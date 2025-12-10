Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩn

MH370 chưa từng bị rơi và loạt giả thuyết gây chấn động về chiếc máy bay mất tích bí ẩn GĐXH - Đã có 3 chiến dịch tìm kiếm MH370 được triển khai, với nỗ lực tìm kiếm mới nhất dự kiến nối lại cuối tháng 12/2025.

Vụ máy bay MH370: Tòa Trung Quốc yêu cầu Malaysia bồi thường 3,3 triệu USD

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy





Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 8/12 phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách mất tích trên chuyến bay MH370.

Phán quyết liên quan đến 8 vụ kiện, đại diện cho 8 hành khách. Số tiền mà Malaysia Airlines bị tòa án Trung Quốc yêu cầu bồi thường hôm 8/12 là 3,3 triệu USD.

Tòa án Nhân dân quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết 47 vụ kiện khác đã được rút lại sau khi thân nhân đạt thỏa thuận dân sự với Malaysia Airlines. Vẫn còn 23 vụ đang trong quá trình xét xử.

Theo thông báo của tòa, khoản bồi thường nhằm chi trả chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại liên quan khác. Hãng hàng không Malaysia Airlines hiện chưa lên tiếng bình luận.

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines chở 239 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Sau khi thảm kịch xảy ra, một chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không đã được tiến hành nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác máy bay.

Hai phần ba số hành khách trên máy bay là người Trung Quốc, còn lại gồm công dân Malaysia, Indonesia, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.

Bộ Giao thông Malaysia đầu tháng này cho biết chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 sẽ được nối lại từ ngày 30/12. Đợt tìm kiếm mới kéo dài 55 ngày, diễn ra tại các khu vực được đánh giá là "có xác suất cao nhất" về vị trí tiềm năng của máy bay.

Xuất hiện đề xuất công bố cuộc tìm kiếm máy bay MH370 theo thời gian thực

Một số mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy





MH370 mất tích là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới chưa có lời giải. Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất liên lạc với kiểm soát không lưu chưa đầy một giờ sau khi cất cánh. Kể từ đó, máy bay hoàn toàn biến mất.

Công ty thám hiểm Ocean Infinity sẽ tiếp tục tìm kiếm MH370 vào ngày 30/12, sau khi giai đoạn tìm kiếm đầu năm nay bị dừng lại do các vấn đề thời tiết theo mùa.

Lần này, công ty có 55 ngày để rà soát khu vực rộng 15.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương, nơi được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất. Cuộc tìm kiếm được tiến hành trên cơ sở "không tìm thấy, không lấy phí".

Bloomberg nhận định, trong cuộc tìm kiếm MH370 lần này, dù không thể đảm bảo máy bay sẽ được tìm thấy, nhưng Chính phủ của Thủ tướng Anwar Ibrahim có thể mang lại sự minh bạch hơn so với trước đây.

MH370 vẫn là bí ẩn khiến cả thế giới dõi theo





Một báo cáo điều tra an toàn chính thức năm 2018 kết luận, MH370 có thể đã bị cố tình lái chệch hướng và bay đến phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, báo cáo không quy trách nhiệm cho bất cứ thủ phạm nào. Điều đó đã khiến gia đình của 239 người trên máy bay phải trải qua nhiều năm với những câu hỏi chưa được giải đáp.

Cũng theo Bloomberg, có một số điều Malaysia cần phải làm đúng trong cuộc tìm kiếm MH370 lần này, bắt đầu bằng việc truyền đạt rõ ràng. Thân nhân trong vụ MH370 xứng đáng được cập nhật kịp thời, bất kể xác máy bay có được tìm thấy hay không.

Có những lý do để lạc quan một cách thận trọng với cuộc tìm kiếm lần này. Ocean Infinity cho biết đã cải tiến công nghệ kể từ năm 2018, sử dụng bộ công cụ lập bản đồ đại dương hoàn thiện hơn nhiều.

Các công cụ bao gồm tàu nổi không người lái, phối hợp với các phương tiện tự hành dưới nước, sẽ hoạt động ngay sát đáy biển, qua đó giúp lập bản đồ địa hình xuống độ sâu gần 6.000m và tìm kiếm các khu vực rộng hơn với hình ảnh sắc nét hơn.

Đây là những dấu hiệu đáng khích lệ và cả Malaysia cũng như Ocean Infinity đều không nên để xảy ra thêm bất kỳ sự chậm trễ nào. Việc mất đà sẽ làm suy yếu niềm tin, làm dấy lên những thuyết âm mưu về việc trì hoãn cuộc điều tra.

Theo Bloomberg, Malaysia nên cam kết công bố dữ liệu tìm kiếm, phân tích và cập nhật theo thời gian thực. Điều này sẽ củng cố niềm tin và có khả năng đóng góp vào an toàn hàng không toàn cầu.

Các chuyên gia học hỏi lẫn nhau từ những phát hiện của nhau, và việc cho phép các nhà điều tra tiếp cận dữ liệu này sẽ giúp cải thiện các mô hình về động lực học của những vụ tai nạn dưới biển sâu.

Đối với thân nhân của các nạn nhân MH370, việc công khai có thể phần nào giải quyết được khiếu nại của họ. Một cuộc tìm kiếm được quản lý tốt có thể góp phần quan trọng vào việc chứng minh với thế giới rằng Malaysia có thể giữ lời hứa.