rượu bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ gan.

