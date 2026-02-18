Món ăn vài chục nghìn khiến Hoài Linh cực mê, ăn năm này qua tháng nọ không ngán

Có lần, cộng đồng mạng xôn xao về đoạn clip danh hài Hoài Linh mang theo một món ăn dân dã của miền Tây đến một buổi tiệc sang trọng nhân chuyến lưu diễn ở Mỹ.

Cụ thể, trong khi cả đoàn nghệ sĩ đang thưởng thức bào ngư, vi cá, tôm hùm Alaska đắt tiền, nam danh hài vẫn giữ thói quen giản dị của mình: lẳng lặng mở hộp cá khô và ăn ngon lành. Khoảnh khắc khiến đồng nghiệp như Lê Dương Bảo Lâm, Anh Đức, Hứa Minh Đạt… bật cười thích thú.

Nghệ sĩ Hoài Linh mang theo cá khô đến buổi tiệc sang trọng, thích thú tận hưởng món ăn dân dã. Đây là món ăn mà nam nghệ sĩ rất thích, ăn suốt nhiều năm qua.

Từ câu chuyện thú vị đó, món cá khô, nhất là các loại cá khô đặc sản miền Tây, tiếp tục được nhắc đến như một biểu tượng ẩm thực không thể thiếu trong đời sống người Việt.

Cá khô – món ăn sinh ra từ nắng gió và sự tiết kiệm của người Việt

Không cầu kỳ nguyên liệu, không phô trương cách nấu, cá khô ra đời từ nhu cầu rất đời thường: giữ cá được lâu hơn trong điều kiện thiếu thốn. Cá tươi được làm sạch, ướp muối vừa tay rồi phơi dưới nắng gió tự nhiên, để thời gian rút bớt nước, giữ lại vị ngọt đậm đà của thịt cá.

Từ miền Trung nắng gắt đến miền Tây sông nước, cá khô xuất hiện như một giải pháp sinh tồn ẩm thực, phản ánh rõ đức tính cần cù, tiết kiệm và linh hoạt của người Việt trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Cá khô trong bức tranh ẩm thực vùng miền Việt Nam

Mỗi vùng đất lại có một cách làm cá khô riêng, tạo nên bản đồ cá khô phong phú và đa dạng. Miền Trung nổi tiếng với cá khô mặn đậm, hợp với cơm trắng những ngày mưa gió. Miền Tây Nam Bộ lại chuộng cá khô có vị vừa phải, thịt dẻo, thơm, dễ chế biến thành nhiều món.

Từ cá khô sặc, cá khô lóc, cá khô đuối đến cá khô chỉ vàng, cá khô thu…, mỗi loại đều mang theo hương vị của vùng nước nơi nó sinh ra. Cá khô vì thế không chỉ là thực phẩm, mà còn là dấu ấn địa lý, là ký ức quê nhà của nhiều thế hệ.

Cách làm cá khô – sự tinh tế nằm ở kinh nghiệm

Làm cá khô tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Cá phải đủ tươi, đủ béo, phơi đúng nắng, ướp muối vừa tay. Nếu nắng non, cá dễ hư; nắng gắt quá, cá khô cứng, mất vị ngọt. Muối ít thì cá không bảo quản được lâu, muối nhiều lại làm mất đi hương vị tự nhiên.

Chính sự cân đo bằng cảm giác, bằng kinh nghiệm truyền đời ấy đã tạo nên những mẻ cá khô ngon – thứ mà người ăn chỉ cần nhìn màu cá, ngửi mùi là biết chất lượng.

Cá khô trong bữa cơm gia đình Việt

Trong bữa cơm thường ngày, cá khô hiếm khi là món chính cầu kỳ, nhưng lại là món “chắc bụng”. Một miếng cá khô chiên giòn, thêm chén nước mắm tỏi ớt, ăn cùng cơm trắng và ít rau luộc đã đủ tròn bữa.

Với nhiều gia đình, cá khô còn là món dự trữ cho những ngày mưa gió, bão lũ, khi chợ búa khó khăn. Ở đó, cá khô không chỉ nuôi sống con người, mà còn tạo cảm giác yên tâm, đủ đầy theo cách rất riêng của người Việt.

Cá khô – từ món ăn nghèo đến đặc sản được săn tìm

Theo thời gian, cá khô không còn chỉ gắn với bữa cơm đạm bạc. Nhiều loại cá khô đặc sản ngày nay có giá trị kinh tế cao, được đóng gói chỉn chu, xuất hiện trong các cửa hàng đặc sản và được chọn làm quà biếu.

Tuy vậy, dù ở hình thức nào, cá khô vẫn giữ tinh thần cốt lõi: mộc mạc, đậm đà, ăn là nhớ. Chính sự trung thành với bản chất ấy đã giúp cá khô đứng vững giữa thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng.

Vì sao cá khô vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ẩm thực Việt?

Giữa vô vàn thực phẩm chế biến sẵn, cá khô vẫn được ưa chuộng bởi hương vị quen thuộc và cảm giác an tâm. Cá khô ngon có mùi thơm tự nhiên, không gắt, không tanh, khi chế biến lên giữ được độ dẻo, ngọt thịt.

Quan trọng hơn, cá khô gắn liền với ký ức gia đình, với bữa cơm quê, với những ngày tháng khó khăn nhưng ấm áp. Đó là thứ hương vị không dễ thay thế bằng các món ăn hiện đại.

Cá khô – lát cắt đời sống và văn hóa ẩm thực Việt

Ở góc độ văn hóa, cá khô là minh chứng cho cách người Việt thích nghi với thiên nhiên. Từ nắng gió miền Trung đến sông nước miền Tây, con cá được làm khô không chỉ để ăn, mà còn để tích trữ, để sẻ chia, để gửi gắm tình quê.

Trong dòng chảy hiện đại, khi điều kiện sống đã thay đổi nhiều, cá khô vẫn hiện diện trên mâm cơm, trong ký ức và trong nỗi nhớ của người xa quê. Đó không chỉ là một món ăn, mà là một phần bản sắc ẩm thực Việt Nam, bền bỉ như chính con người đã làm ra nó.