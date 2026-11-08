Chú rể vừa trao sính lễ, bố mẹ cô dâu lập tức bê máy đếm tiền ra khiến nhà trai sững sờ

Theo Tân Hoa Xã, sính lễ ở nông thôn phản ánh phong tục, nếp sống địa phương và liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân. Sính lễ vốn nên coi trọng "lễ" chứ không phải "tiền", nhưng những năm gần đây, tại một số khu vực, khoản tiền này dần đi chệch khỏi ý nghĩa ban đầu, thông tin trên Lao Động.

Một đám cưới ở Trung Quốc mới đây đã khiến dư luận tranh cãi bởi cách nhà gái kiểm đếm sính lễ ngay trước mặt nhà trai.

Nhà trai mang sính lễ đến, nhà gái có hành động không ai ngờ

Một đám cưới tại Quý Châu (Trung Quốc) mới đây bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau khi trang Sohu chia sẻ câu chuyện về màn kiểm đếm sính lễ có phần đặc biệt.

Nhân vật chính là cô dâu họ Cao. Trong ngày trọng đại, cô xuất hiện rạng rỡ với chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chuẩn bị theo chú rể về nhà chồng. Phía nhà trai cũng ăn mặc chỉnh tề, mang theo sính lễ và quà cưới đến nhà gái để thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương.

Tại Quý Châu và một số khu vực khác ở Trung Quốc, sính lễ là phần quan trọng trong phong tục cưới hỏi. Theo tập quán của một số địa phương, nhà trai phải mang đủ số tiền đã thỏa thuận đến nhà gái thì mới có thể đón cô dâu.

Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra suôn sẻ cho đến khi chú rể trao phong bao đỏ đựng tiền sính lễ.

Một người dì của cô dâu sau khi cầm phong bao đã tỏ ra băn khoăn, dường như muốn kiểm tra lại số tiền bên trong. Nhận thấy thái độ này, bố mẹ cô dâu lập tức có hành động khiến cả nhà trai bất ngờ: Họ mang hẳn máy đếm tiền trong nhà ra để kiểm tra.

Tiếng máy đếm tiền chạy liên tục vang lên giữa không khí vốn đang náo nhiệt của ngày cưới khiến quan khách sững sờ.

Tiếng máy đếm tiền vang lên giữa ngày vui khiến nhà trai khó xử

Không cần đếm thủ công từng tờ, bố mẹ cô dâu lần lượt đưa tiền vào máy. Tiếng máy chạy liên tục vang lên giữa không khí vốn đang náo nhiệt của ngày cưới, thu hút sự chú ý của những người có mặt.

Điều đáng nói, cô dâu không hề tỏ ra ngượng ngùng trước hành động của bố mẹ. Cô thậm chí còn đứng bên cạnh, phụ giúp đưa từng xấp tiền để bố cho vào máy đếm.

Trong khi đó, các thành viên nhà trai chỉ biết đứng chờ, chứng kiến toàn bộ quá trình kiểm đếm diễn ra ngay trước mặt mọi người.

Trên thực tế, việc nhà gái kiểm tra tiền sính lễ không phải chuyện hiếm gặp trong các đám cưới. Nhiều gia đình thường cử người thân kiểm đếm tiền mừng, quà cưới và sính lễ để tránh nhầm lẫn.

Tuy nhiên, việc công khai sử dụng máy đếm tiền ngay trong lúc nhà trai đến đón dâu lại là hình ảnh khá hiếm thấy. Chính chi tiết này khiến câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tranh cãi cách nhà gái kiểm đếm sính lễ trong ngày cưới

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự bất bình trước cách ứng xử của gia đình cô dâu.

Nhiều người cho rằng sính lễ là vấn đề cần được hai bên thống nhất rõ ràng từ trước. Nếu muốn kiểm tra số tiền, nhà gái hoàn toàn có thể thực hiện kín đáo, thay vì để nhà trai đứng chờ trong lúc máy đếm tiền hoạt động công khai.

Một tài khoản bình luận rằng nhà trai có thể chuyển phần lớn tiền sính lễ qua tài khoản ngân hàng, chỉ để lại một khoản tượng trưng trong phong bao đỏ. Cách làm này vừa thuận tiện, vừa tránh được tình huống khó xử trong ngày cưới.

Người khác gay gắt nhận xét: "Đây là ngày hai gia đình chính thức trở thành thông gia, không phải một cuộc giao dịch mua bán. Cách làm của nhà gái khiến người khác có cảm giác họ đang quá coi trọng tiền bạc".

