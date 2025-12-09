"Thủy quái" khổng lồ bất ngờ lao đến dưới biển sâu: Thợ lặn suýt bị nuốt chửng trong tích tắc
Sự việc đáng sợ gì đã xảy ra giữa "thủy quái" và người thợ lặn?
Giữa đại dương sâu thẳm ngoài khơi Na Uy, một thợ lặn tự do chỉ trong tích tắc biến từ người quan sát sang nhân vật chính của một màn kịch kinh hoàng: con "thủy quái" khổng lồ bơi thẳng tới, há miệng như muốn nuốt chửng cô. May mắn thay, nó đổi hướng đúng lúc để lại cô đứng đó với hơi thở dồn dập và trái tim vẫn rộn lên vì sống sót.
Thợ lặn suýt bị "thủy quái" nuốt chửng
Cô thợ lặn tên Cindy Yang, 45 tuổi, đang thực hiện một chuyến lặn ngắm sinh vật biển ngoài khơi Na Uy.
Bầu không khí ban đầu nghiêm tĩnh: nước lạnh, ánh sáng yếu dần khi cô lặn sâu xuống, xung quanh là những đàn cá tung tăng, lớp bọt nhỏ phả ra từ bộ đồ lặn.
Thợ lặn suýt bị “thủy quái” nuốt chửng. (Nguồn: Dailymail)
Bất ngờ, trong khoảnh khắc ấy, "thủy quái" khổng lồ xuất hiện từ bên dưới là một con cá voi lớn lao bơi thẳng về phía cô. Những hình ảnh từ clip cho thấy con vật gần như mở miệng ngay trước mặt cô, tạo nên cảnh tượng "như bị nuốt" chỉ còn cách vài centimet.
Cindy giật mình, tim đập nhanh, trong cái khoảnh khắc mà khả năng sinh tử hiện rõ nhất, cô không kịp phản ứng mạnh đẩy, chỉ biết giữ bình tĩnh và… cầu nguyện. May mắn thay, con cá voi dừng lại, đổi hướng và chầm chậm bơi đi để lại cô giữa lòng đại dương, vừa kinh ngạc vừa sống sót.
Lý giải từ các chuyên gia
Con sinh vật khổng lồ kia được cho là một con cá voi lưng gù (humpback whale) hoặc tương tự. Cá voi lưng gù trưởng thành có thể nặng từ 30 đến 50 tấn (30.000 - 50.000 kg). Ví dụ, trước đây đã từng có trường hợp một thợ lặn tại Biển Barents ngoài khơi Na Uy suýt bị một con humpback nặng khoảng 35.000 pound (tương đương khoảng 15. 800 kg) nuốt nhưng may mắn thay con vật chỉ "suýt" mà thôi.
Theo các nhà sinh vật biển, hành động của cá voi trong những tình huống như vậy thường không phải "nuốt người" theo nghĩa ăn thịt. Cá voi lưng gù thường săn mồi bằng cách đớp những đàn cá nhỏ hoặc sinh vật plankton, mở rộng miệng rồi lọc và một người bất ngờ lặn trong vùng đó có thể trở thành vật thể ngoài kế hoạch. Cũng chính vì vậy, sự xuất hiện đột ngột của con cá voi đã khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Những cảnh báo dành cho thợ lặn và người yêu biển
Mặc dù trường hợp "bị cá voi nuốt" là cực hiếm, nhưng câu chuyện này mang lại nhiều bài học quý giá:
- Luôn nhận thức môi trường xung quanh: Khi lặn sâu, người tham gia cần biết rõ loại sinh vật có thể xuất hiện và hành vi của chúng.
- Giữ khoảng cách an toàn: Với cá voi và các động vật biển lớn, việc tiếp cận quá gần có thể dẫn đến nguy hiểm, dù không phải do chúng hung dữ.
- Luôn trang bị và chuẩn bị tâm lý: Trong môi trường nước sâu, điều bất ngờ có thể xảy ra nên tinh thần sáng suốt và hành động chậm rãi, bình tĩnh là chìa khóa.
Chỉ trong chớp mắt, từ một cảnh quan lặng lẽ dưới đáy biển, biến thành cơn ác mộng giữa lòng đại dương khi một sinh vật hàng chục tấn gần như nuốt chửng một con người. Câu chuyện của Cindy Yang dù vẫn đang cần xác minh nhiều chi tiết nhưng là lời nhắc mạnh mẽ rằng: biển cả dù đẹp và mê hoặc đến đâu, vẫn luôn chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng. Hãy luôn tôn trọng và thận trọng, bởi vì khi đã ở giữa đại dương, bạn không chỉ đi ngắm; bạn bước vào lãnh địa của những "thủy quái" thật sự.
Phát hiện thứ kinh dị "xâm chiếm" vũ trụ từ 10 tỉ năm trướcTiêu điểm - 21 giờ trước
Những bí ẩn rùng mình bên trong các cụm sao cầu, kho tàng cổ xưa của vũ trụ, vừa được phơi bày.
MH370 chưa từng bị rơi và loạt giả thuyết gây chấn động về chiếc máy bay mất tích bí ẩnTiêu điểm - 23 giờ trước
GĐXH - Đã có 3 chiến dịch tìm kiếm MH370 được triển khai, với nỗ lực tìm kiếm mới nhất dự kiến nối lại cuối tháng 12/2025.
Cuối cùng chúng ta có thể biết được điều gì đã xảy ra trước Vụ Nổ LớnTiêu điểm - 1 ngày trước
Liệu tất cả những điều này có thể đã xảy ra trước đây không? Và liệu nó có thể xảy ra lần nữa không?
Dốc toàn bộ tiền tiết kiệm 1,3 tỷ đồng mua 'chú vịt đồ chơi', cả gia đình ngã quỵ khi biết giá trị thực từ chuyên giaTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Chú vịt giống như món đồ chơi của trẻ em được mua với giá 1,3 tỷ đồng khiến không khí gia đình nặng nề.
Người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ mọc ra từ bồn rửa mặtTiêu điểm - 2 ngày trước
Người đàn ông vô cùng sốc khi thấy thứ trông giống như tóc đen mọc dài đầy bồn rửa mặt trong phòng tắm.
Phi công có được ngủ trên chuyến bay không: Câu trả lời của chuyên gia khiến triệu người bất ngờTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Trên nhiều chuyến bay đường dài, phi công thực sự được phép ngủ, thậm chí đây là một phần của quy trình an toàn.
Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinhTiêu điểm - 3 ngày trước
Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.
Trái đất vẫn còn cơ hộiTiêu điểm - 4 ngày trước
Chúng ta vẫn có thể "bù đắp thời gian đã mất" nếu hành động ngay bây giờ.
Thông tin mới nhất về máy bay MH370 mất tích: Những hy vọng khi chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được nối lạiTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn 11 năm trước lại được tiếp tục từ ngày 30/12, với thời gian thực hiện 55 ngày không liên tục.
NASA thông báo tin sốcTiêu điểm - 6 ngày trước
Thông tin mới này được làm sáng tỏ một cách bất ngờ.
Người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ đáng sợ mọc ra từ bồn rửa mặtTiêu điểm
Người đàn ông vô cùng sốc khi thấy thứ trông giống như tóc đen mọc dài đầy bồn rửa mặt trong phòng tắm.