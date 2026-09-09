Về già, có con cái chưa đủ: 3 điều này mới giúp tuổi già sống chủ động, an yên

Vì thế, để những năm tháng sau này bớt phụ thuộc và nhẹ lòng hơn, mỗi người vẫn cần chuẩn bị cho mình 3 điều: một nền tảng tài chính vừa đủ, một người bạn đời có thể đồng hành và một cơ thể còn khỏe mạnh.

3 điều giúp tuổi già sống chủ động, an yên

Có tiền để tự quyết những việc của mình

Khi còn trẻ, nếu thiếu tiền, chúng ta vẫn có thể đi làm để bù vào nhưng đến tuổi nghỉ hưu, khả năng tạo ra thu nhập thường giảm xuống, trong khi nhiều khoản chi lại không vì thế mà ít đi.

Tiền sinh hoạt, thuốc men, khám sức khỏe, sửa sang nhà cửa hay những khoản phát sinh bất ngờ đều có thể khiến một người lớn tuổi phải cân nhắc. Khi ấy, một khoản tiền tích lũy không nhất thiết phải quá lớn, nhưng đủ để tự lo những nhu cầu cơ bản sẽ giúp cuộc sống chủ động hơn rất nhiều.

Có con cái hiếu thảo là may mắn nhưng con cái cũng phải lo công việc, vợ chồng, con nhỏ, tiền nhà, học hành và đủ thứ chi phí trong cuộc sống. Cha mẹ có một khoản dự phòng riêng thì khi cần mua thuốc, đi khám hay muốn mua một món đồ cho bản thân cũng không phải lần nào cũng mở lời với con.

Chủ động quản lý và chuẩn bị kế hoạch tài chính từ sớm giúp người cao tuổi duy trì sự độc lập trong cuộc sống. Ảnh minh họa: iStock

Nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn cố làm thêm trong khả năng của mình. Có người nhận việc tại nhà, buôn bán nhỏ, làm vườn, trông cửa hàng hoặc làm một công việc phù hợp với sức khỏe. Không hẳn họ thiếu tiền, mà đơn giản muốn có thêm khoản thu nhập để tự lo cho cuộc sống.

Sự chủ động ấy đôi khi thể hiện ở những việc rất nhỏ. Muốn mua một đôi giày mới, đi ăn với bạn bè hay đăng ký một chuyến du lịch ngắn ngày, họ có thể tự quyết định trong khả năng tài chính của mình thay vì phải chờ con cái đồng ý hoặc chu cấp.

Vì vậy, chuẩn bị tài chính cho tuổi già không đồng nghĩa với việc phải tích lũy thật nhiều tài sản. Điều quan trọng hơn là có một khoản phù hợp với nhu cầu, có quỹ dự phòng và biết cách chi tiêu để không rơi vào cảnh phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Về già, có tiền không mua được tất cả, nhưng có một khoản tiền của riêng mình giúp mỗi người giữ được sự chủ động trong nhiều quyết định rất bình thường của cuộc sống.

Có một người bạn đời để cùng đi qua những ngày bình thường

Khi còn trẻ, vợ chồng thường bận rộn với công việc, con cái và những khoản phải lo. Có những ngày cả hai chỉ kịp ăn với nhau một bữa cơm rồi lại tiếp tục công việc.

Đến khi con cái trưởng thành, những mối bận tâm ấy dần thay đổi. Nhà có thể vắng hơn, công việc cũng ít hơn. Khi đó, một người cùng mình ăn sáng, đi bộ buổi chiều, nói vài câu chuyện trong ngày hay cùng đi khám bệnh khi cần lại trở thành một sự đồng hành rất đáng quý.

Con cái có thể gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, cuối tuần về nhà hoặc đưa cha mẹ đi khám. Nhưng rất khó để chúng có thể ở cạnh cha mẹ trong tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống.

Người bạn đời thì khác. Hai người có thể cùng chia nhau những việc rất nhỏ: người đi mua thức ăn, người nấu cơm; một người nhớ lịch khám, người kia chuẩn bị giấy tờ; hôm nay người này mệt thì người kia làm thêm một chút việc nhà.

Bên cạnh sự tự chủ về tài chính, sức khỏe dồi dào, có người bạn đời thấu hiểu là điểm tựa vững chắc giúp người cao tuổi an tâm tận hưởng tuổi già. Ảnh minh họa: iStock



Khi một trong hai người có bệnh mạn tính hoặc sức khỏe giảm sút, sự đồng hành ấy càng trở nên thiết thực. Một người có thể nhắc nhau uống thuốc, để ý khi thấy cơ thể có biểu hiện khác thường hoặc hỗ trợ khi việc đi lại trở nên khó khăn.

