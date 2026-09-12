Lỡ miệng khoe lương hưu 30 triệu đồng trong buổi họp lớp, người đàn ông hối hận sau 2 ngày

Câu chuyện họp lớp được ông Phùng, 58 tuổi, quản lý đã nghỉ hưu của một doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc, chia sẻ trên trang 163, theo báo Xây dựng.

Buổi họp lớp sau 30 năm

Ông Phùng từng là quản lý tại một doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc. Sau nhiều năm làm việc, ông nghỉ hưu với mức lương hưu khoảng 8.000 NDT/tháng (tương đương khoảng 30 triệu đồng), cùng một số khoản trợ cấp hằng năm từ công ty cũ.

Vợ chồng ông có một con trai duy nhất. Con trai đã lập gia đình, có con và chuyển ra sống riêng. Hai thế hệ giữ quan hệ khá hòa thuận. Mỗi tháng, ông cho con trai 3.000 NDT để phụ thêm chi phí chăm sóc cháu.

Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông dành thời gian đi du lịch, thăm con cháu và gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống tuổi già vốn khá bình yên cho đến khi ông nhận lời tham dự buổi họp lớp sau 30 năm.

Trong bữa ăn, những người bạn cũ lần lượt kể về công việc, gia đình và cuộc sống hiện tại. Khi câu chuyện chuyển sang lương hưu, ông Phùng cũng vui vẻ chia sẻ rằng mình nhận khoảng 8.000 NDT mỗi tháng.

Thấy bạn bè nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, ông chỉ cảm thấy vui. Ông không nghĩ một câu nói trong lúc cao hứng lại gây ra nhiều phiền toái đến vậy.

Nhìn lại, ông nhận ra sai lầm của mình không nằm ở việc có mức lương hưu tốt, mà ở chỗ đã quá thoải mái chia sẻ chuyện tài chính cá nhân với những người lâu năm không gặp. Ảnh minh họa

Hai ngày sau, cuộc gọi vay tiền đầu tiên xuất hiện

Sau khi nghe chồng kể về buổi họp lớp, vợ và con trai ông đều lo lắng. Con trai cho rằng tiền bạc là chuyện riêng tư. Những người bạn cũ đã 30 năm không gặp, không ai biết cuộc sống và suy nghĩ của họ hiện tại ra sao. Việc biết ông có lương hưu cao có thể khiến một số người nảy sinh tâm lý nhờ vả hoặc lợi dụng.

Ông Phùng cho rằng gia đình đã quá lo xa, tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, người bạn cũ tên Lý Lệ Trân gọi điện. Sau vài câu hỏi thăm, bà nói con trai mình sắp kết hôn nhưng nhà gái yêu cầu phải có nhà ở thành phố. Gia đình đang thiếu tiền và muốn vay ông 100.000 NDT.

Khi ông còn do dự, người bạn nhắc rằng ông có mức lương hưu cao, điều kiện kinh tế tốt nên khoản tiền này có lẽ không quá lớn. Cuối cùng, ông Phùng đồng ý cho vay 50.000 NDT.

Ông tưởng rằng giúp một người bạn trong lúc khó khăn là chuyện bình thường, nhưng sau đó, những lời nhờ vả bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

Từ bạn cũ thành những người liên tục nhờ vả

Một ngày, lớp trưởng gọi báo con gái của người bạn tên Dương Khiết mắc bệnh bạch cầu, gia đình cần tiền điều trị và mọi người đang quyên góp.

Ông Phùng định gửi 1.000 NDT để hỗ trợ. Tuy nhiên, vợ ông khuyên chỉ nên đóng góp 600 NDT như những người khác, tránh tạo cảm giác ông muốn thể hiện mình có điều kiện. Ông nghe lời vợ.

Không ngờ, lớp trưởng sau khi nhận tiền lại nhắn ngay trong nhóm lớp rằng ông Phùng là người có điều kiện tốt nhất nhưng lại "keo kiệt".

