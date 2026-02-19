Ẩm thực cầu may của người Singapore không thể thiếu những món ăn độc đáo này

Với người Singapore, nhất là cộng đồng người Hoa chiếm tỷ lệ lớn, ăn gì để gặp may đầu năm không chỉ là thói quen, mà là một nghi lễ mang tính cộng đồng, nơi ẩm thực trở thành “ngôn ngữ” cầu tài lộc và thịnh vượng.

Yu Sheng – món gỏi cá mở lối tài lộc đầu năm

Nhắc đến món ăn mang lại may mắn đầu năm ở Singapore, không thể không kể đến Yu Sheng – món gỏi cá sống đầy màu sắc, thường xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán.





Tên gọi “Yu Sheng” vừa mang nghĩa “cá sống”, vừa đồng âm với cụm từ “dư dả, thăng tiến”. Người Singapore tin rằng ăn Yu Sheng đầu năm sẽ mang lại tài lộc, sự nghiệp hanh thông và may mắn.

Một đĩa Yu Sheng truyền thống thường gồm cá hồi sống, cà rốt, củ cải, dưa leo, gừng, mè, đậu phộng và nước sốt mận. Mỗi thành phần đều mang ý nghĩa biểu trưng: cá tượng trưng cho dư dả, rau sợi dài tượng trưng cho trường thọ, mè và đậu phộng gợi sự sinh sôi.

Sự phong phú về màu sắc và hương vị thể hiện mong ước cuộc sống đủ đầy, đa dạng và thịnh vượng trong năm mới.





Nghi thức “Lo Hei” – tung gỏi, tung vận may

Điểm đặc biệt khiến Yu Sheng trở thành biểu tượng văn hóa đầu năm chính là nghi thức Lo Hei. Khi ăn, mọi người cùng đứng quanh đĩa gỏi, dùng đũa trộn và tung nguyên liệu lên cao, càng cao càng tốt.





Trong lúc tung gỏi, các lời chúc tài lộc, phát đạt, sức khỏe được hô vang. Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa cầu may, mà còn tạo không khí gắn kết, vui vẻ – điều được xem là khởi đầu thuận lợi cho năm mới.





Món ngọt đầu năm – khởi đầu ngọt lành





Bên cạnh Yu Sheng, người Singapore cũng ưa chuộng các món ngọt truyền thống trong dịp đầu năm. Vị ngọt được xem là điềm lành, tượng trưng cho một năm êm ả, ít sóng gió.

Những món bánh, kẹo truyền thống được dùng để đãi khách, thể hiện mong muốn chia sẻ niềm vui và phúc khí ngay từ những ngày đầu năm.

Trà và trái cây – sự tinh tế trong văn hóa tiếp đãi

Trong dịp Tết, trà và trái cây cũng đóng vai trò quan trọng trong văn hóa ẩm thực Singapore. Trà được dùng để mời khách, thể hiện sự kính trọng và chúc phúc. Trái cây tươi, đặc biệt là các loại quả tròn, mang ý nghĩa viên mãn và tài lộc.

Dù không quá cầu kỳ, những chi tiết nhỏ này phản ánh tinh thần tinh tế, kỷ luật và coi trọng nghi thức của xã hội Singapore.

Ăn đầu năm ở Singapore – may mắn đến từ sự sẻ chia

Nhìn từ góc độ văn hóa, ăn gì để gặp may đầu năm ở Singapore không nằm ở mâm cỗ lớn hay món ăn đắt tiền, mà ở tinh thần cùng ăn – cùng chúc – cùng chia sẻ. Một đĩa Yu Sheng chỉ thực sự trọn vẹn khi có nhiều người cùng tham gia, cùng tung gỏi, cùng cười nói.

Giữa một đô thị hiện đại bậc nhất châu Á, những nghi thức ẩm thực đầu năm ấy vẫn được gìn giữ như sợi dây kết nối con người với truyền thống, và cũng là cách người Singapore tin rằng vận may sẽ bắt đầu từ sự gắn kết và đồng lòng.