Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Trong suy nghĩ về tiền bạc của phần lớn người bình thường, vẫn tồn tại một quan niệm khá phổ biến: muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm, càng ít chi càng tốt.

Cả đời ăn uống tằn tiện, tính toán từng khoản, đi chợ chọn thứ rẻ nhất, quần áo chỉ mua khi giảm giá, gặp chuyện gì cũng cố gắng chịu đựng, đến cuối cùng nhiều người lại nhận ra một điều: càng tiết kiệm, cuộc sống càng chật vật; càng dè sẻn, càng khó tích lũy được tài sản.

Điều khiến nhiều người không hiểu là, bản thân gần như không tiêu tiền hoang phí, vậy tại sao vẫn mãi không khá lên?

Tiền bạc trong cuộc sống có quy luật của nó. Khả năng tích lũy tài sản không chỉ đến từ việc cắt giảm chi tiêu, mà còn phụ thuộc vào việc một người có biết khoản nào đáng chi hay không. Có những khoản tiền tưởng như tiết kiệm được một ít trước mắt nhưng lại khiến chúng ta bỏ lỡ những điều quan trọng hơn về lâu dài.

Theo cách nhìn này, có 4 khoản tiền không nên quá tiếc. Đó không phải là lời khuyên tiêu tiền tùy tiện, mà là những khoản chi có thể xem như đầu tư cho nền tảng của cuộc sống. Càng biết đầu tư đúng chỗ, cuộc sống càng có cơ hội ổn định hơn.

4 khoản tiền nhiều người lại đang tiết kiệm sai chỗ

1. Tiền cho sức khỏe - tiết kiệm sai cách có thể phải trả giá bằng bệnh tật

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ thói quen tiết kiệm từ thời còn khó khăn. Trong ăn uống, khám sức khỏe hay điều trị bệnh, họ thường là những người khó bỏ tiền nhất.

Thức ăn thừa không nỡ bỏ, cứ hâm nóng rồi ăn tiếp. Cơ thể có những dấu hiệu bất thường cũng cố chịu đựng vì ngại đi khám. Bữa ăn hằng ngày đơn giản, qua loa vì nghĩ rằng ăn gì cũng được. Đến tuổi cao vẫn mặc quần áo cũ, đi đôi giày không còn thoải mái vì cho rằng chưa cần thiết phải mua mới.

Tất cả đều xuất phát từ một suy nghĩ quen thuộc: sức khỏe còn tốt thì cứ cố gắng chịu đựng, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Nhưng thực tế, tiền dành cho sức khỏe là một trong những khoản chi đáng ưu tiên nhất.

Đầu tư cho sức khỏe và tầm soát bệnh định kỳ giúp bảo vệ tài chính gia đình trước những rủi ro lớn trong tương lai. Ảnh minh họa: iStock

Một người có thể tiếc vài trăm nghìn đồng tiền khám sức khỏe nhưng sau đó phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để điều trị khi bệnh đã tiến triển. Có người tiết kiệm từng bữa ăn nhưng lại khiến chế độ dinh dưỡng thiếu hụt trong thời gian dài. Có người vì muốn kiếm thêm tiền mà làm việc quá sức, đến khi sức khỏe suy giảm thì số tiền kiếm được lại phải dùng để điều trị.

Tiết kiệm được một khoản nhỏ trước mắt nhưng đánh đổi bằng sức khỏe mới là kiểu tiết kiệm đắt giá nhất.

Cơ thể khỏe mạnh là nền tảng để một người làm việc, kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Khi sức khỏe suy giảm, những khoản tiền tích lũy được cũng có thể nhanh chóng chuyển thành chi phí điều trị.

Vì vậy, người biết quản lý tiền không phải là người luôn chọn thứ rẻ nhất, mà là người biết đầu tư đúng lúc cho sức khỏe.

Ăn uống đủ chất, khám sức khỏe định kỳ phù hợp với tuổi và nguy cơ bệnh tật, đi khám khi có dấu hiệu bất thường, nghỉ ngơi khi cơ thể cần… đều là những khoản chi đáng cân nhắc.

Sức khỏe không phải một khoản tiêu dùng đơn thuần. Đó là nền tảng để bảo vệ cả khả năng kiếm tiền lẫn chất lượng cuộc sống.

2. Tiền cho học tập và phát triển bản thân

Một trong những khoản nhiều người dễ cắt giảm nhất chính là tiền dành cho việc học và nâng cao năng lực.