Thậm chí, có ý kiến cho rằng hành động của bố mẹ cô dâu có thể khiến mối quan hệ giữa hai gia đình bị ảnh hưởng ngay từ ngày đầu tiên.

Một số người lại nhìn nhận vấn đề theo hướng khác. Họ cho rằng tiền sính lễ thường có giá trị không nhỏ, việc kiểm đếm cẩn thận là quyền của nhà gái, miễn sao số tiền được trao đúng như thỏa thuận. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là cách thức thực hiện sao cho tế nhị, tránh khiến đối phương cảm thấy bị nghi ngờ hoặc thiếu tôn trọng.

Câu chuyện về chiếc máy đếm tiền trong đám cưới ở Quý Châu vẫn tiếp tục gây tranh luận. Bởi suy cho cùng, sính lễ có thể là một phần của phong tục cưới hỏi, nhưng điều quyết định sự bền lâu của một cuộc hôn nhân không nằm ở số tiền được trao, mà ở sự tôn trọng, chân thành và cách hai gia đình đối đãi với nhau.

Nhiều thanh niên Trung Quốc ngậm ngùi chia tay bạn gái vì sính lễ

Chuyện thách cưới hay chi phí sính lễ tăng cao vẫn còn phổ biến ở Trung Quốc, nhất là ở các vùng nông thôn, nơi còn thừa nhiều đàn ông độc thân. Ảnh minh họa

Báo SCMP dẫn chứng trường hợp một thanh niên ở huyện Chính Ninh, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, phải chia tay bạn gái vì không đủ khả năng sắm gần 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỉ đồng) tiền sính lễ, theo Tuổi trẻ.

"Tôi đã hỏi người dân địa phương và được biết đây là điều bình thường", thanh niên họ Qin viết trong khiếu nại gửi tờ Nhân Dân nhật báo.

Tại huyện Chính Ninh, nơi Qin sinh sống, thu nhập trung bình hằng năm của người dân chỉ hơn 20.000 nhân dân tệ (hơn 70 triệu đồng), nghĩa là phải mất 15 năm để kiếm đủ số tiền thách cưới từ nhà bạn gái của Qin.

Bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc cải cách phong tục cưới hỏi và khuyến khích tiết kiệm trong những năm gần đây, chuyện thách cưới hay chi phí sính lễ tăng cao vẫn còn phổ biến ở Trung Quốc, nhất là ở các vùng nông thôn, nơi còn thừa nhiều đàn ông độc thân.

Yang Hua, một nhà nghiên cứu tại Trường Xã hội học của Đại học Vũ Hán, nhận định "miễn là tỉ lệ giới tính còn chênh lệch ở nông thôn, tiền thách cưới sẽ còn tồn tại".

Theo Cục Thống kê quốc gia, vào năm ngoái, tỉ lệ giới tính ở nông thôn Trung Quốc là 108 nam so với 100 nữ.

Trên toàn quốc, có hơn 723 triệu nam giới so với 689 triệu nữ giới, dẫn đến tình trạng "dư thừa" khoảng 34 triệu nam giới.

Trung Quốc được biết đến là nước có nền văn hóa truyền thống xem trọng con trai nối dõi. Nước này đã có nhiều năm điều chỉnh chính sách dân số để khắc phục chênh lệch giới tính nhưng chưa hiệu quả triệt để.

Ông Li Guofu, người dân ở thị trấn Zhaotong, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, cho biết có rất nhiều đàn ông độc thân ở quê ông không thể tìm được vợ vì không có đủ tiền sính lễ.

Ông Guofu có 3 người con trai, đồng nghĩa với việc ông cần chuẩn bị hàng trăm ngàn nhân dân tệ nếu muốn 3 người con có thể kết hôn với các cô gái địa phương xuất thân từ gia đình tầm trung.

Tại huyện Ninh Thiểm, tỉnh Thiểm Tây, chi phí sính lễ tăng từ 76.000 nhân dân tệ lên 135.000 nhân dân tệ (hơn 480 triệu đồng) chỉ trong khoảng 3 năm nay.

Điều này dẫn đến nhiều vấn đề xã hội như tăng tỉ lệ trộm cướp. Cũng có gia đình cô dâu lừa đảo ôm tiền sính lễ rồi biến mất, hay nạn buôn phụ nữ từ nơi khác tới để kết hôn với đàn ông địa phương.