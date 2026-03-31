3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội kẻo hối không kịp

Thứ ba, 13:31 31/03/2026 | Gia đình
GĐXH - Sự chia sẻ thiếu kiểm soát đôi khi biến bạn thành mục tiêu của sự đố kỵ hoặc trò cười của thiên hạ. Biết cách "giữ kẽ" không phải là sống giả tạo, mà là trí tuệ đỉnh cao của sự ẩn mình.

Trong kỷ nguyên số, chúng ta thường có thói quen phơi bày mọi ngóc ngách cuộc sống với người ngoài hoặc lên mạng xã hội hoặc đem ra bàn tán nơi trà dư tửu hậu. Tuy nhiên, lời nói là con dao hai lưỡi. Sự chia sẻ thiếu kiểm soát đôi khi biến bạn thành mục tiêu của sự đố kỵ hoặc trò cười của thiên hạ. Biết cách "giữ kẽ" không phải là sống giả tạo, mà là trí tuệ đỉnh cao của sự ẩn mình. Dưới đây là 3 điều bạn nên giữ cho riêng mình để bảo vệ sự bình yên cho chính bạn và gia đình.

3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội

1. Mức độ chi tiêu: Đừng biến mình thành mục tiêu của sự đố kỵ

Nhiều người thích khoe chiếc túi mới, chuyến du lịch sang chảnh hay bữa ăn đắt đỏ như một cách khẳng định giá trị bản thân. Nhưng thực tế, sự hào nhoáng bạn phô ra thường bị giải mã theo hai hướng tiêu cực: Hoặc là sự khoe khoang kệch cỡm, hoặc là tín hiệu "nhà này đang có dư" để người khác tìm đến vay mượn.

Bản chất con người vốn phức tạp: Ít ai thực lòng mong bạn sống tốt hơn họ. Khi bạn thể hiện sự giàu có, bạn vô tình tự rước lấy những rắc rối không đáng có từ những người "thấy sang bắt quàng làm họ". Sự giàu có thực sự nằm ở nội lực, không cần phải hô hào cho cả thế giới biết.

2. Những bất hạnh cá nhân: Đừng biến mình thành "thùng rác cảm xúc"

Thế giới này có rất ít người đủ thấu cảm để xoa dịu nỗi đau của bạn. Khi bạn đem nỗi bất hạnh ra kể lể lần thứ nhất, bạn nhận được sự đồng cảm. Lần thứ hai là sự an ủi gượng gạo. Đến lần thứ ba, người ta bắt đầu né tránh bạn vì sợ bị "lây" năng lượng tiêu cực.

Nguy hiểm hơn, việc liên tục than vãn về sự đen đủi sẽ khiến tâm trí bạn héo úa. Người giỏi thực sự là người biết thầm lặng "tiêu hóa" những nỗi đau của chính mình. Những uất ức nuốt vào trong sẽ hóa thành áo giáp kim cương giúp bạn bản lĩnh hơn; còn những bất hạnh nói ra ngoài thường chỉ trở thành câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi của kẻ khác.

3. Đời tư của con cái: Đừng dùng danh dự của con làm "vốn" xã giao

Nhiều bậc cha mẹ coi chuyện riêng của con (từ việc tè dầm đến kết quả học tập kém) là đề tài để tán gẫu với bạn bè, lối xóm. Họ quên mất rằng trẻ em cũng là những cá thể độc lập cần được tôn trọng. Một câu đùa vô tình của bạn ở bàn tiệc có thể trở thành vết sẹo tâm lý đi theo con suốt đời.

Khi cha mẹ không giữ được bí mật cho con, họ cũng đang tự tay phá hủy sợi dây tin nhiệm giữa hai thế hệ. Nếu bạn không tôn trọng quyền riêng tư của con hôm nay, đừng trách tại sao ngày mai con lại thu mình và không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bạn. Cha mẹ thông thái là người biết giữ cho con một khoảng trời riêng tư an toàn.

Chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội cần chừng mực

Người có trí tuệ luôn biết cách "giấu mình". Không phải mọi điều đều đáng để chia sẻ, và không phải ai cũng xứng đáng để bạn dốc hết lòng thành. Hãy học cách quản lý lời nói để bảo vệ thói quen tiêu dùng, bảo vệ cảm xúc cá nhân và đặc biệt là bảo vệ danh dự cho con trẻ.

Sống một cuộc đời đơn giản, chân thực và kín đáo chính là bí quyết lớn nhất để đạt được hạnh phúc bền lâu.

3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội kẻo hối hận không kịp - Ảnh 1.5 cách sống đàn ông tuổi 50 cần có để cuộc sống mạnh khỏe, an yên

GĐXH - Bước vào tuổi 50, nhiều người đàn ông vẫn mải miết đóng vai "siêu nhân", tự mặc định mình là cột trụ duy nhất phải gánh vác mọi trọng trách.

3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội kẻo hối hận không kịp - Ảnh 2.Bước vào tuổi 70: Sở hữu 4 điều này, bạn chính là người hạnh phúc nhất thế gian

GĐXH - Ở tuổi 70, người ta không còn khoe nhau về chức tước hay nhà lầu xe hơi. Đằng sau vẻ ngoài bình lặng, con cái thành đạt là những nỗi lo thầm kín về sức khỏe, sự cô đơn và những hối tiếc muộn màng.

