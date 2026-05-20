Một tháng sống như người về hưu, tôi hoảng sợ phát hiện 5 khoản chi âm thầm đánh gục người già

Về hưu từng là khái niệm rất xa với tôi. Ở tuổi 38, tôi vẫn đi làm đều, có thu nhập ổn định và luôn nghĩ rằng chuyện "về già" còn rất lâu mới phải lo.

Nhưng rồi một buổi tối đọc bài viết về mức lương hưu trung bình, tôi bất chợt tự hỏi: Nếu ngày mai không còn đi làm nữa, tôi sẽ sống ra sao?

Ý nghĩ ấy khiến tôi bắt đầu một "thí nghiệm" kéo dài 30 ngày: sống như một người đã nghỉ hưu.

Tôi không nghỉ việc thật, cũng không thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Tôi chỉ tự đặt ra những nguyên tắc rất rõ ràng là mỗi tháng chỉ được chi tiêu 7 triệu đồng như mức lương hưu giả định, không dùng tiền tiết kiệm, không tiêu thêm từ các khoản thu nhập phát sinh và mọi khoản chi đều phải cân nhắc kỹ như thể đó là nguồn tiền cố định duy nhất của mình.

Sau một tháng, điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là chuyện thiếu tiền, mà là có quá nhiều khoản chi trước đây tôi chưa từng nghĩ tới khi hình dung về tuổi nghỉ hưu.

Chi phí y tế: Không bệnh vẫn phải chi tiền đều đặn

Tôi vốn nghĩ chi phí y tế chỉ phát sinh khi đau ốm. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Trong tháng "giả lập nghỉ hưu", tôi không hề nhập viện hay gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thế nhưng tôi vẫn phải mua thuốc bổ, đi khám răng định kỳ và mua thêm canxi cho mẹ. Tổng cộng gần 800.000 đồng.

Khi còn đi làm, những khoản như vậy thường bị xem là chi phí nhỏ hoặc chi phí phát sinh. Nhưng nếu sống hoàn toàn bằng lương hưu, mọi khoản liên quan đến sức khỏe đều trở thành chi phí cố định.

Tôi nhận ra rằng tuổi càng lớn, tiền dành cho sức khỏe càng khó cắt giảm. Không chỉ là thuốc men, mà còn là khám định kỳ, thực phẩm bổ sung hay những khoản chăm sóc cơ bản để duy trì thể trạng.

Sau trải nghiệm đó, tôi hiểu rằng quỹ y tế không nên chỉ lập ra khi bắt đầu già đi. Nó cần được chuẩn bị ngay từ lúc còn khỏe mạnh.

Tưởng về hưu sẽ tiết kiệm hơn, ai ngờ tiền điện nước lại tăng

Trước đây tôi từng nghĩ khi nghỉ hưu, không phải đi lại hay ăn ngoài nhiều thì chi phí sinh hoạt chắc chắn sẽ giảm. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.

Khi ở nhà nhiều hơn, tôi bật quạt thường xuyên hơn, dùng bếp nhiều hơn, đun nước liên tục và sinh hoạt gần như cả ngày trong nhà. Kết quả là tiền điện tăng thêm hơn 100.000 đồng, gas cũng hết sớm hơn bình thường gần một tuần.

Tổng phát sinh thêm hơn 300.000 đồng – một con số không lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng lại đáng kể khi phải cân đối trong ngân sách cố định.

Điều này khiến tôi nhận ra: nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc mọi chi phí đều giảm xuống. Thời gian ở nhà nhiều hơn cũng kéo theo nhiều khoản vận hành cuộc sống tăng lên âm thầm.

Sau khi về hưu, chi phí cho các mối quan hệ hóa ra không hề nhỏ

Đây là khoản khiến tôi bất ngờ nhất.

Khi còn đi làm, tôi có rất nhiều kết nối xã hội tự nhiên: cà phê cùng đồng nghiệp, ăn trưa cùng nhóm bạn, những buổi gặp gỡ tiện thể sau công việc. Tôi gần như không để ý mình đang "duy trì quan hệ" như thế nào.

Nhưng khi thử sống như người nghỉ hưu, tôi nhận ra mọi kết nối đều cần sự chủ động.

Tôi mời bạn đi cà phê, ghé thăm người thân, bắt xe buýt đi chợ xa để gặp người quen. Chỉ những hoạt động xã hội nhẹ nhàng như vậy đã tiêu tốn gần 600.000 đồng trong tháng.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là cảm giác cô lập. Khi không còn môi trường công việc, việc duy trì kết nối với người khác cần nhiều nỗ lực hơn tưởng tượng.

Tôi hiểu vì sao nhiều người lớn tuổi dễ rơi vào trạng thái thu mình sau nghỉ hưu. Không chỉ vì sức khỏe hay tuổi tác, mà còn vì họ không chuẩn bị ngân sách và thói quen cho đời sống tinh thần.

