Về già, cha mẹ không cần con cái giàu có, chỉ mong nhận được 3 điều

Một người đàn ông Trung Quốc từng chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm. Dù tháng nào anh cũng gửi tiền về quê cho mẹ, bà vẫn thường xuyên buồn bã, không mấy vui vẻ. Anh tự hỏi liệu có phải số tiền mình gửi chưa đủ nhiều.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều mẹ anh cần không phải tiền mà là sự hiện diện của con trai. Mỗi lần về quê, anh thường vội vàng gặp gỡ bạn bè, ít dành thời gian trò chuyện với mẹ. Với một người già sống xa con cái, sự thiếu vắng ấy đôi khi còn khiến họ buồn hơn cả những khó khăn vật chất.

Thực tế, khi bước vào tuổi xế chiều, cha mẹ không chỉ cần được chu cấp mà còn mong nhận được tình cảm chân thành. Muốn biết con cái có thực sự hiếu thảo hay không, đôi khi chỉ cần nhìn vào 3 việc dưới đây.

1. Về già, con cái có chủ động dành thời gian cho cha mẹ?

MC nổi tiếng Trung Quốc Tát Bối Ninh từng thừa nhận điều khiến anh day dứt nhất là đã không dành đủ thời gian cho mẹ.

Từ khi còn trẻ, anh luôn nỗ lực học tập, xây dựng sự nghiệp và đạt được nhiều thành tựu. Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng của CCTV, anh từng nghĩ rằng thành công của mình chính là món quà báo hiếu ý nghĩa nhất dành cho mẹ.

Thế nhưng, khi mẹ đột ngột qua đời, anh mới nhận ra có những điều tiền bạc và danh vọng không thể bù đắp.

Những bữa cơm từng nhiều lần từ chối vì bận công việc, những lần đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ bị trì hoãn... tất cả đều trở thành điều tiếc nuối không thể sửa chữa.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng cha mẹ già đi nhanh hơn chúng ta tưởng. Đến một thời điểm nào đó, dù muốn, con cái cũng không còn cơ hội để cùng cha mẹ ăn một bữa cơm hay trò chuyện về những chuyện thường ngày.

Một người con hiếu thảo không nhất thiết phải thường xuyên mua quà đắt tiền, nhưng cần biết chủ động gọi điện, về thăm nhà và dành thời gian ở bên cha mẹ khi còn có thể.

Khi về già, cha mẹ có thể không còn nhiều nhu cầu vật chất nhưng lại rất cần sự kết nối tình cảm. Ảnh minh họa

2. Con cái có hiểu điều cha mẹ thực sự mong muốn?

Một người đàn ông sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từng đưa mẹ từ quê lên thành phố để tiện chăm sóc. Vì công việc quá bận rộn, anh đăng ký cho mẹ tham gia các chuyến du lịch dành cho người cao tuổi, mua ghế massage khi biết bà bị đau lưng và luôn sẵn sàng chi tiền để mẹ có cuộc sống đầy đủ.

Thế nhưng, mẹ anh vẫn không vui và nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở về quê.

Chỉ đến khi có dịp nghỉ hè, anh dành thời gian cùng mẹ đi mua sắm, trò chuyện và làm những việc bình dị mỗi ngày, anh mới nhận thấy bà vui vẻ trở lại.

Hóa ra, điều người mẹ mong đợi không phải những chuyến du lịch đắt đỏ hay món đồ công nghệ hiện đại, mà đơn giản là có người trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe.

Câu chuyện cho thấy một sai lầm phổ biến của nhiều người con: Luôn cho rằng những gì mình lựa chọn đều tốt nhất cho cha mẹ mà quên hỏi họ thực sự cần gì.

Khi về già, cha mẹ có thể không còn nhiều nhu cầu vật chất nhưng lại rất cần sự kết nối tình cảm. Bởi vậy, hiếu thảo không chỉ nằm ở việc chu cấp bao nhiêu tiền mà còn thể hiện qua khả năng thấu hiểu những mong muốn nhỏ bé của đấng sinh thành.

3. Con cái có tôn trọng sở thích và lựa chọn của cha mẹ?

Nữ diễn viên Trung Quốc Trương Khải Lý từng kể rằng trước đây cô luôn muốn dành những điều tốt nhất cho bố mẹ, nhưng lại vô tình áp đặt suy nghĩ của mình lên họ.

Cô từng bí mật thay chiếc giường cũ mà bố mẹ yêu thích bằng một chiếc giường mới tốt hơn. Không ngờ, khi phát hiện sự việc, bố cô vô cùng tức giận và không nói chuyện với con gái trong một thời gian.

Cô cũng thường xuyên mua quần áo đắt tiền và thực phẩm bổ sung cho bố mẹ. Tuy nhiên, mẹ lại thích mặc những bộ quần áo cũ vì cảm thấy thoải mái, còn bố không mấy quan tâm đến các loại thực phẩm bổ sung mà chỉ muốn được ăn cơm cùng con gái.

Sau những chuyện đó, Trương Khải Lý nhận ra mình đã hiểu sai về lòng hiếu thảo. Cô không còn cố gắng mua thật nhiều đồ đắt tiền mà chuyển sang dành thời gian ăn tối cùng bố mẹ, lắng nghe mẹ kể chuyện và giúp bố sửa những vật dụng nhỏ trong nhà.

Thay vì tự quyết định điều gì tốt cho cha mẹ, cô học cách hỏi họ muốn gì và tôn trọng lựa chọn của họ.

Đây cũng là điều mà nhiều người con cần suy ngẫm. Cha mẹ dù đã lớn tuổi vẫn có sở thích, thói quen và mong muốn riêng. Sự quan tâm chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng thái độ tôn trọng.

Suy cho cùng, về già, điều cha mẹ mong đợi không chỉ là một cuộc sống đủ đầy về vật chất mà còn là cảm giác được yêu thương, quan tâm và không bị bỏ quên. Một người con hiếu thảo không phải người mang về nhiều tiền nhất, mà là người biết dành thời gian, lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ khi họ cần mình nhất.