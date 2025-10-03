Mới nhất
Vật thể ra đời trong giây đầu tiên sau Vụ nổ Big Bang lộ mặt?

Thứ sáu, 06:11 03/10/2025 | Tiêu điểm
Một đốm sáng đỏ "xuyên không" từ buổi bình minh vũ trụ có thể là loại vật thể đầy bí ẩn gọi là "lỗ đen nguyên thủy".

Một nhóm nghiên cứu quốc tế lớn do nhà vật lý thiên văn Ignas Juodžbalis của Đại học Cambridge (Anh) dẫn đầu đã trực tiếp đo khối lượng của một trong những "Chấm đỏ nhỏ" (LRD) và chỉ ra rằng vật thể mang tên QSO1 có thể là bằng chứng đầu tiên về lỗ đen nguyên thủy.

"Chấm đỏ nhỏ" là cái tên được đặt cho những vật thể cổ xưa nhất vũ trụ, được kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb chụp lại vài năm nay.

Các vật thể này ở nơi cực kỳ xa so với Trái Đất và sự giãn nở của vũ trụ đã khiến hình ảnh quá khứ của chúng bị nhuộm màu đỏ, do hiện tượng gọi là "dịch chuyển đỏ".

Vật thể ra đời trong giây đầu tiên sau Vụ nổ Big Bang lộ mặt? - Ảnh 1.

QSO1, vật thể bị nghi ngờ là lỗ đen nguyên thủy - Ảnh: NASA/ESA/CSA/MIT

Theo các nhà khoa học, các vật thể đỏ này có thể là những thiên hà hay ngôi sao khổng lồ cổ đại. Nhưng QSO1 giống lỗ đen hơn.

Theo Science Alert, QSO1 được chụp lại ở vùng không gian khoảng 600 triệu năm sau sự kiện Vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ.

Không gian - thời gian bị bẻ cong bởi một cụm thiên hà khổng lồ chắn ngang tầm nhìn từ Trái Đất đến QSO1 - hiện tượng gọi là "thấu kính hấp dẫn" đã giúp các nhà khoa học quan sát nó một cách rõ ràng hơn nhiều so với các vật thể thuộc nhóm Chấm đỏ nhỏ khác.

Bằng cách tách rời và phân tích cẩn thận ánh sáng thấu kính, họ có thể tính toán ra nhiều chi tiết liên quan đến vật thể này hơn.

Các tính chất của QSO1 được phản ánh thông qua kỹ thuật này cho thấy nó là lỗ đen trung tâm của một thiên hà cực kỳ nhỏ, khiến nó nằm gần như trần trụi giữa không gian.

Khối lượng của lỗ đen này lên đến 50 triệu lần khối lượng Mặt Trời, tức vĩ đại hơn rất nhiều so với lỗ đen quái vật Sagittarius A* ở trung tâm thiên hà của chúng ta.

Tuy hình ảnh chúng ta thấy về QSO1 "xuyên không" từ thế giới 600 triệu năm hậu Big Bang, nhưng bản thân vật thể này có thể đã trải qua một thời gian phát triển rất dài.

Các nhà khoa học cho rằng nó chính là đại diện đầu tiên cho "lỗ đen nguyên thủy", ra đời ngay trong giây đầu tiên hậu Big Bang.

Vật thể cổ đại này có thể là manh mối về cách các thiên hà kết hợp với nhau trong vũ trụ sơ khai, cho thấy các lỗ đen quái vật xuất hiện trước, sau đó các thiên hà mới tập hợp xung quanh chúng.

Tuy nhiên, bất chấp việc đã có 600 triệu năm để phát triển, khối lượng khổng lồ của nó vẫn không giải thích được bằng các lý thuyết vũ trụ học hiện tại.

Vì vậy, nếu được xác nhận, QSO1 sẽ đòi hỏi phải viết lại lịch sử vũ trụ. Nó cũng sẽ khẳng định thêm giả thuyết gần đây cho rằng vũ trụ sơ khai đã phát triển nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, đầy những vật thể khổng lồ.

