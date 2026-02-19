Phong thủy mâm cơm ngày Tết và nỗi sợ thiếu món mà không sợ cơ thể thiếu cân bằng

Mâm cơm ngày Tết đủ món chưa chắc đã đủ khí

Tết năm ngoái tôi ăn cơm tại nhà một người bạn. Mâm cơm ngày Tết bạn làm thịnh soạn đủ món thịt kho, giò chả, bánh chưng, nem rán, gà luộc... bày biện đẹp mắt và... quá đủ đầy. Nhưng vào mâm thì người lớn lo đãi khách, trẻ nhỏ ôm điện thoại, ông bà uể oải ăn vì ngán. Gia chủ thở dài: "Năm nào cũng nấu nhiều món ngon, mà Tết ai ăn uống cũng kém ngon, còn than mệt."

Tôi chỉ mỉm cười nói: " Mâm cơm ngày Tết như này đủ món chưa chắc đã đủ khí". Rồi giải thích với gia chủ về phong thủy mâm cơm ngày Tết - đó không phải nhiều cao lương mỹ vị, mà là cách sắp xếp thực phẩm, cân bằng âm dương, cách tạo nên cảm giác ấm áp và gắn kết. Một mâm cơm đúng nghĩa phải nuôi được thân – dưỡng được tâm – giữ được hòa khí gia đình.

Nhiều nhà làm mâm cơm ngày Tết đủ món chưa chắc đã đủ khí. Ảnh internet.

Mâm cơm ngày Tết: Đủ đầy không đồng nghĩa với dư thừa

Mâm cơm ngày Tết truyền thống thường có bánh chưng, thịt kho, dưa hành, canh măng, giò lụa, gà luộc. Nhưng theo bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học sự sống" thì về mặt ngũ hành mâm cơm Tết nên hội đủ:

• Mộc: Rau xanh, dưa hành, món cuốn...

• Hỏa: Món chiên, nướng, sắc đỏ vàng...

• Thổ: Cơm, bánh chưng, khoai củ...

• Kim: Vị cay nhẹ, hành, tiêu...

• Thủy: Canh, nước dùng...

Khi 5 yếu tố ngũ hành cân bằng, bữa ăn không chỉ ngon mà còn hài hòa. Nếu chỉ thiên về thịt mỡ, đồ chiên rán, cơ thể dễ nóng, tâm trạng dễ cáu gắt. Nếu quá nhiều món lạnh, gia đình dễ uể oải.

Theo các chuyên gia phong thủy, đầu năm mới mâm cơm nên có màu sắc tươi sáng, tránh toàn gam nâu trầm. Màu xanh của rau, màu đỏ của gấc, màu vàng của gà luộc… chính là năng lượng dương khởi động cho cả năm. Nhưng phong thủy chỉ là một nửa câu chuyện, nửa kia nằm ở sinh lý cơ thể.

Mâm cơm ngày Tết nên có 1 món rau xanh, 1 món canh thanh nhẹ, 1 yếu tố lên men tự nhiên. Ảnh internet.

Ăn đúng để giữ khí

Theo giảng giải của BS Thái Nhân Sâm, vấn đề lớn nhất của mâm cơm ngày Tết không phải là "ăn nhiều", mà là "ăn mất cân đối". Theo đó, trong 3–5 ngày Tết lượng đạm động vật và chất béo bão hòa có thể tăng gấp đôi so với ngày thường, Trong khi đó, chất xơ và nước lại giảm mạnh khiến gan và hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải. Cảm giác mệt mỏi sau Tết không phải vì thiếu ăn, mà vì cơ thể bị 'ngộp' dinh dưỡng".

Một câu BS Thái Nhân Sâm nói khiến nhiều người giật mình, đó là: "Chúng ta sợ mâm cơm thiếu món, nhưng lại không sợ cơ thể thiếu cân bằng". Theo đó, mỗi bữa ăn ngày Tết nên có ít nhất:

- Một món rau xanh tươi.

- Một món canh thanh nhẹ

- Một yếu tố lên men tự nhiên như dưa cải, kim chi, hành muối.

Chất xơ giúp ruột vận động tốt, thực phẩm lên men nuôi lợi khuẩn, còn canh giúp cơ thể tăng lượng nước – giảm gánh nặng cho gan và thận. Dưới góc nhìn phong thủy, đó chính là cân bằng âm dương. Thịt kho mang tính dương mạnh. Dưa hành, rau xanh mang tính âm điều hòa. Khi hai yếu tố này kết hợp, cơ thể không bị "nóng khí".

