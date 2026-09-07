5 điều về con cái mà cha mẹ tinh tế luôn giữ kín

11 giờ trước

GĐXH - Người cha là một trong những người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời con gái. Cách cha yêu thương, lắng nghe và đối xử với con có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, lòng tự trọng và cách cô gái nhìn nhận các mối quan hệ khi trưởng thành.