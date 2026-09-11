Cựu chủ tịch giàu có tiết lộ điều đáng sợ nhất sau nghỉ hưu

Câu chuyện nghỉ hưu của ông Trần, 63 tuổi, từng là Chủ tịch một tập đoàn dịch vụ logistics lớn ở Nam Ninh, Trung Quốc, theo Đời sống Pháp luật.

Nghỉ hưu giàu có nhưng vẫn thấy trống trải

Ông Trần từng là Chủ tịch một tập đoàn dịch vụ logistics lớn. Sau hơn 30 năm cống hiến, ông rời vị trí với khoản lương hưu khoảng 23.000 NDT/tháng, tương đương 88 triệu đồng.

Ngoài khoản thu nhập này, ông còn sở hữu 3 bất động sản tại các quận trung tâm, mang lại nguồn tiền ổn định từ việc cho thuê. Con cái đã trưởng thành, tài chính gia đình vững vàng nên ông gần như không phải lo lắng về tiền bạc.

Ông có thể thoải mái đi nhà hàng, chơi golf, du lịch hay mua sắm mà không cần quá đắn đo.

Thế nhưng, sau một thời gian nghỉ hưu, ông nhận ra mình đang thiếu một thứ không thể mua bằng tiền. "Tôi không mong gì hơn ngoài việc được đi làm trở lại", ông Trần chia sẻ.

Khi nghỉ hưu, ông từng nghĩ mình cuối cùng cũng có thể sống chậm lại. Nhưng chỉ vài tháng sau, cảm giác trống trải bắt đầu xuất hiện. Ảnh minh họa

Quen với công việc nên không thích cuộc sống quá nhàn rỗi

Suốt nhiều năm, cuộc sống của ông Trần gắn với những cuộc họp, chuyến công tác, các quyết định quan trọng và áp lực điều hành doanh nghiệp.

Khi nghỉ hưu, ông từng nghĩ mình cuối cùng cũng có thể sống chậm lại. Ông lên kế hoạch đi du lịch, tận hưởng những bữa cơm cùng gia đình và dành thời gian cho sở thích cá nhân. Nhưng chỉ vài tháng sau, cảm giác trống trải bắt đầu xuất hiện.

"Buổi sáng thức dậy, tôi không còn lý do rõ ràng để vội vàng rời giường. Một ngày trôi qua rất chậm. Tôi có tiền nhưng lại thiếu mục tiêu", ông nói.

Điều khiến ông khó chịu không phải sự thiếu thốn vật chất mà là cảm giác bản thân không còn được cần đến.

Khi còn làm việc, ông cảm thấy mình hữu ích. Mỗi quyết định đều có ý nghĩa đối với doanh nghiệp và những người xung quanh. Sau khi nghỉ hưu, những trách nhiệm ấy biến mất gần như cùng lúc, bạn bè cũng nhận thấy ông trở nên ít nói và kém năng động hơn trước.

Lương hưu cao không đảm bảo tuổi già hạnh phúc

Câu chuyện của ông Trần cho thấy chuẩn bị cho nghỉ hưu không chỉ là tích lũy tiền bạc.

Một khoản lương hưu cao, nhiều bất động sản hay khoản tiết kiệm lớn có thể giúp con người không phải lo về chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, tiền bạc không phải lúc nào cũng giải quyết được cảm giác cô đơn, buồn chán hay mất phương hướng.

Ông Trần vẫn có thể tận hưởng những dịch vụ tốt nhất, nhưng những thú vui vật chất chỉ mang lại sự hào hứng trong thời gian ngắn. "Trong công việc, tôi thấy mình hữu ích. Giờ đây, mọi thứ quá yên ả, đến mức nhàm chán", ông chia sẻ.

Đặc biệt với những người từng giữ vị trí quản lý, lãnh đạo trong nhiều năm, công việc không chỉ tạo ra thu nhập mà còn mang lại mục tiêu, các mối quan hệ và cảm giác được đóng góp.

Vì vậy, khi nghỉ hưu đột ngột, họ có thể đối mặt với một khoảng trống lớn mà trước đó không lường hết được.

