5 điều về con cái mà cha mẹ tinh tế luôn giữ kín

Thứ hai, 19:46 07/09/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Đôi khi những lời khoe khoang hay tâm sự vô tình của cha mẹ lại đẩy con cái vào rắc rối và làm sứt mẻ tình cảm gia đình.

5 điều về con cái mà cha mẹ tinh tế luôn giữ kín - Ảnh 1.
5 điều về con cái mà cha mẹ tinh tế luôn giữ kín - Ảnh 1.Trẻ có 7 biểu hiện này, cha mẹ nên xem lại cách nuôi dạy trước khi quá muộn

GĐXH - Nuông chiều con là bản năng của cha mẹ, nhưng nếu không có giới hạn, trẻ dễ hình thành những thói quen xấu, ảnh hưởng đến tính cách và khả năng hòa nhập sau này.

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