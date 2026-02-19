Về Hưng Yên tận thấy cỗ khao lão với cá chép nằm võng chế biến suốt 10 tiếng
Cỗ khao lão tại làng Diệc (xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên) được tổ chức duy nhất vào ngày mùng 3 Tết, với điểm nhấn là món cá chép nằm võng được chế biến rất kỳ công.
Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngonĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Không phải sơn hào hải vị, hóa ra MC Quyền Linh rất thích món ăn này.
Phong thủy mâm cơm ngày Tết và nỗi sợ thiếu món mà không sợ cơ thể thiếu cân bằngĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều người quan tâm tới phong thủy mâm cơm ngày Tết và câu nói của một bác sĩ khiến nhiều người giật mình: "Chúng ta sợ mâm cơm thiếu món, nhưng lại không sợ cơ thể thiếu cân bằng".
Ẩm thực cầu may của người Singapore không thể thiếu những món ăn độc đáo nàyĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Singapore là một quốc gia trẻ, đa sắc tộc, nhưng lại có hệ thống nghi thức ẩm thực đầu năm vô cùng rõ ràng.
Món ăn vài chục nghìn khiến Hoài Linh cực mê, ăn năm này qua tháng nọ không ngánĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hoài Linh rất thích món ăn này, hóa ra lại rẻ vô cùng, cũng như rất quen với nhiều người.
Văn hóa ăn uống đầu năm của người Thái: nhẹ nhàng nhưng nhiều ý nghĩaĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Người Thái Lan đón năm mới không ồn ào bằng mâm cỗ linh đình, mà bằng tinh thần cân bằng – thanh lọc – cầu phúc.
Ăn uống đầu năm ở Hàn Quốc – khởi đầu bằng sự giản dị và gắn kếtẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Với người Hàn, ăn gì trong những ngày đầu năm không đơn thuần là chuyện ăn uống mà là một nghi thức đánh dấu sự khởi đầu mới. Tết truyền thống Seollal không ồn ào phô trương, nhưng lại rất chú trọng đến ý nghĩa tinh thần, được gửi gắm trọn vẹn trong từng món ăn quen thuộc.
Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngonẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.
Sự tinh tế của người Nhật trong mâm cỗ đầu năm mang lời chúc tốt lànhĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Với người Nhật, ăn gì trong những ngày đầu năm không phải lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một nghi thức mang tính biểu tượng cao. Vì thế, câu hỏi “Ăn gì để gặp may đầu năm ở Nhật Bản?” luôn có lời đáp rất rõ ràng trong mâm cỗ truyền thống mang tên Osechi ryori.
Bí kíp làm cỗ, mâm cúng Tết nhanh mà đủ đầy của mẹ đảm 9x được dân mạng học hỏiĂn - 4 ngày trước
Chỉ với 2 tiếng từ đi chợ đến bày biện, mẹ hai con ở Hà Nội khiến dân mạng trầm trồ khi chia sẻ bí kíp làm mâm cỗ Tết nhanh, gọn mà vẫn đủ đầy, đẹp mắt.
5 món ăn luôn có mặt trong ngày đầu năm tại Trung QuốcĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Với người Trung Quốc, ăn gì trong những ngày đầu năm không chỉ là thói quen, mà là một phần quan trọng của nghi lễ đón Tết.
Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhấtĂn
GĐXH - Nem rán được yêu thích nhờ lớp vỏ giòn rụm vàng óng cùng phần nhân mềm thơm, đậm đà gia vị. Sự hòa quyện hoàn hảo của thịt heo xay, mộc nhĩ, miến, trứng… và các gia vị đặc trưng tạo nên món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết.