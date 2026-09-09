Người có tiền thường chi tiêu thế nào? 7 khác biệt giúp họ dễ tích luỹ tài sản

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Những người có tài chính dư dả không nhất thiết phải là người tiêu ít tiền, mà là người biết đâu là khoản nên đầu tư, đâu là khoản nên tiết kiệm để phục vụ mục tiêu dài hạn.

Người có tiền thường chi tiêu thế nào? 7 khác biệt giúp họ dễ tích luỹ tài sản - Ảnh 1.3 đặc điểm của người càng già càng giàu: Không cần kiếm thật nhiều tiền nhưng vẫn tích luỹ tài sản đều đặn

GĐXH - Không phải ai ngày càng giàu cũng bắt đầu với mức thu nhập cao. Điều quan trọng nằm ở cách họ giữ tiền, không ngừng nâng cao năng lực và tỉnh táo trước những quyết định tài chính.

Người có tiền thường chi tiêu thế nào? 7 khác biệt giúp họ dễ tích luỹ tài sản - Ảnh 2.Không cần giàu, người có 3 đặc điểm này thường ít khi rơi vào cảnh túng thiếu

GĐXH - Không phải cứ thu nhập cao mới có cuộc sống dư dả. Người biết quản lý tiền, chủ động tạo thu nhập và không tiêu tiền vì sĩ diện thường có nền tảng tài chính vững vàng hơn, ngay cả khi chưa thực sự giàu.

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