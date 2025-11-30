Đây là nội dung mới được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, được Cục Cảnh sát giao thông công bố hôm 17/11.

Bộ Công an đề xuất bỏ nhiều điều khoản trong đó có Khoản 4 Điều 4 của Thông tư 12/2025, quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Quy định hiện hành nêu: "Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đối với các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: người dự sát hạch phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó".

Quy định về xét công nhận kết quả sát hạch với thí sinh tham dự sát hạch lái xe các hạng nêu trên, do đó được đề xuất điều chỉnh như sau:

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch;

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường. Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; nếu muốn dự sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng trượt của hội đồng sát hạch trước hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe hoặc cung cấp hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Bài thi mô phỏng hiện có một số tình huống "thiếu thực tế", không đánh giá đúng kỹ năng của thí sinh.

Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 bài thi gồm: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Giải thích về các đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông chưa thực tế, thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế, có những nội dung tình huống mang tính "đánh đố" thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe.

Hiện nay, quy định về sát hạch lái xe trên đường tại Thông tư số 12/2025 gồm 4 bài sát hạch (xuất phát; tăng số, tăng tốc độ; giảm số, giảm tốc độ; kết thúc) trên đoạn đường sát hạch tối thiểu 2 km chưa đánh giá đúng chất lượng thí sinh dự thi. Thí sinh được lựa chọn thực hiện các nội dung thi, không dự hoặc không đạt phần thi lý thuyết vẫn tiếp tục được dự phần thi kỹ năng lái xe trong hình và trên đường. Điều này gây khó khăn trong việc đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh.

Nhà chức trách đánh giá qua thực tiễn, có trường hợp thí sinh dự thi tập trung ôn luyện vào các nội dung như thực hành lái xe trong hình, kỹ năng lái xe trên đường để thi đạt hai nội dung trên chứ chưa tập trung ôn luyện lý thuyết, dẫn đến thí sinh chưa được trang bị kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn nhưng vẫn dự sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng, gây mất an toàn giao thông. Vì thế, theo Bộ Công an, việc bổ sung Thông tư 12/2025 với một số nội dung trên là cần thiết.