Nghỉ hưu vẫn có thể làm việc để tìm niềm vui

Sau trải nghiệm của mình, ông Trần cho rằng nghỉ hưu không nhất thiết đồng nghĩa với việc hoàn toàn rời khỏi công việc. Ông không có ý định quay lại điều hành một tập đoàn như trước. Điều ông mong muốn chỉ là tìm một công việc phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và kinh nghiệm.

"Có lẽ tôi không còn đủ sức để chèo lái cả một tập đoàn, nhưng tôi muốn làm điều gì đó, miễn là có ích. Tôi thà bận rộn còn hơn là rảnh rỗi quá mức", ông nói.

Với người chuẩn bị nghỉ hưu, bên cạnh kế hoạch tài chính, việc xây dựng một cuộc sống có mục tiêu cũng rất quan trọng. Đó có thể là công việc bán thời gian, tư vấn, tham gia hoạt động cộng đồng, chơi thể thao, đọc sách hoặc theo đuổi một sở thích từng bị bỏ quên.

Bởi một cuộc sống nghỉ hưu đáng mong đợi không chỉ được quyết định bởi có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu tài sản. Quan trọng hơn là mỗi ngày thức dậy, con người vẫn có một lý do để bắt đầu, có người để gặp gỡ và có việc khiến họ cảm thấy mình vẫn đang tạo ra giá trị.

Tiến sĩ Leite khuyên mỗi người hãy hướng mục tiêu sống cho giai đoạn nghỉ hưu thành: "Tôi muốn khỏe mạnh hơn. Tôi muốn đi du lịch nhiều hơn. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Tôi muốn giao lưu nhiều hơn". Ảnh minh họa

Về hưu nhiều người dễ rơi vào trầm cảm vì quá nhàn rỗi

Về hưu có thể là khởi đầu cho những năm tháng vàng son của đời người, nhưng quá trình chuyển từ một công việc toàn thời gian sang nghỉ ngơi toàn thời gian không hề dễ dàng. Buồn bã, tuyệt vọng hoặc lạc lõng là những cảm xúc đến tự nhiên, theo Lao Động.

Trầm cảm sau khi nghỉ hưu khá phổ biến, với thống kê ước tính rằng gần 30% số người về hưu ở Mỹ phát triển các triệu chứng trầm cảm ở giai đoạn này của cuộc đời.

Mọi người trải qua quãng thời gian nghỉ hưu theo những cách khác nhau. Nhưng cuộc sống nhàn rỗi khi về hưu có thể dẫn đến trầm cảm ở một số người, đặc biệt khi phải đối mặt với thách thức.

"Đối với nhiều người, công việc mang lại cho họ ý nghĩa và mục đích sống. Khi họ không còn đi làm, rất khó để lấp đầy khoảng trống đó bằng thứ gì khác", Iris Waichler, một nhà nghiên cứu ở Chicago, Mỹ cho biết.

Một người hoàn toàn có thể điều chỉnh lối sống để giảm thiểu nguy cơ mắc trầm cảm khi về hưu. Đầu tiên, hãy dần dần chuẩn bị tinh thần, thể chất và kế hoạch cho cuộc sống khi về hưu để tránh đột ngột thay đổi từ môi trường làm việc toàn thời gian sang ở nhà 24/7.

Nếu có thể, bạn hãy lập kế hoạch những điều cần làm sau khi nghỉ hưu, lên thời gian biểu, làm bán thời gian vài tháng trước khi về hưu hoặc đăng ký thêm các chương trình hoạt động, thiện nguyện...

"Nhiều người không thảo luận với bạn đời của mình về cuộc sống về hưu. Cả hai có thể có những kỳ vọng khác nhau và điều này có thể dẫn đến nhiều mâu thuẫn", Noelia Leite, tiến sĩ, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình ở Miami, Mỹ, cho biết.

Tiến sĩ Leite khuyên mỗi người hãy hướng mục tiêu sống cho giai đoạn nghỉ hưu thành: "Tôi muốn khỏe mạnh hơn. Tôi muốn đi du lịch nhiều hơn. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Tôi muốn giao lưu nhiều hơn".

"Hưu trí chỉ là một giai đoạn của cuộc đời đóng lại quãng thời gian đi làm. Bạn cần khép lại đoạn đường này đúng cách để có thể bắt đầu một chương mới đẹp hơn. Mọi người hoàn toàn có thể tận hưởng một giai đoạn nghỉ hưu tuyệt vời", bà cho hay.