'Tàn nhẫn' đúng lúc để tuổi già an nhàn: 4 điều tuyệt đối không làm cho con khi về hưu

Thứ ba, 07:00 08/09/2026 | Gia đình
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Để bảo vệ vị thế và giữ cho tuổi già êm đềm, cha mẹ sau khi nghỉ hưu cần thiết lập ranh giới rõ ràng với con cái sau khi về hưu.

Tàn nhẫn đúng lúc là đại trí tuệ: 4 điều tuyệt đối không làm cho con khi về hưu - Ảnh 1.
Tàn nhẫn đúng lúc là đại trí tuệ: 4 điều tuyệt đối không làm cho con khi về hưu - Ảnh 1.Về hưu mới hiểu: Muốn tuổi già bình yên, có 3 điều càng ít nói càng tốt

GĐXH - Sau nhiều năm về hưu và sống ở quê, tôi mới nhận ra không ít phiền não tuổi già bắt nguồn từ chính những điều mình vô tình làm.

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