Sau khi rời trường học, không ít người gần như dừng việc học. Họ cho rằng mua sách, học thêm một kỹ năng hay tham gia một khóa đào tạo đều là những khoản không cần thiết.

Khi tư duy cũ không được cập nhật, kỹ năng không được bổ sung, một người rất dễ mắc kẹt trong công việc quen thuộc và khó tìm được cơ hội mới.

Chỉ vì tiếc vài trăm nghìn hay vài triệu đồng cho một khóa học, họ có thể bỏ lỡ những cơ hội giúp nâng cao năng lực và thu nhập trong nhiều năm sau đó.

Đầu tư cho tri thức và kỹ năng bản thân là khoản chi thông minh nhất, giúp tạo ra nguồn thu nhập bền vững và bứt phá tài chính. Ảnh minh họa: iStock

Điều quan trọng ở đây không phải cứ bỏ tiền học là chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn. Học tập chỉ thực sự có giá trị khi kiến thức và kỹ năng mới được áp dụng vào công việc, cuộc sống.

Những người không ngừng học hỏi thường có thêm khả năng thích ứng khi môi trường thay đổi. Họ có thể học một kỹ năng mới, tiếp cận một lĩnh vực mới hoặc tìm ra cách làm hiệu quả hơn.

Khoản đầu tư này thường không mang lại kết quả ngay lập tức. Nhưng theo thời gian, năng lực, hiểu biết và góc nhìn được tích lũy sẽ mở ra nhiều lựa chọn hơn.

Vì thế, tiền mua sách, học nghề, nâng cao chuyên môn hay trải nghiệm để mở rộng hiểu biết, nếu nằm trong khả năng tài chính, có thể là khoản đầu tư đáng giá.

Tiết kiệm tiền nhưng không đầu tư cho năng lực đôi khi lại khiến một người phải trả giá bằng nhiều năm thu nhập thấp.

3. Tiền cho những mối quan hệ cần thiết - không nên quá tính toán

Trong cuộc sống có những người quá coi trọng chuyện “không để mình thiệt”.

Đi ăn cùng bạn bè thì lần nào cũng tìm cách để người khác thanh toán. Người thân có việc vui thì hiếm khi chủ động chia sẻ. Khi được người khác giúp đỡ, họ ghi nhớ rất lâu nhưng lại không muốn bỏ ra bất cứ khoản nào để đáp lại.

Họ cho rằng tiền dành cho các mối quan hệ là khoản chi không cần thiết, có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.

Nhưng các mối quan hệ lành mạnh luôn cần sự qua lại. Một lời cảm ơn, một bữa ăn, một món quà phù hợp hay sự hỗ trợ đúng lúc đôi khi không nằm ở giá trị vật chất, mà thể hiện sự trân trọng đối với người khác.

Điều đó không có nghĩa là phải tiêu tiền để mua quan hệ, càng không phải vay mượn hay chi tiêu vượt khả năng chỉ để giữ thể diện.

Đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng và sự kết nối xã hội mở ra nhiều cơ hội phát triển cuộc sống. Ảnh minh họa: iStock

Điều đáng nói là đừng vì quá tính toán mà trở thành người chỉ biết nhận nhưng không biết cho đi.

Khi một người luôn sòng phẳng đến mức lạnh lùng, mọi thứ đều quy đổi thành tiền bạc, những người xung quanh có thể dần cảm thấy khó gần.

Ngược lại, biết cảm ơn, biết chia sẻ và biết đáp lại sự tử tế trong khả năng của mình sẽ giúp các mối quan hệ trở nên bền vững hơn.

Những mối quan hệ tốt không bảo đảm một người sẽ giàu có, nhưng trong cuộc sống, một mạng lưới quan hệ lành mạnh có thể mang lại sự hỗ trợ, thông tin, cơ hội và cảm giác được đồng hành khi cần thiết.

Vì vậy, tiền dành cho những cuộc gặp gỡ, lời cảm ơn và sự đáp lại hợp lý không phải là tiền tiêu hoang. Điều quan trọng là phải biết giới hạn, không chạy theo sĩ diện hay tiêu dùng để lấy lòng người khác.

4. Tiền chăm lo cho cha mẹ

Người xưa có câu “trong nhà có cha mẹ như có báu vật”. Với nhiều gia đình, cha mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là điểm tựa tinh thần của con cái.