Tất nhiên, sống với nhau nhiều năm không có nghĩa là lúc nào vợ chồng cũng hòa thuận. Hai người vẫn có thể tranh luận về chuyện tiền bạc, con cái, cách sinh hoạt hay những chuyện rất nhỏ trong nhà.

Nhưng khi tuổi đã cao, có lẽ điều đáng giữ không còn là việc ai phải thắng trong một cuộc tranh luận. Sau những bất đồng, cả hai vẫn còn muốn ngồi ăn cùng một bữa cơm, hỏi nhau hôm nay có mệt không và sẵn lòng giúp nhau khi cần mới là điều đáng quý.

Nếu may mắn có một người cùng mình đi qua những năm tháng tóc đã bạc, hãy biết trân trọng sự đồng hành ấy.

Có sức khỏe để vẫn tự chăm sóc mình

Tiền giúp một người chủ động hơn, người bạn đời đem lại sự đồng hành, còn sức khỏe quyết định chúng ta có thể sử dụng hai điều đó như thế nào.

Khi còn trẻ, nhiều người dễ xem nhẹ sức khỏe. Thức khuya, ngồi nhiều, ăn uống thất thường hay làm việc quá sức có thể chưa khiến cơ thể phản ứng ngay. Nhưng theo thời gian, những thói quen ấy cùng quá trình lão hóa có thể khiến các vấn đề sức khỏe xuất hiện rõ hơn.

Đến tuổi cao, chỉ một cơn đau khớp cũng có thể khiến việc đi chợ trở nên khó khăn. Một lần chóng mặt có thể khiến người đang sống một mình phải nhờ con đưa đi khám. Khi khả năng vận động giảm, những việc trước đây vốn rất đơn giản như tự tắm rửa, nấu ăn, đi mua thuốc hay đi khám cũng có thể cần người hỗ trợ.

Rèn luyện thể chất thường xuyên giúp duy trì sự dẻo dai, minh mẫn và tinh thần sống tích cực ở tuổi xế chiều. Ảnh minh họa: iStock



Đó là lúc nhiều người nhận ra sức khỏe không phải một khái niệm xa xôi. Nó nằm ngay trong khả năng tự làm những việc của chính mình mỗi ngày.

Không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không mắc bệnh khi về già. Nhưng nhiều thói quen có thể được xây dựng từ sớm: ăn uống hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ, hạn chế những thói quen gây hại và khám sức khỏe khi có dấu hiệu bất thường.

Với người lớn tuổi, việc kiểm soát tốt những bệnh mạn tính đã được chẩn đoán cũng rất quan trọng. Mục tiêu không phải là giữ cơ thể hoàn toàn không có bệnh, mà là duy trì khả năng vận động và tự chăm sóc bản thân càng lâu càng tốt.

Tuổi già có sức khỏe không có nghĩa là không bao giờ đau ốm, mà là khi có vấn đề, mình vẫn còn đủ khả năng chăm sóc bản thân và tiếp tục cuộc sống theo cách mình muốn.

Con cái là niềm vui, nhưng không nên là chỗ dựa duy nhất

Có con cái trưởng thành, biết yêu thương và quan tâm cha mẹ vẫn là một phúc phần mà nhiều người mong muốn. Nhưng cuộc sống của con cái không thể thay thế hoàn toàn cuộc sống của cha mẹ.

Con có gia đình riêng, cha mẹ có cuộc sống của mình. Con có thể giúp khi cha mẹ cần, nhưng cha mẹ cũng nên chuẩn bị để tự lo được những việc trong khả năng.

Vì thế, tuổi già đáng mong đợi không nhất thiết phải là lúc trong nhà lúc nào cũng có con cháu quây quần. Đó có thể là những ngày khá bình thường: sáng thức dậy vẫn tự pha được một cốc trà, chiều đi bộ quanh khu nhà, cuối tháng nhận lương hưu, khi cần khám bệnh có khoản tiền dành sẵn và tối đến có người cùng mình ăn một bữa cơm.

Ba điều ấy không bảo đảm một tuổi già hoàn toàn không có khó khăn. Nhưng tài chính vừa đủ, người bạn đời đồng hành và sức khỏe được chăm sóc tốt có thể giúp mỗi người bước vào tuổi cao với tâm thế chủ động hơn.

Con cái vẫn là một phần quan trọng của hạnh phúc. Nhưng khi cha mẹ không đặt toàn bộ cuộc sống của mình lên vai con, tình cảm giữa hai thế hệ đôi khi lại trở nên nhẹ nhàng hơn: con cái được sống cuộc đời của chúng, còn cha mẹ vẫn giữ được một phần đời riêng của mình.