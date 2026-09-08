'Tàn nhẫn' đúng lúc để tuổi già an nhàn: 4 điều tuyệt đối không làm cho con khi về hưu

16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.