3 kiểu con cái 'mang tiếng' bất hiếu nhưng lại thương cha mẹ nhất

10 giờ trước

GĐXH - Không phải ai có nhiều người quen hay có gia đình là tránh được cảm giác cô đơn khi về già. Một số những cách ứng xử khi còn trẻ có thể âm thầm khiến vòng tròn quan hệ của bạn ngày một nhỏ dần mà chính chúng ta nhiều khi cũng không nhận ra.