Tin nhắn khiến nhiều người lập tức lên tiếng chỉ trích. Có người cho rằng ông coi thường bạn bè, có người trách ông giàu nhưng không chịu giúp đỡ. Ông Phùng cố giải thích rằng mình không hề muốn bỏ mặc bạn bè, nhưng chẳng mấy ai chịu lắng nghe.

Điều khiến ông mệt mỏi nhất là mọi người dường như đã mặc định rằng vì ông có lương hưu cao nên phải có trách nhiệm giúp đỡ nhiều hơn.

Đổi số điện thoại sau một tháng

Những ngày sau đó, điện thoại của ông liên tục có cuộc gọi. Người hỏi vay tiền, người nhờ quyên góp, người lại bóng gió về điều kiện kinh tế của ông. Mỗi lần điện thoại đổ chuông, ông đều cảm thấy áp lực.

Cuối cùng, sau khoảng một tháng kể từ buổi họp lớp, ông quyết định rời nhóm, đổi số điện thoại và không liên lạc với những người bạn cũ nữa.

Nhìn lại, ông nhận ra sai lầm của mình không nằm ở việc có mức lương hưu tốt, mà ở chỗ đã quá thoải mái chia sẻ chuyện tài chính cá nhân với những người lâu năm không gặp.

Bước vào tuổi già, ông càng hiểu rằng không phải mối quan hệ nào trong quá khứ cũng cần được duy trì bằng mọi giá. Có những người thật lòng quan tâm, nhưng cũng có người chỉ tìm đến khi họ biết bạn có tiền.

Cuối cùng, điều ông Phùng muốn giữ lại không phải là ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè cũ, mà là cuộc sống bình yên bên gia đình và những mối quan hệ thực sự đáng tin cậy. Ở tuổi trung niên, đôi khi biết giữ im lặng về tiền bạc cũng là một cách bảo vệ cuộc sống tuổi già.

Về già càng giữ kín tài sản càng giúp tuổi già bình yên, tránh thị phi

Khi tuổi tác ngày càng cao, chênh lệch về điều kiện kinh tế, mức lương hưu hay cuộc sống của con cái đôi khi dễ khiến người khác nảy sinh tâm lý so sánh. Ảnh minh họa

Người xưa dặn: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Thế nhưng trong thực tế, nói nhiều đôi khi lại thành họa. Có những chuyện không nên kể, không nên phơi bày, bởi một khi rơi vào tai kẻ không tốt, hậu quả khó lường. Giữa một xã hội mà lòng người phức tạp, khó đoán, càng khôn ngoan bao nhiêu thì càng cần giữ cho mình vài bí mật bấy nhiêu, theo Thanh niên Việt.

Người ta thường bảo "nói chuyện tiền bạc là động chạm tình cảm". Tiền chính là thước đo dễ gây ra so đo, ghen ghét, thậm chí hận thù.

Nhiều người lớn tuổi có tâm lý đơn giản, cho rằng bạn bè lâu năm hay hàng xóm thân quen đều là người nhà nên không ngại chia sẻ chuyện tài chính. Họ có thể vô tư kể về mức lương hưu, số tiền tiết kiệm, tài sản đang sở hữu hoặc thành công của con cháu như một cách chia sẻ niềm vui.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau. Khi tuổi tác ngày càng cao, chênh lệch về điều kiện kinh tế, mức lương hưu hay cuộc sống của con cái đôi khi dễ khiến người khác nảy sinh tâm lý so sánh.

Một câu chuyện tưởng như vô tư có thể khiến người nghe cảm thấy chạnh lòng, ghen tỵ hoặc khó chịu.

Nguy hiểm hơn, việc tiết lộ quá nhiều thông tin tài chính còn có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu của những lời nhờ vả, vay mượn hoặc các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi.

Nhiều người từng trải cho rằng tiền bạc là chỗ dựa quan trọng của tuổi già. Vì vậy, sự đủ đầy nên được giữ như một sự kín đáo cần thiết thay vì mang ra kể với tất cả mọi người.

Sống khiêm tốn và kín tiếng đôi khi lại là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.