Thế nhưng trong thực tế, có những người bên ngoài rất hào phóng, sẵn sàng chi tiền cho ăn uống, vui chơi nhưng lại đặc biệt dè sẻn khi chăm sóc cha mẹ.

Mua đồ cho cha mẹ thì chọn thứ rẻ nhất. Cha mẹ cần tiền sinh hoạt thì cân nhắc từng khoản. Khi người già đau ốm, thay vì đưa đi khám và điều trị phù hợp, lại nghĩ rằng “người già rồi, chịu khó một chút cũng được”.

Dành ngân sách báo hiếu cha mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại giá trị tinh thần và sự gắn kết gia đình sâu sắc. Ảnh minh họa: iStock

Có người còn nghĩ: khi nào mình giàu hơn, có điều kiện hơn rồi sẽ báo hiếu cha mẹ. Nhưng thời gian của cha mẹ không phải lúc nào cũng chờ chúng ta.

Báo hiếu cũng không đồng nghĩa với việc phải chi những khoản tiền lớn. Trong khả năng của mình, một khoản sinh hoạt phí phù hợp, một bữa ăn ngon, một bộ quần áo vừa vặn, chi phí khám chữa bệnh cần thiết hay đơn giản là thời gian ở bên cha mẹ đều có ý nghĩa.

Điều quan trọng là đừng để sự tiết kiệm biến thành sự thờ ơ với người đã dành cả đời chăm sóc mình.

Một người không cần phải giàu có mới có thể hiếu thuận. Điều đáng quý hơn là biết quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ cha mẹ trong khả năng của mình.

Biết tiết kiệm là tốt, nhưng phải biết khoản nào đáng chi

Nói đến 4 khoản tiền trên không có nghĩa là khuyến khích mọi người tiêu tiền rộng tay.

Ngược lại, điều quan trọng nhất vẫn là biết phân biệt giữa khoản chi cần thiết và khoản chi lãng phí.

Những khoản phục vụ việc khoe khoang, chạy theo người khác, mua sắm bốc đồng hay những thú vui không cần thiết thì hoàn toàn có thể cắt giảm.

Nhưng sức khỏe, năng lực, những mối quan hệ đáng trân trọng và trách nhiệm với cha mẹ lại là những nền tảng không nên vì tiếc tiền mà bỏ qua.

Có người rất tiết kiệm tiền mua sách nhưng lại sẵn sàng chi nhiều cho những cuộc mua sắm không cần thiết. Có người tiếc tiền khám bệnh nhưng lại không ngần ngại bỏ tiền cho những món đồ nhất thời. Có người tính toán từng khoản với cha mẹ nhưng lại chi mạnh tay cho việc giữ thể diện với người ngoài.

Đó mới là vấn đề của việc tiết kiệm sai chỗ.

Tiết kiệm là một kỹ năng, nhưng biết tiêu tiền đúng chỗ mới là một dạng trí tuệ.

Không phải khoản tiền nào bỏ ra cũng là mất đi. Có khoản tiền giúp bảo vệ sức khỏe, có khoản giúp nâng cao năng lực, có khoản giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp và có khoản thể hiện trách nhiệm với gia đình.

Tiền bạc quan trọng, nhưng cách sử dụng tiền còn quan trọng hơn.

Một người thực sự biết quản lý tài chính không phải lúc nào cũng chọn phương án rẻ nhất, mà biết khoản nào cần tiết kiệm và khoản nào đáng để đầu tư.

Đừng tiết kiệm đến mức bỏ bê sức khỏe. Đừng vì tiếc tiền mà ngừng học hỏi. Đừng quá tính toán trong những mối quan hệ chân thành. Và cũng đừng để cha mẹ phải chịu thiệt thòi chỉ vì mình luôn nghĩ “để sau này có điều kiện rồi tính”.

Tiết kiệm đúng chỗ giúp giữ tiền; chi tiêu đúng chỗ giúp cuộc sống có nền tảng vững vàng hơn.

Đời người không cần tiêu tiền phung phí, nhưng cũng không nên biến việc tiết kiệm thành mục tiêu duy nhất.

Có những khoản nên bớt chi, có những khoản nên mạnh dạn đầu tư. Biết được sự khác biệt ấy, mỗi người mới có thể vừa giữ được tiền, vừa giữ được sức khỏe, các mối quan hệ và những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống.



