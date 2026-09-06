Vận may không thể che giấu: 4 đặc điểm của người có cuộc sống tốt lành và nhiều phúc khí

Tuần trước, ông Văn đang lái chiếc xe tải cũ đi giao hàng thì bất ngờ bị một cậu thanh niên đi xe máy va phải. Cánh cửa bên hông xe bị xước một vệt sơn dài. Ông lập tức nhảy xuống, túm chặt lấy tay lái đối phương rồi quát lớn.



Cậu thanh niên hoảng hốt vội tấp xe vào vệ đường. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu run rẩy móc từ túi áo khoác cũ kỹ, bám đầy bụi đường ra một tờ tiền 50 nghìn đồng nhàu nát, hai tay đưa lên xin tha lỗi.

Ông Văn đứng nhìn tờ tiền vài giây rồi xua tay: "Thôi, không ai làm sao là may rồi. Đi đi!"

Ông ngồi lại vào xe, đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu để ngăn cơn bực bội. Nhìn dòng người ngược xuôi qua lớp kính chắn gió, ông tự nhiên bình tâm lại. Cơn giận trước đó bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Lão Tử từng viết: "Trọng vi khinh căn, tĩnh vi táo quân" ("nặng là gốc của nhẹ, tĩnh là chủ của xao động", câu này có nghĩa: người làm việc đáng tin cậy luôn biết nặng nhẹ, không hành động kiểu bốc đồng, làm việc trầm ổn không nóng vội).

Trọng vi khinh căn (nặng là gốc của nhẹ): Sự vững chãi, trầm tĩnh và chín chắn (nặng) chính là cội rễ, là điểm tựa để con người không bị trôi dạt hay quật ngã bởi những cám dỗ, bồng bột hay nông nổi nhất thời (nhẹ) Tĩnh vi táo quân (tĩnh là chủ của xao động): Sự tĩnh lặng, định tĩnh trong tâm hồn (tĩnh) có khả năng chi phối, làm chủ và dập tắt sự nóng vội, bấn loạn hay xao động (táo) của hoàn cảnh bên ngoài.

Khi bạn biết hít một hơi thật sâu để xoa dịu những tiếng ồn ào trong tâm trí, những nguy cơ tưởng như đe dọa xung quanh sẽ lập tức mất đi sự hung hãn. Cảm giác an yên sẽ tự nhiên tìm về, nhẹ nhàng và đằm thắm như vị trà ủ lâu năm.

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Người ta vẫn nói phúc khí của một người không thể che giấu. Nhìn vào thực tế đời sống, những người thực sự có phúc báo và may mắn luôn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.

4 đặc điểm của người có cuộc sống tốt lành và nhiều phúc khí

1. Điềm tĩnh trước biến cố, không nổi giận vì chuyện vụn vặt

Khi gặp phải phiền phức bất ngờ, người có bản lĩnh luôn biết cách kìm hãm cơn giận bộc phát.

Họ không để cảm xúc nhất thời kéo lê lý trí, mà dùng sự tự chủ cao nhất để trấn an bản thân trước khi đưa ra quyết định xử lý.

2. Nhìn lại chính mình thay vì oán trời trách người

Khi đối mặt với thất bại, họ không tốn năng lượng vào việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, trách móc số phận hay tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Thay vào đó, họ quay vào bên trong để soi xét bản thân, nhận diện điểm yếu và lặng lẽ sửa đổi.

3. Bao dung và luôn chừa cho người khác một lối thoát

Trong các mối quan hệ, họ không chỉ rộng lượng trước khuyết điểm của người đối diện, mà còn có khả năng "nhìn thấu nhưng không vạch trần".

Họ thấu hiểu những chật vật, vụn vặt trong cuộc sống của người bình thường. Bởi họ hiểu rằng, cho người khác một đường lùi cũng chính là tích thêm một phần phúc đức cho chính mình.

4. Giữ vững nguyên tắc, không sa đà vào danh lợi hão huyền

Trước những cám dỗ về tiền bạc hay danh vọng, họ luôn giữ được sự tỉnh táo để không bước qua ranh giới đạo đức.

Họ làm việc trung thực, tiến từng bước vững chắc và gieo trồng sự nghiệp bằng chính năng lực thực tế.

Tâm tĩnh thì đời tự bình an

Một tâm trí hỗn loạn sẽ giống như mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại, rất dễ sinh ra muộn phiền và bệnh tật. Ngược lại, nếu tâm trí vững vàng như tảng đá trên núi cao, mặc cho bão táp mưa sa vẫn không lay chuyển, thì mọi may mắn và bình an sẽ tìm đến như một lẽ tự nhiên.

Làm chủ được sự bồn chồn trong lòng, những ngày tháng phía trước tự khắc sẽ trở nên êm đềm và thong dong.

Về già mới thấm, nên cho con tiền vào 2 thời điểm này: Cho sai vừa mất tiền vừa sứt mẻ tình cảm GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ cả đời chắt chiu, làm lụng cũng chỉ với suy nghĩ đơn giản: tất cả rồi cũng để lại cho con. Thấy con cái mua nhà thiếu tiền, nuôi con nhỏ tốn kém hay trầy trật trong công việc, không ít người sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm, thậm chí hy sinh cả khoản tiền dưỡng già để gánh vác cùng con.