Về hưu muốn khỏe mạnh cũng cần một khoản tiền riêng

Tôi từng nghĩ chỉ cần đi bộ công viên mỗi sáng là đủ để duy trì sức khỏe. Nhưng sau hai tuần, tôi bắt đầu đau chân và đau cơ.

Cuối cùng, tôi phải mua dép chuyên dụng, miếng lót giày và thêm một số sản phẩm hỗ trợ giảm đau cơ. Tổng cộng gần 500.000 đồng.

Tôi còn tìm hiểu thử các lớp yoga hoặc vận động nhẹ cho người trung niên thì chi phí mỗi tháng dao động từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Lúc đó tôi mới hiểu: giữ gìn sức khỏe sau tuổi 40 không phải chuyện "miễn phí". Nếu không đầu tư từ sớm, chi phí để duy trì thể lực về sau sẽ ngày càng cao hơn.

Và điều quan trọng hơn là sức khỏe không thể "mua gấp" khi đã xuống dốc.

Khoản chi cho cảm xúc mới là thứ khó lường nhất

Tôi không ngờ điều khiến mình mệt nhất trong tháng đó lại không phải tiền bạc, mà là cảm giác trống rỗng.

Không còn lịch họp dày đặc, không có áp lực công việc, không còn cảm giác bận rộn quen thuộc, tôi bắt đầu thấy mình thiếu động lực. Và rồi tôi chi tiền cho những thứ tưởng rất nhỏ:

Một chậu cây nhỏ để căn nhà bớt trống, vài cuốn sách thiền, một lớp học vẽ thử cuối tuần hay một hộp nến thơm để tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Tổng cộng gần 800.000 đồng.

Trước đây, tôi thường xem những khoản này là "chi tiêu cảm hứng". Nhưng khi sống chậm lại, tôi nhận ra chúng thực chất là chi phí để duy trì tinh thần ổn định và cảm giác cuộc sống vẫn có ý nghĩa.

Nghỉ hưu không chỉ là bài toán ăn uống hay hóa đơn điện nước. Đó còn là bài toán chống cô đơn, chống mất phương hướng và giữ cho mình cảm giác vẫn đang sống tích cực mỗi ngày.

Điều đáng sợ nhất không phải thiếu tiền, mà là thiếu cảm giác an tâm

Kết thúc 30 ngày thử nghiệm, tôi vẫn sống vừa đủ trong ngân sách 7 triệu đồng. Nhưng cảm giác còn lại không phải tự hào, mà là lo lắng.

Tôi nhận ra mình có thể "tồn tại", nhưng chưa chắc đã sống thoải mái.

Tôi không dám nghĩ tới những chuyến du lịch, không có dư địa cho các khoản phát sinh lớn và gần như không có khả năng chống đỡ nếu gặp biến cố sức khỏe.

Quan trọng hơn, tôi hiểu rằng tuổi già thiếu chuẩn bị sẽ khiến con người dễ sống trong trạng thái dè sẻn cả tiền bạc lẫn cảm xúc.

Sau trải nghiệm sống như người về hưu, tôi thay đổi 3 điều

Việc đầu tiên tôi làm sau trải nghiệm đó là ngồi xuống viết lại kế hoạch tài chính cá nhân cho 5 năm tới.

Tôi quyết định tăng khoản tiết kiệm dành cho nghỉ hưu từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng mỗi tháng, dù biết con số này chưa lớn nhưng ít nhất phải duy trì đều đặn.

Tôi cũng bắt đầu góp vàng theo quý để tách biệt hoàn toàn khỏi tiền chi tiêu thường ngày, tránh tình trạng "đụng đâu tiêu đó".

Ngoài ra, tôi đăng ký học thêm về chăm sóc sức khỏe chủ động và quản lý tài chính cá nhân, bởi tôi hiểu rằng chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích tiền, mà còn là chuẩn bị tâm thế sống độc lập lâu dài.

Đừng đợi đến lúc về hưu mới bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già

Nếu đang ở tuổi 30–40, có lẽ điều đáng làm nhất không phải là cố tưởng tượng về tuổi già, mà là thử sống gần với nó một lần.

Hãy thử giới hạn chi tiêu trong mức bạn nghĩ mình sẽ có khi nghỉ hưu. Hãy ghi lại những khoản "ẩn phí" vẫn âm thầm xuất hiện mỗi tháng. Và quan trọng hơn, hãy tạo một quỹ có tên thật rõ ràng: "An tâm khi nghỉ hưu".

Bởi nghỉ hưu không đến trong một đêm. Nó được tạo nên từ cách chúng ta tiêu tiền, tiết kiệm và chuẩn bị mỗi ngày.

Và đôi khi, chỉ cần thử sống như người đã nghỉ hưu một tháng thôi, bạn sẽ hiểu mình đang thật sự sẵn sàng đến đâu cho quãng đời phía trước.