3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội kẻo hối hận không kịp - Ảnh 3.Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

GĐXH - Về già, nhiều người lầm tưởng rằng có lương hưu cao, sổ tiết kiệm dày và con cái đề huề đi du lịch, nhảy đầm, đánh bài mỗi ngày là đỉnh cao của hạnh phúc tuổi già.

4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Nghỉ hưu rồi mới thấm: Khoe giàu bậc nhất không phải sổ tiết kiệm mà là '7 không' quý giá này

Nghỉ hưu rồi mới thấm: Khoe giàu bậc nhất không phải sổ tiết kiệm mà là '7 không' quý giá này

Anh em ruột thịt, dẫu tình thâm đến mấy cũng có 3 việc tuyệt đối đừng giúp: Giúp sai là mất tình, hại thân!

Anh em ruột thịt, dẫu tình thâm đến mấy cũng có 3 việc tuyệt đối đừng giúp: Giúp sai là mất tình, hại thân!

Phụ nữ đừng nhìn mặt: 4 đặc điểm giúp nhìn thấu đời tư, nhân cách của một người

Phụ nữ đừng nhìn mặt: 4 đặc điểm giúp nhìn thấu đời tư, nhân cách của một người

Đàn ông bao nhiêu tuổi thì không còn 'thiết tha' phụ nữ: Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở 3 chữ này!

Đàn ông bao nhiêu tuổi thì không còn 'thiết tha' phụ nữ: Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở 3 chữ này!

Chăm cháu nhiều năm nhưng nhận lại sự tủi thân và cay đắng, cụ bà quyết định buông tay để cứu lấy tuổi già

Chăm cháu nhiều năm nhưng nhận lại sự tủi thân và cay đắng, cụ bà quyết định buông tay để cứu lấy tuổi già

Gia đình - 58 phút trước

GĐXH - Tuổi già tưởng được an nhàn bên con cháu, nhưng với bà lão 70 tuổi này, những tháng ngày chăm cháu lại trở thành chuỗi mệt mỏi và tủi thân.

Nghỉ hưu sớm tưởng là thiên đường, cô gái nhanh chóng 'vỡ mộng': Sự thật không như mơ

Nghỉ hưu sớm tưởng là thiên đường, cô gái nhanh chóng 'vỡ mộng': Sự thật không như mơ

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu sớm từng là mục tiêu mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, câu chuyện của người phụ nữ dưới đây cho thấy, rời khỏi công việc quá sớm không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

Càng giỏi càng khó tính: 4 cung hoàng đạo ‘vạch lá tìm sâu’ điển hình

Càng giỏi càng khó tính: 4 cung hoàng đạo ‘vạch lá tìm sâu’ điển hình

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nổi tiếng kỹ tính, luôn để ý từng chi tiết nhỏ và khó bỏ qua sai sót.

Sau nghỉ hưu, 2 người phụ nữ sống cuộc đời mà người trẻ cũng chưa dám thử: Rực rỡ và đầy phiêu lưu

Sau nghỉ hưu, 2 người phụ nữ sống cuộc đời mà người trẻ cũng chưa dám thử: Rực rỡ và đầy phiêu lưu

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và tận hưởng. Tuy nhiên, không ít người lại xem đây là cột mốc mở ra một hành trình hoàn toàn mới.

Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mình

Không phải 'xui': 8 điều bạn đang làm mỗi ngày âm thầm quyết định cuộc đời mình

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều điều tưởng là ngẫu nhiên thực ra lại bắt nguồn từ chính cách sống mỗi ngày. 8 thói quen dưới đây có thể đang âm thầm tạo nên kết quả bạn nhận.

50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái

50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Khó ai có thể tin rằng ở tuổi ngoài 50, một người đàn ông lại chọn cách rời bỏ cuộc sống thường nhật để lên núi sống như thời nguyên thủy chỉ vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái.

4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu không phải là một thời điểm, mà là một dự án lớn của cuộc đời cần sự chuẩn bị hệ thống.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ được cho là mang vận số "vượng phu ích tử", dễ gặp được người chồng giỏi giang, sự nghiệp vững vàng.

Thói quen xấu của 12 cung hoàng đạo khiến cuộc đời 'giậm chân tại chỗ'

Thói quen xấu của 12 cung hoàng đạo khiến cuộc đời 'giậm chân tại chỗ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đôi khi chỉ cần điều chỉnh một hành vi nhỏ cũng đủ giúp các cung hoàng đạo mở ra những cơ hội mới trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ.

Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gần

Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gần

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn, mà còn hình thành từ chính bầu không khí và cách vận hành của gia đình.

Xem nhiều

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàu

Gia đình

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ được cho là mang vận số "vượng phu ích tử", dễ gặp được người chồng giỏi giang, sự nghiệp vững vàng.

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Chuyện vợ chồng
Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Nuôi dạy con
Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gần

Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gần

Gia đình
Càng khoe hạnh phúc càng có vấn đề: Những cung hoàng đạo hay 'diễn' trước thiên hạ

Càng khoe hạnh phúc càng có vấn đề: Những cung hoàng đạo hay 'diễn' trước thiên hạ

Gia đình

