Về quê bị hỏi lương, người đàn ông thấy 'bẽ mặt' vì câu trả lời của mẹ cho đến khi biết sự thật

Có những khoản tiền không nên tiết lộ với người khác, kể cả là những người anh em, họ hàng thân thiết, đó là bài học nhớ đời của người đàn ông họ Minh (sống tại Phúc Kiến, Trung Quốc) trong một lần về quê ăn cưới, theo Đời sống Pháp luật.

Khó xử trước câu hỏi về lương khi về quê dự đám cưới họ hàng

Anh Minh, sống tại Phúc Kiến, Trung Quốc, cùng vợ về quê dự đám cưới họ hàng. Trong lúc trò chuyện, một người anh họ hỏi về công việc và thu nhập hiện tại của anh.

Đây là câu hỏi quen thuộc trong những buổi gặp gỡ gia đình nhưng anh Minh lại khá bối rối. Nếu nói lương thấp, anh sợ bị coi thường; nếu nói lương cao, anh lại lo bị ghen tị hoặc nhờ vả.

Sau vài giây cân nhắc, anh định nói thật rằng mình đang nhận khoảng 25.000 NDT/tháng, tương đương 96 triệu đồng.

Thế nhưng chưa kịp mở lời, mẹ anh đã trả lời thay: "Lương bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn với mức chi tiêu trên thành phố. Hai đứa đi làm mấy năm mà chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, bố mẹ vẫn phải hỗ trợ nhiều". Điều khiến anh Minh bất ngờ hơn là vợ cũng gật đầu đồng tình.

Sau lần "bẽ mặt" trước họ hàng, anh Minh hiểu rằng thu nhập là thành quả đáng tự hào nhưng không nhất thiết phải trở thành thông tin để tất cả mọi người cùng biết. Ảnh minh họa

Thu nhập hơn 96 triệu nhưng lại bị nói là "không đủ ăn"

Anh Minh cảm thấy khá khó xử. Công việc kỹ thuật của anh rất bận, thường kéo dài từ 8h sáng đến 8h tối. Khi có việc gấp, anh còn phải xử lý công việc vào ban đêm.

Anh cho rằng mức thu nhập hiện tại hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Thế nhưng trước mặt họ hàng, anh lại trở thành người ngoài 30 tuổi vẫn chưa tích lũy được bao nhiêu, thậm chí còn phải nhận hỗ trợ từ bố mẹ.

Một vài người bắt đầu bàn tán chuyện vợ chồng anh đi làm nhiều năm nhưng chưa gửi tiền về cho gia đình. Nhận thấy tình huống trở nên khó xử, mẹ anh lập tức chuyển chủ đề: "Vợ chồng Minh vẫn còn phải cố gắng nhiều mới bằng được các anh chị em khác".

Sau đó, những người họ hàng khác bắt đầu kể về con cái. Người bác cả khoe con trai có thu nhập 8.000 NDT/tháng nhưng thường xuyên gửi tiền về nhà. Một người dì khác lại khoe chiếc vòng vàng do con trai tặng cùng chiếc điện thoại đời mới con dâu mua từ nước ngoài.

Mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những câu chuyện khác.

Biết lý do mới hiểu hành động của mẹ

Về nhà, anh Minh nhắc lại chuyện xảy ra tại đám cưới. Lúc này, mẹ mới nói cho anh biết sự thật.

Người anh họ hỏi về mức lương của anh đã thất nghiệp từ đầu năm. Thay vì tìm việc, người này lại muốn làm giàu bằng đầu tư. Sau một thời gian, toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình gần như mất sạch.

Đáng nói, anh ta vẫn đang muốn tiếp tục huy động tiền từ họ hàng, đặc biệt là những người có thu nhập cao. Nếu biết anh Minh kiếm hơn 90 triệu đồng mỗi tháng, rất có thể người này sẽ tìm đến vay tiền hoặc mời đầu tư.

