3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội kẻo hối không kịp
GĐXH - Sự chia sẻ thiếu kiểm soát đôi khi biến bạn thành mục tiêu của sự đố kỵ hoặc trò cười của thiên hạ. Biết cách "giữ kẽ" không phải là sống giả tạo, mà là trí tuệ đỉnh cao của sự ẩn mình.
Trong kỷ nguyên số, chúng ta thường có thói quen phơi bày mọi ngóc ngách cuộc sống với người ngoài hoặc lên mạng xã hội hoặc đem ra bàn tán nơi trà dư tửu hậu. Tuy nhiên, lời nói là con dao hai lưỡi. Sự chia sẻ thiếu kiểm soát đôi khi biến bạn thành mục tiêu của sự đố kỵ hoặc trò cười của thiên hạ. Biết cách "giữ kẽ" không phải là sống giả tạo, mà là trí tuệ đỉnh cao của sự ẩn mình. Dưới đây là 3 điều bạn nên giữ cho riêng mình để bảo vệ sự bình yên cho chính bạn và gia đình.
3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội
1. Mức độ chi tiêu: Đừng biến mình thành mục tiêu của sự đố kỵ
Nhiều người thích khoe chiếc túi mới, chuyến du lịch sang chảnh hay bữa ăn đắt đỏ như một cách khẳng định giá trị bản thân. Nhưng thực tế, sự hào nhoáng bạn phô ra thường bị giải mã theo hai hướng tiêu cực: Hoặc là sự khoe khoang kệch cỡm, hoặc là tín hiệu "nhà này đang có dư" để người khác tìm đến vay mượn.
Bản chất con người vốn phức tạp: Ít ai thực lòng mong bạn sống tốt hơn họ. Khi bạn thể hiện sự giàu có, bạn vô tình tự rước lấy những rắc rối không đáng có từ những người "thấy sang bắt quàng làm họ". Sự giàu có thực sự nằm ở nội lực, không cần phải hô hào cho cả thế giới biết.
2. Những bất hạnh cá nhân: Đừng biến mình thành "thùng rác cảm xúc"
Thế giới này có rất ít người đủ thấu cảm để xoa dịu nỗi đau của bạn. Khi bạn đem nỗi bất hạnh ra kể lể lần thứ nhất, bạn nhận được sự đồng cảm. Lần thứ hai là sự an ủi gượng gạo. Đến lần thứ ba, người ta bắt đầu né tránh bạn vì sợ bị "lây" năng lượng tiêu cực.
Nguy hiểm hơn, việc liên tục than vãn về sự đen đủi sẽ khiến tâm trí bạn héo úa. Người giỏi thực sự là người biết thầm lặng "tiêu hóa" những nỗi đau của chính mình. Những uất ức nuốt vào trong sẽ hóa thành áo giáp kim cương giúp bạn bản lĩnh hơn; còn những bất hạnh nói ra ngoài thường chỉ trở thành câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi của kẻ khác.
3. Đời tư của con cái: Đừng dùng danh dự của con làm "vốn" xã giao
Nhiều bậc cha mẹ coi chuyện riêng của con (từ việc tè dầm đến kết quả học tập kém) là đề tài để tán gẫu với bạn bè, lối xóm. Họ quên mất rằng trẻ em cũng là những cá thể độc lập cần được tôn trọng. Một câu đùa vô tình của bạn ở bàn tiệc có thể trở thành vết sẹo tâm lý đi theo con suốt đời.
Khi cha mẹ không giữ được bí mật cho con, họ cũng đang tự tay phá hủy sợi dây tin nhiệm giữa hai thế hệ. Nếu bạn không tôn trọng quyền riêng tư của con hôm nay, đừng trách tại sao ngày mai con lại thu mình và không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bạn. Cha mẹ thông thái là người biết giữ cho con một khoảng trời riêng tư an toàn.
Chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội cần chừng mực
Người có trí tuệ luôn biết cách "giấu mình". Không phải mọi điều đều đáng để chia sẻ, và không phải ai cũng xứng đáng để bạn dốc hết lòng thành. Hãy học cách quản lý lời nói để bảo vệ thói quen tiêu dùng, bảo vệ cảm xúc cá nhân và đặc biệt là bảo vệ danh dự cho con trẻ.
Sống một cuộc đời đơn giản, chân thực và kín đáo chính là bí quyết lớn nhất để đạt được hạnh phúc bền lâu.
Chăm cháu nhiều năm nhưng nhận lại sự tủi thân và cay đắng, cụ bà quyết định buông tay để cứu lấy tuổi giàGia đình - 58 phút trước
GĐXH - Tuổi già tưởng được an nhàn bên con cháu, nhưng với bà lão 70 tuổi này, những tháng ngày chăm cháu lại trở thành chuỗi mệt mỏi và tủi thân.
Nghỉ hưu sớm tưởng là thiên đường, cô gái nhanh chóng 'vỡ mộng': Sự thật không như mơGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu sớm từng là mục tiêu mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, câu chuyện của người phụ nữ dưới đây cho thấy, rời khỏi công việc quá sớm không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.
Càng giỏi càng khó tính: 4 cung hoàng đạo ‘vạch lá tìm sâu’ điển hìnhGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo nổi tiếng kỹ tính, luôn để ý từng chi tiết nhỏ và khó bỏ qua sai sót.
Sau nghỉ hưu, 2 người phụ nữ sống cuộc đời mà người trẻ cũng chưa dám thử: Rực rỡ và đầy phiêu lưuGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và tận hưởng. Tuy nhiên, không ít người lại xem đây là cột mốc mở ra một hành trình hoàn toàn mới.
Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mìnhGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Nhiều điều tưởng là ngẫu nhiên thực ra lại bắt nguồn từ chính cách sống mỗi ngày. 8 thói quen dưới đây có thể đang âm thầm tạo nên kết quả bạn nhận.
50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gáiGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Khó ai có thể tin rằng ở tuổi ngoài 50, một người đàn ông lại chọn cách rời bỏ cuộc sống thường nhật để lên núi sống như thời nguyên thủy chỉ vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái.
4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúcGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu không phải là một thời điểm, mà là một dự án lớn của cuộc đời cần sự chuẩn bị hệ thống.
Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàuGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ được cho là mang vận số "vượng phu ích tử", dễ gặp được người chồng giỏi giang, sự nghiệp vững vàng.
Thói quen xấu của 12 cung hoàng đạo khiến cuộc đời 'giậm chân tại chỗ'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Đôi khi chỉ cần điều chỉnh một hành vi nhỏ cũng đủ giúp các cung hoàng đạo mở ra những cơ hội mới trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ.
Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gầnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn, mà còn hình thành từ chính bầu không khí và cách vận hành của gia đình.
