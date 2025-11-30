Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Công an, việc sát hạch giấy phép lái xe sẽ bỏ bài thi mô phỏng; riêng hạng A, A1 và B1 nếu không đỗ lý thuyết, không được thi thực hành.
Đây là nội dung mới được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, được Cục Cảnh sát giao thông công bố hôm 17/11.
Bộ Công an đề xuất bỏ nhiều điều khoản trong đó có Khoản 4 Điều 4 của Thông tư 12/2025, quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.
Quy định hiện hành nêu: "Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đối với các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: người dự sát hạch phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó".
Quy định về xét công nhận kết quả sát hạch với thí sinh tham dự sát hạch lái xe các hạng nêu trên, do đó được đề xuất điều chỉnh như sau:
Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch;
Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường. Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; nếu muốn dự sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng trượt của hội đồng sát hạch trước hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe hoặc cung cấp hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử.
Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.
Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 bài thi gồm: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.
Giải thích về các đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông chưa thực tế, thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế, có những nội dung tình huống mang tính "đánh đố" thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe.
Hiện nay, quy định về sát hạch lái xe trên đường tại Thông tư số 12/2025 gồm 4 bài sát hạch (xuất phát; tăng số, tăng tốc độ; giảm số, giảm tốc độ; kết thúc) trên đoạn đường sát hạch tối thiểu 2 km chưa đánh giá đúng chất lượng thí sinh dự thi. Thí sinh được lựa chọn thực hiện các nội dung thi, không dự hoặc không đạt phần thi lý thuyết vẫn tiếp tục được dự phần thi kỹ năng lái xe trong hình và trên đường. Điều này gây khó khăn trong việc đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh.
Nhà chức trách đánh giá qua thực tiễn, có trường hợp thí sinh dự thi tập trung ôn luyện vào các nội dung như thực hành lái xe trong hình, kỹ năng lái xe trên đường để thi đạt hai nội dung trên chứ chưa tập trung ôn luyện lý thuyết, dẫn đến thí sinh chưa được trang bị kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn nhưng vẫn dự sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng, gây mất an toàn giao thông. Vì thế, theo Bộ Công an, việc bổ sung Thông tư 12/2025 với một số nội dung trên là cần thiết.
Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửaĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Chiều 30/11, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội). Do ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải kéo vòi chữa cháy từ đầu ngõ đến căn nhà cháy để dập lửa.
Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý YênĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Giữa thôn Tu Cổ (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), một bãi tập kết rác lộ thiên tồn tại nhiều năm đang ngày càng phình to, bốc mùi nồng nặc. Rác tràn xuống ruộng, bay vào ao nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.
Vụ cháy tầng hầm thẩm mỹ viện ở TPHCM: Ô tô 7 chỗ bị hư hại, 20 người thoát nạnĐời sống - 2 giờ trước
Vụ cháy tại thẩm mỹ viện 6 tầng ở TPHCM được xác định bắt nguồn từ ô tô 7 chỗ đậu trong tầng hầm. May mắn, toàn bộ 20 người bên trong đã kịp thời thoát nạn.
Bỗng dưng 'sở hữu' 2 phương tiện trên VNeTraffic, người dân được Cục CSGT 'minh oan'Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Phát hiện tài khoản VNeTraffic của mình bỗng dưng "sở hữu" thêm 2 phương tiện, một người dân tại Phú Thọ đã phản ánh lên mạng xã hội. Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân do lỗi nhập liệu và tiến hành điều chỉnh thông tin chính xác.
Những lợi ích khi công dân đăng ký thường trú tại Hà NộiĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú giúp người dân dễ dàng xác lập địa vị pháp lý, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời thuận lợi hơn rất nhiều trong mọi giao dịch và thủ tục hành chính.
Dự báo tháng 10 âm lịch: Con giáp Ngọ cần lưu tâm công việc và tài lộcĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 10 âm lịch của con giáp Ngọ dưới đây. Đọc để biết thêm về những điều thay đổi trong tháng về công việc và tài lộc.
Số hưởng từ trong trứng: Sinh vào 5 ngày Âm lịch này cuộc đời an nhàn, bình yênĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Tử vi học cho rằng, những ai sinh đúng 5 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu vận trình hanh thông, cuộc đời ít sóng gió, càng trưởng thành càng hưởng phúc lộc, sống an yên.
Dự báo mùa đông năm nay khắc nghiệt, băng giá, sương muối đến sớmĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày từ giữa tháng 12 trở đi.
Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của BHXH, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 12 sẽ tiếp tục được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.
Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính NgọĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Khắp các vườn, bà con tất bật cắt tỉa, chăm cây, chỉnh dáng, chuẩn bị cho vụ bán Tết Bính Ngọ 2026.
Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo thay đổi các phương diện của hai con giáp Thìn và con giáp Tỵ trong tháng 10 âm lịch 2025 này. Để thu hút vận khí tốt, mọi người có thể tham khảo dưới đây.