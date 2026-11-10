Bố chồng đưa cả vợ lẫn nhân tình cùng đi đánh golf, bí mật phía sau khiến con dâu lạnh người

Bố chồng kiểu mẫu khiến gia đình tự hào

Khánh An kết hôn đã 8 năm. Chồng cô có công ty riêng, kinh tế ổn định. Bố chồng, ông Thành, năm nay 55 tuổi, là giám đốc một công ty thiết bị xây dựng có tiếng. Mẹ chồng từng giữ chức trưởng phòng tại một ngân hàng lớn nhưng đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 50 để dành thời gian chăm sóc gia đình và các cháu.

Trong mắt mọi người, ông Thành là người đàn ông thành đạt, phong độ và hết lòng vì vợ con. Dù công việc bận rộn, ông vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình.

Cuối tuần, ông thường tự tay nấu những món ăn cả nhà yêu thích, chăm sóc vườn hoa của vợ, thậm chí chẳng ngại vào bếp dọn dẹp sau mỗi bữa cơm.

Mẹ chồng Khánh An cũng là người phụ nữ khéo léo, thông minh và chu toàn. Bà không thích phô trương dù gia đình có điều kiện kinh tế rất tốt.

Mỗi lần nhìn bố mẹ chồng quấn quýt bên nhau, Khánh An lại thầm nghĩ mình thật may mắn khi được làm dâu trong một gia đình như vậy. Cô chưa từng có lý do để nghi ngờ tình cảm của bố chồng dành cho mẹ chồng.

Hóa ra, những người bạn thân thiết của bố chồng đều biết chuyện ông có nhân tình. Chỉ có vợ con ông vẫn tin rằng gia đình mình đang hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh minh họa

Bí mật ngoại tình được cả công ty biết rõ

Sau vài năm nghỉ việc để sinh và chăm sóc hai con nhỏ, Khánh An bắt đầu muốn quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một công việc phù hợp không hề dễ dàng.

Thấy con dâu lo lắng, ông Thành chủ động đề nghị cô đến làm tại công ty mình. Ông còn dặn dò các trưởng bộ phận tạo điều kiện để Khánh An nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Những ngày đầu, cô rất biết ơn bố chồng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Khánh An bắt đầu nhận thấy đồng nghiệp có những biểu hiện kỳ lạ mỗi khi nhắc đến ông Thành.

Một lần, trong giờ nghỉ trưa, cô vô tình nghe hai nữ nhân viên trò chuyện về việc giám đốc vừa đưa một cô gái đi du lịch nước ngoài. Ban đầu, Khánh An không để tâm nhưng khi nghe họ nhắc đến tên một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên cạnh bố chồng, cô giật mình.

Cô gái ấy từng làm nhân viên massage, hiện sống trong một căn hộ cao cấp do ông Thành mua tặng. Không chỉ vậy, hai người đã qua lại nhiều năm và thậm chí còn có một cậu con trai riêng, năm nay đã 5 tuổi.

Khánh An bủn rủn chân tay. Cô nghĩ có thể đồng nghiệp đang đồn thổi, nhưng những gì tìm được sau đó khiến cô không thể tiếp tục tự trấn an mình.

Trên trang cá nhân, người phụ nữ kia thường xuyên đăng ảnh đi nghỉ dưỡng tại các khách sạn 5 sao, sử dụng túi xách hàng hiệu, ăn uống tại những nhà hàng sang trọng. Trong nhiều bức ảnh, cô ta còn vô tình để lộ những món quà đắt tiền cùng địa điểm trùng khớp với lịch trình công tác của ông Thành.

Điều khiến Khánh An sốc nhất là bố chồng không hề đơn giản như cô tưởng. Có lần, ông đưa cả mẹ chồng cô và người tình đi đánh golf cùng nhóm bạn. Hai người phụ nữ thậm chí còn chụp ảnh chung, cười nói vui vẻ như những người quen thân thiết.

Bức ảnh ấy được mẹ chồng Khánh An đăng công khai lên Facebook với những lời bình luận thân thiện.

Hóa ra, những người bạn thân thiết của bố chồng đều biết chuyện ông có nhân tình. Chỉ có vợ con ông vẫn tin rằng gia đình mình đang hạnh phúc trọn vẹn.

Người đau lòng nhất có lẽ là mẹ chồng

Càng tìm hiểu, Khánh An càng thấy thương mẹ chồng. Bà từng là một người phụ nữ giỏi giang, có sự nghiệp riêng và hoàn toàn có khả năng tự chủ tài chính. Vậy mà sau khi nghỉ hưu, bà dành phần lớn thời gian chăm sóc chồng con, vun vén nhà cửa, chăm cháu nội.

Trong khi đó, người phụ nữ bên ngoài lại được chu cấp một cuộc sống xa hoa, có nhà riêng, tiền bạc và cả một đứa con với ông Thành.

Khánh An không thể hiểu nổi tại sao bố chồng có thể duy trì hai cuộc sống song song suốt nhiều năm mà vẫn bình thản trở về nhà, ân cần hỏi han vợ, vui vẻ chơi đùa với các cháu.

Có hôm, cô còn tận mắt chứng kiến ông gắp thức ăn cho mẹ chồng, nhẹ nhàng nhắc bà uống thuốc đúng giờ. Hành động ấy khiến Khánh An càng thêm nghẹn lòng.

Một người đàn ông có thể vừa phản bội vợ, vừa diễn tròn vai người chồng mẫu mực đến mức không ai nghi ngờ hay sao?

Đứng trước lựa chọn khó khăn

Nhiều đêm, Khánh An trằn trọc không ngủ được. Cô muốn nói hết sự thật với chồng nhưng lại sợ anh không chịu nổi cú sốc khi biết người cha mà mình luôn kính trọng đã lừa dối mẹ suốt nhiều năm.

Nếu chuyện vỡ lở, gia đình vốn được hai bên nội ngoại ngưỡng mộ có thể tan nát, hai đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng nếu tiếp tục im lặng, cô cảm thấy mình đang tiếp tay cho bố chồng che giấu sự thật, để mẹ chồng sống trong một cuộc hôn nhân mà có lẽ bà không hề biết mình đang đứng ở đâu.

Điều khiến Khánh An lo sợ hơn cả là thái độ bình thản của bố chồng. Ông dường như chẳng hề có ý định che giấu mối quan hệ ngoài luồng với những người xung quanh, thậm chí còn để hai người phụ nữ xuất hiện cùng nhau trước bạn bè.

Rốt cuộc, ông đang tính toán điều gì? Ông thực sự muốn giữ cả hai cuộc sống hay đang chờ một thời điểm thích hợp để rời bỏ gia đình?

Khánh An chưa dám đối chất với bố chồng. Cô cũng chưa biết nên bắt đầu câu chuyện với chồng từ đâu, nhưng mỗi lần nhìn mẹ chồng vui vẻ chuẩn bị bữa cơm, chờ chồng trở về, cô lại cảm thấy day dứt.

Nếu là Khánh An, liệu có nên nói cho chồng biết bí mật động trời này, hay tiếp tục im lặng để giữ gìn gia đình tưởng như hoàn hảo?