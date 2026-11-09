Tỷ phú Nhật tiết lộ 3 điều phải từ bỏ nếu muốn giàu có, sung túc: Nhiều người mắc cả đời không nhận ra

Theo triết lý của tỷ phú Nhật Bản Kazuo Inamori, đôi khi muốn thay đổi cuộc đời, mỗi người cần từ bỏ những thói quen đang cản trở sự phát triển của bản thân để có thể trở nên giàu có.

Xuất thân trong một gia đình bình thường, Kazuo Inamori từng trải qua không ít khó khăn trước khi trở thành doanh nhân nổi tiếng, sáng lập Kyocera và góp phần vực dậy Japan Airlines (JAL).

Từ những trải nghiệm trong cuộc sống và kinh doanh, ông đúc kết nhiều bài học đáng suy ngẫm. Trong đó, có 3 điều mỗi người nên sớm từ bỏ nếu muốn xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc hơn.

1. Từ bỏ thói quen chi tiêu tùy tiện

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dù có thu nhập khá vẫn không thể tích lũy tài sản là thiếu khả năng kiểm soát chi tiêu.

Kazuo Inamori từng nhận thấy sự khác biệt giữa hai gia đình có nhân viên cùng vị trí và mức lương tương đương. Một gia đình thường xuyên than thiếu tiền, nhà cửa bừa bộn, mua sắm không có kế hoạch và thậm chí phải vay mượn để trang trải cuộc sống.

Trong khi đó, gia đình còn lại sống giản dị, nhà cửa gọn gàng, chi tiêu hợp lý và luôn dành một khoản tiền tiết kiệm.

Sự khác biệt không nằm ở thu nhập mà chủ yếu đến từ cách mỗi người sử dụng đồng tiền.

Trong xã hội hiện đại, quảng cáo và những xu hướng tiêu dùng liên tục kích thích nhu cầu mua sắm. Nếu không tỉnh táo, chúng ta rất dễ chi tiền cho những thứ không thực sự cần thiết, chỉ để thỏa mãn cảm giác nhất thời hoặc chạy theo người khác.

Muốn cuộc sống giàu có hơn, hãy học cách kiểm soát tài chính. Một nguyên tắc hữu ích là trích tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, thay vì đợi đến cuối tháng mới dành dụm số tiền còn lại. Thói quen này giúp bạn chủ động tích lũy và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Muốn giàu có, hãy tập trung làm tốt công việc, tạo ra giá trị thực tế thay vì quá bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Ảnh minh họa

2. Từ bỏ sĩ diện không cần thiết khi kiếm tiền

Nhiều người bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp chỉ vì quá coi trọng thể diện. Họ ngại bắt đầu từ công việc nhỏ, sợ bị đánh giá khi phải học hỏi người khác hoặc không muốn làm những việc bị cho là thấp hơn vị thế của mình.

Kazuo Inamori lại có quan điểm thực tế hơn.

Năm 2010, khi 78 tuổi, ông đảm nhận vị trí lãnh đạo tại Japan Airlines (JAL) trong bối cảnh hãng hàng không này rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Ông chú trọng xây dựng lại văn hóa doanh nghiệp, yêu cầu nhân viên đặt khách hàng lên hàng đầu và sẵn sàng hạ thấp cái tôi để phục vụ tốt hơn.

Theo triết lý của ông, điều quan trọng không phải giữ thể diện bằng mọi giá mà là hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Thực tế, không có công việc chân chính nào đáng bị xem thường. Người muốn thành công cần biết học hỏi, lắng nghe, chấp nhận bắt đầu từ những vị trí khiêm tốn và không ngừng nâng cao năng lực.

Thể diện không thể thay thế năng lực, càng không trực tiếp tạo ra thu nhập. Muốn giàu có, hãy tập trung làm tốt công việc, tạo ra giá trị thực tế thay vì quá bận tâm người khác nghĩ gì về mình.

3. Từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo để mạnh dạn hành động

Một rào cản khiến nhiều người khó đạt được thành tựu là luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo ngay từ đầu.

Họ chờ đợi kế hoạch không sai sót, điều kiện thuận lợi và sản phẩm thật xuất sắc mới bắt tay thực hiện. Tuy nhiên, càng chần chừ, họ càng dễ bỏ lỡ cơ hội.

Kazuo Inamori cho rằng hoàn thành công việc ở mức tốt rồi tiếp tục cải thiện đôi khi có giá trị hơn việc theo đuổi sự hoàn hảo nhưng mãi không thể bắt đầu.

Khi còn làm việc tại công ty đầu tiên, ông từng đối mặt với tình cảnh doanh nghiệp thiếu ổn định, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Thay vì chờ đợi điều kiện lý tưởng, ông tập trung nghiên cứu và tìm cách phát triển sản phẩm có tính ứng dụng thực tế để giúp công ty vượt qua khó khăn.

Bài học rút ra là thành công không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều hoàn hảo. Nhiều thành tựu lớn được tạo nên từ những bước đi chưa trọn vẹn nhưng luôn có sự điều chỉnh và tiến bộ.

Người quá cầu toàn thường sợ mắc lỗi, sợ thất bại và lo lắng về đánh giá của người khác. Chính tâm lý này khiến họ chần chừ, thiếu quyết đoán và không dám thử sức với những lĩnh vực mới.

Muốn phát triển sự nghiệp, hãy bắt đầu bằng những việc có thể thực hiện ngay. Làm tốt từng bước, nhận ra sai sót rồi điều chỉnh sẽ giúp bạn tiến xa hơn việc chỉ ngồi chờ một thời điểm hoàn hảo.

Muốn giàu có, hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình

Ba bài học từ triết lý của Kazuo Inamori đều hướng đến một điểm chung: Muốn cuộc sống thay đổi, mỗi người cần điều chỉnh tư duy và thói quen của bản thân.

Bớt chi tiêu tùy tiện để tích lũy tài sản, bớt sĩ diện để nắm bắt cơ hội và bớt cầu toàn để mạnh dạn hành động. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ bé này có thể tạo nên khác biệt lớn nếu được duy trì lâu dài.

Bởi giàu có không chỉ là sở hữu nhiều tiền bạc mà còn là khả năng làm chủ cuộc sống, có nền tảng tài chính vững vàng và đủ bản lĩnh để vượt qua những biến động bất ngờ.