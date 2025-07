Vàng quốc tế trên đà giảm, giá vàng miếng SJC còn 121,1 triệu đồng/lượng

Sở dĩ giá vàng quốc tế giảm do chịu áp lực từ USD mạnh lên và những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), khiến nhu cầu đầu tư vào tài sản an toàn như vàng suy yếu.

(Ảnh minh họa)

Ủy ban châu Âu cho biết một thỏa thuận với Mỹ đang trong tầm tay, ngay cả khi các quốc gia EU đã phê duyệt kế hoạch áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ trong trường hợp đàm phán thất bại.

C hỉ số USD Index đã phục hồi lên 97,68 điểm sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Dữ liệu việc làm ổn định được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mức lãi suất hiện tại ở 4,25 - 4,50% trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới, bất chấp áp lực lạm phát gia tăng do các mức thuế nhập khẩu mà Tổng thống Donald Trump áp đặt. V àng thường thể hiện tốt trong những giai đoạn bất ổn và môi trường lãi suất USD thấp.

Giá vàng thế giới liên tục sụt giảm với 3 phiên liên tiếp do USD mạnh lên và những tiến triển tích cực trong đàm phán thuế quan giữa Mỹ và nhiều quốc gia. Đồng thời, hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell và các đồng nghiệp vẫn đang ngần ngại cắt giảm lãi suất vì phải chờ xem tác động của chính sách thuế quan lên lạm phát. Cơ quan này từng nhấn mạnh, chưa cần hành động vì nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để chịu đựng mức lãi suất cao như hiện nay.

Theo Kitco News, giá vàng vẫn chưa thu hút được dòng tiền trú ẩn dù thị trường nhà ở Mỹ phát đi tín hiệu suy yếu. Cụ thể, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán nhà mới trong tháng 6 chỉ tăng 0,6% so với tháng trước, đạt 627.000 căn theo năm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 649.000 căn. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số này đã giảm 6,6%.

Đối với thị trường vàng trong nước, sáng nay, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giảm 100.000 đồng ở chiều mua, xuống 119,6 triệu đồng/lượng, nhưng giảm đến 600.000 đồng ở chiều bán ra, còn 121,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua bán theo đó giảm xuống 1,5 triệu đồng/lượng thay vì 2 triệu đồng như hôm qua.