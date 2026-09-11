3 kiểu con cái 'mang tiếng' bất hiếu nhưng lại thương cha mẹ nhất
GĐXH - Có những trường hợp con cái thực sự hiếu thảo nhưng lại bị cha mẹ hiểu nhầm là không đối xử tốt với mình.
Những con giáp một lần đổ vỡ là khép cửa trái timGia đình -
GĐXH - Với 4 con giáp nữ này, sau những tổn thương, họ thường trở nên dè dặt, độc lập và không còn dễ dàng đặt niềm tin vào một mối quan hệ mới.
Cựu chủ tịch giàu có tiết lộ điều đáng sợ nhất sau nghỉ hưuGia đình -
GĐXH - Tưởng sẽ có cuộc sống nghỉ hưu đáng mơ ước vởi lương hưu khoảng 85 triệu đồng/tháng cùng 3 bất động sản cho thuê, nhưng điều ông mong nhất là được trở lại làm việc.
4 cung hoàng đạo có trái tim 'bướng bỉnh': Yêu rồi rất khó từ bỏGia đình -
GĐXH - Với 4 cung hoàng đạo này, một khi đã xác định tình cảm của mình, họ thường không dễ dàng bỏ cuộc.
Sau tuổi 60, muốn sống thảnh thơi: 2 nền tảng này càng không nên buôngGia đình -
GĐXH - Tuổi già thảnh thơi không đồng nghĩa với việc mọi thứ phải hoàn hảo mười mươi. Những người sống khỏe, sống thọ và nhận được sự tôn trọng chân thành từ người xung quanh luôn là người biết cách làm chủ cuộc sống của chính mình.
Cô đơn khi về già đôi khi bắt đầu bằng những thói quen mà người trẻ vẫn đang vô tư làm mỗi ngàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải ai có nhiều người quen hay có gia đình là tránh được cảm giác cô đơn khi về già. Một số những cách ứng xử khi còn trẻ có thể âm thầm khiến vòng tròn quan hệ của bạn ngày một nhỏ dần mà chính chúng ta nhiều khi cũng không nhận ra.
6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Chia sẻ cùng nhau giúp nền tảng trong hôn nhân ngày một bền vững. Tuy nhiên, có những chuyện không nhất thiết phải nói vì khi nói ra có thể khiến người trong cuộc tổn thương, mất lòng tin hoặc đôi khi là mâu thuẫn kéo dài.
Về già mới thấm: Càng tránh xa 2 kiểu người này, cuộc sống càng bình anGia đình -
GĐXH - Có những mối quan hệ tưởng là thân tình nhưng càng nhún nhường, càng giúp đỡ, bạn càng dễ vướng vào những chuyện khiến mình mệt mỏi. Sau tuổi 60, nên biết đặt ranh giới với 2 kiểu người này để giữ cuộc sống nhẹ nhõm hơn.
Càng kiên nhẫn, hậu vận càng vượng: 3 con giáp nữ hay sống vì người khácGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, sự bao dung của các con giáp này có thể trở thành một dạng phúc khí, giúp họ từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.
Đừng cố giữ 3 thứ này nếu bạn không muốn đánh mất sự bình yên trong chính mìnhThâm cung bí sử -
GĐXH - Có những thứ càng níu giữ càng khiến con người ta mệt mỏi và thiếu đi sự bình yên. Những mối quan hệ cũ, những nỗi buồn không tên hay những tổn thương trong quá khứ đôi khi cần phải được buông bỏ mới mang lại bình yên trong tâm hồn.
Cầm 2 tỷ đồng về quê xây nhà sống với ông hàng xóm, người phụ nữ thốt lên: 'Biết thế về sớm hơn'Gia đình -
GĐXH - Sau nửa đời người tất bật chăm lo cho người khác, cô nhận ra điều mình cần nhất ở tuổi già không phải cuộc sống xa hoa, mà là một mái nhà thuộc về mình.