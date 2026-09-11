3 kiểu con cái 'mang tiếng' bất hiếu nhưng lại thương cha mẹ nhất

Thứ sáu, 17:04 11/09/2026 | Gia đình
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Có những trường hợp con cái thực sự hiếu thảo nhưng lại bị cha mẹ hiểu nhầm là không đối xử tốt với mình.

3 kiểu con cái 'mang tiếng' bất hiếu nhưng lại thương cha mẹ nhất - Ảnh 1.
3 kiểu con cái 'mang tiếng' bất hiếu nhưng lại thương cha mẹ nhất - Ảnh 1.Sau nghỉ hưu, đừng đặt cuộc đời mình vào tay con cái: 9 điều tôi ngộ ra ở tuổi 65

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định sống một mình thay vì về ở cùng các con, vì tôi nhận ra rằng người lớn tuổi muốn sống thoải mái thì trước hết phải giữ được sự độc lập.

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