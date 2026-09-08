'Tàn nhẫn' đúng lúc để tuổi già an nhàn: 4 điều tuyệt đối không làm cho con khi về hưu
GĐXH - Để bảo vệ vị thế và giữ cho tuổi già êm đềm, cha mẹ sau khi nghỉ hưu cần thiết lập ranh giới rõ ràng với con cái sau khi về hưu.
Vợ chồng lục đục vì một việc rất nhỏ: Nhiều người mắc mà không nhận raChuyện vợ chồng -
GĐXH - Việc nhà tưởng chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại có thể khiến vợ chồng tích tụ bực bội, trách móc và dần xa cách nhau.
5 điều về con cái mà cha mẹ tinh tế luôn giữ kínNuôi dạy con -
GĐXH - Đôi khi những lời khoe khoang hay tâm sự vô tình của cha mẹ lại đẩy con cái vào rắc rối và làm sứt mẻ tình cảm gia đình.
Những con giáp nam 'gieo phúc' cả đời, về già viên mãn an nhànGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, trong 12 con giáp, có những người đàn ông càng sống tử tế, biết vun vén gia đình và tích đức càng dễ có hậu vận tốt.
Nghỉ hưu 3 năm, tôi mới hiểu: Muốn tuổi già an nhàn, nhất định phải 'nhẫn tâm' với con 6 điềuGia đình -
GĐXH - Sau 3 năm nghỉ hưu, ông Minh nhận ra tuổi già muốn bình yên không nhất thiết phải sống cùng con cái.
Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèoThâm cung bí sử -
GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.
Dù thân thiết đến đâu cũng khó biết lòng: 3 cung hoàng đạo kín như bưngGia đình -
GĐXH - Với 3 cung hoàng đạo này, càng cố gắng tìm hiểu, bạn càng nhận ra họ còn nhiều điều được giấu kín.
Người cha ảnh hưởng thế nào với con gái? 4 điều mà nhiều người khi trưởng thành mới phát hiện raNuôi dạy con -
GĐXH - Người cha là một trong những người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời con gái. Cách cha yêu thương, lắng nghe và đối xử với con có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, lòng tự trọng và cách cô gái nhìn nhận các mối quan hệ khi trưởng thành.
3 điềm lành báo hiệu tuổi già an yên, phước báu đầy nhà sau tuổi 50Gia đình -
GĐXH - 3 điềm lành gia đạo dưới đây là tín hiệu báo hiệu một tuổi già an nhàn, thảnh thơi và ngập tràn may mắn cho người ở độ tuổi 50–60.
3 kiểu phụ nữ 'bên ngoài là bạn, bên trong là độc': Càng sớm dọn dẹp càng bình yênGia đình -
GĐXH - Đừng để những mối quan hệ độc hại âm thầm bào mòn tâm trí và cuộc sống của bạn. Dưới đây là 3 kiểu phụ nữ bạn nên giữ khoảng cách để tránh tổn thương.
Vận may không thể che giấu: 4 đặc điểm của người có cuộc sống tốt lành và nhiều phúc khíThâm cung bí sử -
GĐXH - Thế giới bên ngoài thực chất là sự phản chiếu của những gì đang diễn ra trong tâm trí bạn. Khi lòng được bình yên, sóng gió ngoài kia tự khắc dừng lại sau cánh cửa.