Đó chính là lý do mẹ anh cố tình khiến mọi người nghĩ rằng hai vợ chồng không dư dả. Vợ anh cũng khuyên: "Tiền bạc là chuyện nhạy cảm. Mình kín đáo một chút vẫn tốt hơn".

Khoe thu nhập đôi và phiền phức không ngờ

Vài ngày sau, mẹ anh Minh nhận được điện thoại từ người dì. Bà kể rằng con trai mình cũng bị người anh họ tìm đến vay tiền rồi dụ đầu tư.

Khi bị từ chối, người này còn trách móc rằng gia đình dì đã có cuộc sống dư dả, con trai tặng mẹ vòng vàng mà họ hàng vay một khoản nhỏ cũng không chịu giúp. Lúc này, anh Minh càng hiểu vì sao mẹ muốn giấu mức lương của mình.

Anh cũng nhận ra bản thân từng thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ khi biết mình có thu nhập tốt. Những lời khen đôi khi khiến anh quên mất rằng thông tin tài chính cá nhân có thể mang đến nhiều rắc rối.

Một khi người khác biết bạn kiếm được bao nhiêu, họ có thể hình thành kỳ vọng, tìm đến vay tiền hoặc rủ rê đầu tư.

Cách trả lời khi bị hỏi mức lương

Sau sự việc, anh Minh thay đổi cách trả lời những câu hỏi về thu nhập. Thay vì đưa ra con số cụ thể, anh thường nói: "Công việc cũng ổn định, thu nhập đủ để hai vợ chồng trang trải ở thành phố. Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày".

Cách trả lời này vừa giữ được sự tự nhiên trong cuộc trò chuyện, vừa không tiết lộ quá nhiều về tài chính gia đình.

Sau lần "bẽ mặt" trước họ hàng, anh Minh hiểu rằng thu nhập là thành quả đáng tự hào nhưng không nhất thiết phải trở thành thông tin để tất cả mọi người cùng biết.

Đôi khi, giữ kín một con số không phải vì xấu hổ, mà là cách bảo vệ sự bình yên và tránh những phiền phức không đáng có cho gia đình.

Lời khuyên của cổ nhân: Có 3 thứ không nên khoe

Những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời tán dương, khen ngợi đôi khi khiến chúng ta quên rắc rối khi tiết lộ tình hình tài chính cho người vốn không thân thiết. Ảnh minh họa

Không khoe tiền bạc, tài sản

Ai nhiều tiền hơn, ai ít tiền hơn kỳ thực không quan trọng, quan trọng là ai sống vui vẻ hơn, ai sống hạnh phúc hơn, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Có người giàu sang phú quý, có xe ô tô đắt tiền nhưng lòng luôn muộn phiền, đau khổ. Có người đạp xe đạp nhưng sở hữu một tâm hồn vui vẻ, lạc quan. Mỗi người đều cần chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của mình, sướng khổ chỉ tâm mình là biết rõ nhất.

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Không khoe con cái

So sánh con cái với 'con nhà người ta' sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con mình, mỗi người đều có phúc phận riêng của mình, không cần phải so sánh với người khác.

Hãy động viên và tin tưởng con cái nhiều hơn. Nếu con bạn xuất sắc, có tiền đồ, tốt nhất đừng khoe khoang con mình với người khác, cha mẹ hãy giữ đức khiêm tốn cho con, đó mới là phúc báo lớn nhất dành cho con cái.

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Sống không mang theo thì chết cũng không mang theo, ngoảnh đầu nhìn lại, đơn giản là tốt nhất.

Nhà dù cao to cửa rộng đến mấy cũng chỉ có một gian để ngủ, xe dùng tốt đến mấy cũng dùng để di chuyển mà thôi. Sống trên đời, người giàu có nhất là người biết mãn nguyện với những gì mình có, không nhất thiết phải khoe khoang với thiên hạ bản thân giàu có ra sao.