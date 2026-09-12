3 quy tắc cha mẹ thông minh áp dụng mỗi ngày: Con lớn lên EQ cao, khéo ứng xử

Thứ bảy, 08:00 12/09/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Theo Giáo sư Goleman (Harvard), EQ quyết định đến 80% sự thành công của một người. Để nuôi dưỡng EQ cao cho trẻ, cha mẹ có thể áp dụng 3 quy tắc dưới đây.

3 quy tắc cha mẹ thông minh áp dụng mỗi ngày: Con lớn lên EQ cao, khéo ứng xử - Ảnh 1.
3 quy tắc cha mẹ thông minh áp dụng mỗi ngày: Con lớn lên EQ cao, khéo ứng xử - Ảnh 1.10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng

GĐXH - Trong hành trình kết nối với đấng sinh thành, người EQ cao biết chọn lọc ngôn từ bằng cả sự thấu cảm và lòng biết ơn, để mỗi chia sẻ đều đong đầy sự tôn trọng.

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