Đừng để mâm cơm ngày Tết trở thành gánh nặng chuyển hóa

Bác sĩ Thái Nhân Sâm từng nhấn mạnh một thực tế: "Cơ thể không quá sợ một bữa ăn nhiều. Cơ thể sợ chuỗi ngày ăn sai liên tục". 3-5 ngày liền rượu bia, thịt mỡ, ngủ muộn – là nguyên nhân khiến gan nhiễm mỡ tăng nhanh sau Tết. Ông khuyên:

- Nếu đã có thịt kho, giảm bớt món chiên.

- Nếu có tiệc tối nhiều đạm, bữa sáng hôm sau nên ăn nhẹ với cháo, rau, trái cây ít ngọt.

- Uống đủ nước ấm thay vì nước ngọt đóng chai.

- Quan trọng là: "Sau bữa ăn nhiều đạm, hãy đi bộ 10–15 phút. Vận động nhẹ giúp đường huyết ổn định và hỗ trợ tiêu hóa" - đó cũng là cách giữ khí huyết lưu thông – đúng tinh thần phong thủy dưỡng sinh - nhưng rất ít người làm.

Cách đặt món ăn trong mâm cơm ngày Tết cũng ảnh hưởng đến cảm xúc bữa ăn. Ảnh internet.

Sắp xếp mâm cơm – chi tiết nhỏ, năng lượng lớn

Cách đặt món ăn cũng ảnh hưởng đến cảm xúc bữa ăn. Theo các chuyên gia phong thủy thì:

- Món chính đặt ở trung tâm – tượng trưng cho trụ cột gia đình.

- Món canh đặt vị trí dễ chia sẻ – tạo dòng chảy.

- Món rau xanh xen kẽ giữa món đậm màu – làm mềm thị giác và giảm cảm giác "ngấy".

Mâm cơm ngày Tết quá tải khiến tâm lý người ăn cảm thấy áp lực "ăn cho hết". "Ăn trong tâm trạng căng thẳng còn hại hơn ăn nhiều. Vì vậy, thay vì bày 15 món cùng lúc, có thể chia thành 2 lượt. Mọi người cùng nhau ăn chậm, trò chuyện, cảm nhận vị ngon của thức ăn. Khi tâm thư thái, hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Giữ lửa bếp – giữ hòa khí

Nhiều gia đình giận dỗi, thậm chí cãi vã ngày Tết chỉ vì chuyện nấu nướng ngày Tết. Người thì than mệt, người thì chê mặn nhạt mà không biết rằng phong thủy mâm cơm không chỉ nằm ở món ăn mà ở cả tình cảm của người nấu.

Bên cạnh đó, theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh thì ngày Tết và cả tháng Giêng lễ hội nhiều người quá chén rượu bia - chất cồn làm giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần giảm một nửa lượng cồn, bạn sẽ thấy không khí gia đình dịu lại rõ rệt. Theo đó, gan sẽ khỏe, tinh thần sáng. Tinh thần sáng thì lời nói mềm - mà lời nói mềm thì gia đình yên - đó mới là phong thủy thực sự.

Tết và mùa lễ hội còn kéo dài cả tháng Giêng, hãy bắt đầu với phong thủy mâm cơm ngày Tết đơn giản như sau:

- Giảm 30% lượng thịt mỡ so với năm trước.

- Tăng gấp đôi rau xanh và món luộc.

- Mỗi ngày duy trì ít nhất một bữa cơm nhà cân bằng.

- Uống đủ nước ấm thay vì nước ngọt.

- Sau bữa ăn, cả nhà cùng đi bộ 15 phút.

Như thế giúp cơ thể không rơi vào trạng thái "quá tải sau Tết".

Cuối cùng, điều làm nên phong thủy mâm cơm ngày Tết không phải là bao nhiêu sơn hào hải vị, mà là ánh mắt khi cả nhà nhìn nhau. Một mâm cơm có rau xanh, có canh nóng, có tiếng cười, có sự nhường nhịn – đó mới là đủ đầy. Tết không chỉ là ăn uống vui chơi, mà Tết để nhớ rằng gia đình còn ngồi cạnh nhau. Khi mâm cơm cân bằng, cơ thể nhẹ nhàng, tâm trí an hòa. Khi tâm trí an hòa, cả năm tự nhiên hanh thông.

