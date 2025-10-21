Chi tiết quy định thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe mới nhất 2025, lái xe cần nắm rõ các quy trình

Các giấy phép lái xe cần nâng hạng

Theo Điều 60, Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 việc nâng hạng giấy phép lái xe được thực hiện như sau:

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng C1 hoặc lên hạng C hoặc lên hạng D1 hoặc lên hạng D2;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C1 lên hạng C hoặc lên hạng D1 hoặc lên hạng D2;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C lên hạng D1 hoặc lên hạng D2 hoặc lên hạng D;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D1 lên hạng D2 hoặc lên hạng D;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D2 lên hạng D;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE.

Người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe khi giấy phép lái xe còn hiệu lực, phải có đủ thời gian lái xe an toàn quy định cho từng hạng giấy phép lái xe; đối với việc nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D1, D2, D thì người có nhu cầu được đào tạo còn phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên.

Giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải được đào tạo bằng hình thức đào tạo nâng hạng theo các điều kiện quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Nâng hạng giấy phép lái xe (bằng lái xe) là hình thức giúp cho giấy phép lái xe có thêm nhiều chức năng. Cụ thể sẽ giúp tài xế điều khiển được nhiều loại xe hoặc loại xe vận tải nặng hơn.

Nâng hạng giấy phép lái xe giúp cho giấy phép lái xe của tài xế có thêm nhiều chức năng. Ảnh minh họa: TL

Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Theo Điều 7, Thông tư 14/2025/TT-BXD, đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe được quy định như sau:

Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu:

Bảng số 1:

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE B lên C1 B lên C B lên D1 B lên D2 B lên BE I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 40 48 48 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 16 20 20 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 8 8 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 10 14 14 10 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 2 2 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 17 27 27 17 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 7 12 12 7 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 10 15 15 10 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 240 380 380 240 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 30 52 52 30 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 210 328 328 210 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 57 75 75 57

Bảng số 2:

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE C1 lên C C1 lên D1 C1 lên D2 C1 lên C1E I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 24 40 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 10 16 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 4 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 5 10 10 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 1 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 14 17 27 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 6 7 10 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 8 10 17 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 190 240 380 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 26 30 40 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 164 210 340 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 38 57 67

Bảng số 3:

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE C lên D1 C lên D2 C lên D C lên CE I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 24 48 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 10 20 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 4 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 5 14 10 kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 1 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 14 27 17 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 6 12 7 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 8 15 10 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 190 380 240 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 26 52 30 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 164 328 210 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 38 75 57

Bảng số 4:

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE D1 lên D2 D1 lên D D1 lên D1E D2 lên D D2 lên D2E D lên DE I. Đào tạo lý thuyết giờ 20 40 40 24 40 40 1 Pháp luật về giao thông đường bộ giờ 8 16 16 10 16 16 2 Kiến thức mới về xe nâng hạng giờ 4 8 8 4 8 8 3 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông giờ 3 10 10 5 10 10 Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giờ 4 4 4 4 4 4 4 Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông giờ 1 2 2 1 2 2 II. Đào tạo thực hành giờ 9 27 27 14 27 27 1 Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên giờ 4 10 10 6 10 10 2 Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên giờ 5 17 17 8 17 17 3 Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên km 120 380 380 190 380 380 Trong đó Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên km 15 40 40 26 40 40 Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên km 105 340 340 164 340 340 III. Tổng thời gian đào tạo giờ 29 67 67 38 67 67

Tổ chức khóa đào tạo:

- Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung, gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đối với học nâng hạng không quá 60 ngày;

- Số học viên trong nhóm học thực hành lái xe được bố trí trên trên 01 xe tập lái để học nâng hạng: B lên BE không quá 05 học viên; B lên C1, B lên C, C1 lên C, C1 lên C1E, C lên CE không quá 08 học viên; B lên D1, B lên D2, C1 lên D1, C1 lên D2, C lên D1, C lên D2, C lên D, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE không quá 10 học viên. Trong đó, quãng đường tập lái xe được tính cho từng học viên và thời gian tập lái xe trên sân tập lái được tính cho nhóm học viên trên xe tập lái.

Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe:

- Cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe bảo đảm đủ điều kiện và thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư này; lập báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe kèm theo danh sách học viên và kế hoạch đào tạo theo quy định tại Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Xây dựng bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử; đồng thời truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe;

- Báo cáo đăng ký khóa đào tạo lái xe, danh sách học viên, kế hoạch đào tạo phải có dấu giáp lai của cơ sở đào tạo lái xe và gửi đến Sở Xây dựng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng; Thủ trưởng đơn vị được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý đào tạo lái xe kiểm tra, ký tên vào từng trang (trừ hình thức tiếp nhận báo cáo trên môi trường điện tử).

Kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo

Kiểm tra nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe để được xét hoàn thành khóa đào tạo, gồm:

- Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông do Bộ Công an ban hành;

- Kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo thực hành lái xe: đối với hạng C, D1, D2, D gồm các bài liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường; đối với hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm các bài liên hoàn và lái xe trên đường;

- Người học lái xe được kiểm tra kết thúc nội dung đào tạo khi tham dự ít nhất 70% thời gian học nội dung đào tạo lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái; học đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường;

- Điểm đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên: đối với nội dung kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường được đánh giá theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; đối với bài kiểm tra tiến lùi chữ chi theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10) do cơ sở đào tạo xây dựng, có tính đến hàng thập phân 1 con số;

- Xét hoàn thành khóa đào tạo: người học lái xe có điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài liên hoàn và lái xe trên đường đạt yêu cầu với hạng tương ứng theo quy trình sát hạch lái xe do Bộ Công an ban hành; bài kiểm tra tiến lùi chữ chi đạt từ 5,0 trở lên.

Quá thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ sở đào tạo lái xe tổ chức xét hoàn thành khóa đào tạo lần đầu mà học viên không đủ điều kiện để được xét hoàn thành khóa đào tạo thì học viên phải được đào tạo lại theo khóa đào tạo mới.

Hồ sơ xin nâng hạng giấy phép lái xe gồm những gì?

Điều 14, Thông tư 14/2025/TT-BXD nêu rõ hồ sơ của người nâng hạng bằng lái xe bao gồm:

Người học lái xe nâng hạng lập 01 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị học lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài).

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D (xuất trình bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc);

- Bản khai thời gian lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.

