"Thủy quái" khổng lồ bất ngờ lao đến dưới biển sâu: Thợ lặn suýt bị nuốt chửng trong tích tắc

Thứ ba, 06:38 09/12/2025 | Tiêu điểm

Sự việc đáng sợ gì đã xảy ra giữa "thủy quái" và người thợ lặn?

Giữa đại dương sâu thẳm ngoài khơi Na Uy, một thợ lặn tự do chỉ trong tích tắc biến từ người quan sát sang nhân vật chính của một màn kịch kinh hoàng: con "thủy quái" khổng lồ bơi thẳng tới, há miệng như muốn nuốt chửng cô. May mắn thay, nó đổi hướng đúng lúc để lại cô đứng đó với hơi thở dồn dập và trái tim vẫn rộn lên vì sống sót.

Thợ lặn suýt bị "thủy quái" nuốt chửng

Cô thợ lặn tên Cindy Yang, 45 tuổi, đang thực hiện một chuyến lặn ngắm sinh vật biển ngoài khơi Na Uy.

Bầu không khí ban đầu nghiêm tĩnh: nước lạnh, ánh sáng yếu dần khi cô lặn sâu xuống, xung quanh là những đàn cá tung tăng, lớp bọt nhỏ phả ra từ bộ đồ lặn.

Thợ lặn suýt bị “thủy quái” nuốt chửng. (Nguồn: Dailymail)

Bất ngờ, trong khoảnh khắc ấy, "thủy quái" khổng lồ xuất hiện từ bên dưới là một con cá voi lớn lao bơi thẳng về phía cô. Những hình ảnh từ clip cho thấy con vật gần như mở miệng ngay trước mặt cô, tạo nên cảnh tượng "như bị nuốt" chỉ còn cách vài centimet.

Cindy giật mình, tim đập nhanh, trong cái khoảnh khắc mà khả năng sinh tử hiện rõ nhất, cô không kịp phản ứng mạnh đẩy, chỉ biết giữ bình tĩnh và… cầu nguyện. May mắn thay, con cá voi dừng lại, đổi hướng và chầm chậm bơi đi để lại cô giữa lòng đại dương, vừa kinh ngạc vừa sống sót.

Lý giải từ các chuyên gia

Con sinh vật khổng lồ kia được cho là một con cá voi lưng gù (humpback whale) hoặc tương tự. Cá voi lưng gù trưởng thành có thể nặng từ 30 đến 50 tấn (30.000 - 50.000 kg). Ví dụ, trước đây đã từng có trường hợp một thợ lặn tại Biển Barents ngoài khơi Na Uy suýt bị một con humpback nặng khoảng 35.000 pound (tương đương khoảng 15. 800 kg) nuốt nhưng may mắn thay con vật chỉ "suýt" mà thôi.

Cá voi lưng gù trưởng thành có thể nặng từ 30 đến 50 tấn (30.000 - 50.000 kg). (Ảnh: Scubaverse)

Theo các nhà sinh vật biển, hành động của cá voi trong những tình huống như vậy thường không phải "nuốt người" theo nghĩa ăn thịt. Cá voi lưng gù thường săn mồi bằng cách đớp những đàn cá nhỏ hoặc sinh vật plankton, mở rộng miệng rồi lọc và một người bất ngờ lặn trong vùng đó có thể trở thành vật thể ngoài kế hoạch. Cũng chính vì vậy, sự xuất hiện đột ngột của con cá voi đã khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Những cảnh báo dành cho thợ lặn và người yêu biển

Mặc dù trường hợp "bị cá voi nuốt" là cực hiếm, nhưng câu chuyện này mang lại nhiều bài học quý giá:

  • Luôn nhận thức môi trường xung quanh: Khi lặn sâu, người tham gia cần biết rõ loại sinh vật có thể xuất hiện và hành vi của chúng.
  • Giữ khoảng cách an toàn: Với cá voi và các động vật biển lớn, việc tiếp cận quá gần có thể dẫn đến nguy hiểm, dù không phải do chúng hung dữ.
  • Luôn trang bị và chuẩn bị tâm lý: Trong môi trường nước sâu, điều bất ngờ có thể xảy ra nên tinh thần sáng suốt và hành động chậm rãi, bình tĩnh là chìa khóa.

Cá voi lưng gù thường săn mồi bằng cách đớp những đàn cá nhỏ hoặc sinh vật plankton. (Ảnh: Youtube)

Chỉ trong chớp mắt, từ một cảnh quan lặng lẽ dưới đáy biển, biến thành cơn ác mộng giữa lòng đại dương khi một sinh vật hàng chục tấn gần như nuốt chửng một con người. Câu chuyện của Cindy Yang dù vẫn đang cần xác minh nhiều chi tiết nhưng là lời nhắc mạnh mẽ rằng: biển cả dù đẹp và mê hoặc đến đâu, vẫn luôn chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng. Hãy luôn tôn trọng và thận trọng, bởi vì khi đã ở giữa đại dương, bạn không chỉ đi ngắm; bạn bước vào lãnh địa của những "thủy quái" thật sự.

Nguyệt Phạm (Theo ABC, People, Telegrafi)
