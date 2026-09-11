Những con giáp một lần đổ vỡ là khép cửa trái tim

Trong cuộc sống, có những con giáp luôn yêu bằng cả con tim, sẵn sàng hi sinh, chịu đựng và đặt người khác lên trên bản thân. Họ tưởng rằng đó là cách giữ gìn tình yêu, nhưng càng cố gắng, họ lại càng bị tổn thương, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Với những con giáp dưới đây, một cuộc hôn nhân kết thúc có thể khiến họ thay đổi cách nhìn về tình yêu.

Con giáp Sửu: Càng yêu sâu, càng khó bước qua tổn thương

Tình yêu từng là nơi để con giáp Sửu đặt trọn niềm tin, nhưng sau đổ vỡ, họ có thể cho rằng sống độc lập sẽ an toàn hơn là một lần nữa trao trái tim cho ai đó. Ảnh minh họa



Phụ nữ con giáp Sửu thường được nhắc đến với sự chân thành, điềm đạm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Khi đã lựa chọn một người để đồng hành, họ thường dành nhiều tâm sức vun vén cho gia đình và không dễ nghĩ đến chuyện buông bỏ.

Bởi vậy, nếu hôn nhân đổ vỡ, điều khiến họ đau lòng không chỉ là sự chia tay mà còn là hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp. Họ có thể tự hỏi mình đã làm điều gì chưa đủ tốt, vì sao người từng hứa hẹn lại có thể thay đổi và liệu những năm tháng bên nhau có ý nghĩa gì.

Phụ nữ con giáp Sửu không nhất thiết phải thể hiện nỗi đau bằng những phản ứng dữ dội. Nhiều người chọn im lặng, tự chịu đựng và mất khá nhiều thời gian mới có thể cân bằng lại cuộc sống.

Sau một lần tổn thương sâu sắc, họ thường trở nên thận trọng hơn. Tình yêu từng là nơi để họ đặt trọn niềm tin, nhưng sau đổ vỡ, họ có thể cho rằng sống độc lập sẽ an toàn hơn là một lần nữa trao trái tim cho ai đó.

Con giáp Dần: Ly hôn là dấu chấm hết, không phải lý do để dừng lại

Sau biến cố, người phụ nữ tuổi Dần càng muốn tự chủ và chứng minh rằng bản thân vẫn có thể sống tốt mà không cần dựa vào một người đàn ông. Ảnh minh họa

Khác với tuổi Sửu, phụ nữ tuổi Dần thường có cách đối diện với đổ vỡ quyết liệt hơn. Họ có xu hướng nhìn về phía trước thay vì mãi mắc kẹt trong những chuyện đã xảy ra.

Khi nhận ra một mối quan hệ không còn phù hợp, họ có thể nhanh chóng hoàn tất những việc cần thiết để khép lại cuộc hôn nhân. Thay vì dành quá nhiều thời gian níu kéo, họ tập trung xây dựng cuộc sống mới.

Công việc, tài chính, con cái và những mục tiêu cá nhân trở thành ưu tiên của họ. Sau biến cố, người phụ nữ tuổi Dần càng muốn tự chủ và chứng minh rằng bản thân vẫn có thể sống tốt mà không cần dựa vào một người đàn ông.

Với họ, tình yêu không phải điều bắt buộc để có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu một ngày gặp được người phù hợp, họ có thể mở lòng, nhưng để bước thêm một lần nữa vào hôn nhân thì sẽ không còn dễ dàng.

Con giáp Ngọ: Vẫn có thể yêu nhưng không còn muốn kết hôn

Sau một lần mất niềm tin, phụ nữ con giáp Ngọ có xu hướng xem tình yêu như một phần thú vị của cuộc sống, thay vì coi đó là đích đến bắt buộc. Ảnh minh họa



Phụ nữ con giáp Ngọ vốn yêu thích sự tự do và có đời sống cảm xúc khá mạnh mẽ. Thế nhưng một khi xác định lập gia đình, họ lại có thể dành rất nhiều tâm huyết cho người bạn đời và mái ấm của mình.

Chính vì vậy, sự phản bội hoặc việc người bạn đời từ bỏ gia đình có thể khiến họ thất vọng sâu sắc. Điều họ khó chấp nhận nhất không hẳn là cuộc hôn nhân kết thúc mà là những lời hứa từng được đặt quá nhiều kỳ vọng.

Sau ly hôn, phụ nữ con giáp Ngọ không nhất thiết đóng cửa trái tim. Họ vẫn có thể gặp gỡ, hẹn hò và tận hưởng những cảm xúc mới. Tuy nhiên, sự nồng nhiệt ấy không đồng nghĩa với việc họ muốn tiếp tục kết hôn.

Sau một lần mất niềm tin, họ có xu hướng xem tình yêu như một phần thú vị của cuộc sống, thay vì coi đó là đích đến bắt buộc. Họ muốn giữ lại sự chủ động và tự do của mình hơn là một lần nữa đặt toàn bộ tương lai vào tay người khác.

Con giáp Dậu: Từng yêu cuồng nhiệt, sau này lại vô cùng dè dặt

Với phụ nữ con giáp Dậu, một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể không khiến họ mất khả năng yêu, nhưng khiến họ hiểu rằng niềm tin cần được xây dựng bằng hành động và thời gian, chứ không chỉ bằng những lời hứa. Ảnh minh họa

Người sinh năm Dậu có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy quyết đoán, không ngần ngại hành động. Trong chuyện tình cảm, họ như gà chọi kiên cường, không hề do dự khi bày tỏ tình cảm, họ dùng sự nhiệt thành và lòng chân thành để chinh phục người họ yêu.

Tình yêu của họ không giấu diếm, không rối rắm, là sự thể hiện rõ ràng của tấm lòng và ý chí mạnh mẽ. Nếu bị phản bội hay tổn thương, người tuổi Dậu không chọn cách im lặng. Họ sẽ mạnh mẽ đối đầu và không ngần ngại chỉ cho người khác thấy họ mạnh mẽ đến cỡ nào, theo Thanh niên Việt.

Nhưng sau khi đã đi qua giai đoạn tồi tệ nhất, người tuổi Dậu thường biết cách tự sắp xếp lại cuộc sống. Công việc, con cái, bạn bè và những mối quan hệ xung quanh dần trở thành điểm tựa giúp họ lấy lại sự cân bằng.

Chỉ có chuyện tình cảm là thay đổi rõ rệt nhất. Người từng yêu hết mình có thể trở thành người vô cùng cẩn trọng. Họ không còn dễ tin vào những lời hứa ngọt ngào và cũng không vội trao cơ hội cho một người khác phái.

Với phụ nữ con giáp Dậu, một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể không khiến họ mất khả năng yêu, nhưng khiến họ hiểu rằng niềm tin cần được xây dựng bằng hành động và thời gian, chứ không chỉ bằng những lời hứa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.