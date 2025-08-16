Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết
GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?
Từ năm 2025, có những hạng giấy phép lái xe nào?
Theo Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024, từ năm 2025 giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.
Các hạng giấy phép lái xe áp dụng cho từng hạng xe:
+ Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW;
+ Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;
+ Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;
+ Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg;
+ Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B;
+ Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B và hạng C1;
+ Hạng D1 cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C;
+ Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1;
+ Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2;
+ Hạng BE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;
+ Hạng C1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;
+ Hạng CE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc;
+ Hạng D1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;
+ Hạng D2E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;
+ Hạng DE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô chở khách nối toa.
Thời hạn của giấy phép lái xe từ 2025
Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định như sau:
+ Giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1 không thời hạn;
+ Giấy phép lái xe hạng B và hạng C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp;
+ Giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.
Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bao gồm:
+ Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
+ Giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Giao thông đường bộ năm 1968 (sau đây gọi là Công ước Viên) cấp;
+ Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển của nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký kết điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế công nhận giấy phép lái xe của nhau;
+ Giấy phép lái xe nước ngoài phù hợp với loại xe được phép điều khiển do quốc gia được công nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Giấy phép lái xe không còn hiệu lực trong những trường hợp nào?
+ Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng;
+ Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 62 của Luật này.
Mức phạt sử dụng giấy phép lái xe hết hạn đối với ô tô, xe máy 2025?
Đối với ô tô
Theo khoản 8 và 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 năm.
Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 năm trở lên.
Đối với xe máy
Theo khoản 5 và 7 Điều 18 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kWb giấy phép lái xe không còn hiệu lực.
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW sử dụng giấy phép lái xe không còn hiệu lực.
Theo quy định mới, người dân cấp đổi giấy phép lái xe ở đâu?
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện thủ tục qua các hình thức qua dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp. Kết quả giấy phép lái xe được chuyển trả đến tận tay người dân sau 5 ngày làm việc.
Đổi giấy phép lái xe trực tuyến
Cá nhân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Bộ Công an, kê khai theo hướng dẫn và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định.
Kết quả giấy phép lái xe được chuyển trả đến tận tay người dân sau 5 ngày làm việc (nếu đăng ký dịch vụ bưu chính), đồng thời dữ liệu điện tử về giấy phép lái xe của người dân sẽ được tự động cập nhật trên môi trường điện tử qua trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông và ứng dụng định danh Quốc gia (VneID).
Người dân có thể sử dụng ứng dụng VneID để xuất trình giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng khi kiểm soát và lực lượng Cảnh sát giao thông cũng sử dụng môi trường điện tử để kiểm tra, xác thực giấy phép lái xe của người dân qua ứng dụng chuyên biệt, chỉ cần người dân cung cấp thông tin về mã định danh cá nhân.
Đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp
Đối với việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp, người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.
Tại đây, người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết khác như chụp ảnh, hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe khi được tiếp nhận.
Kết quả được nhận giấy phép lái xe sau 5 ngày làm việc, đồng thời dữ liệu về giấy phép lái xe của người dân sẽ được cập nhật trên môi trường điện tử (ứng dụng VneID và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông).
Người dân nhận kết quả tại điểm tiếp nhận hoặc chuyển trả tại nhà nếu người dân có nhu cầu.
Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêuĐời sống - 1 phút trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lạiĐời sống - 1 giờ trước
Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.
Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhànĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.
Từ 15/8/2025, tỷ phú và người nổi tiếng vào Việt Nam được miễn thị thực?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Từ 15/8/2025, Nghị định 221/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYTĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ 15/8 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia.
Người dân cần lưu ý: Không được thiếu những loại giấy tờ này khi làm sổ đỏ lần đầuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, thủ tục làm sổ đỏ có nhiều thay đổi do sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện phân quyền, phân cấp. Khi thực hiện quy trình làm sổ đỏ lần đầu người dân cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào?
Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tậtĐời sống - 1 ngày trước
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, các món phụ kiện in hình cờ Tổ quốc đang được tất bật sản xuất bởi đôi tay của những người khuyết tật, tự kỷ.
Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh caoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt này sở hữu ý chí kiên định, tinh thần bền bỉ và sự cầu tiến mạnh mẽ.
Không phải ai cũng muốn làm sếp: Sự thật ít người nói raĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong suy nghĩ phổ biến, trở thành lãnh đạo đồng nghĩa với thành công và thu nhập cao. Thực tế lại không ít người lại chẳng mảy may khao khát chiếc ghế đó. Nghe thì có vẻ "lạ đời", nhưng lý do đằng sau lại rất thực tế.
Ngày sinh Âm lịch của người 'nói là làm', càng khó khăn càng dễ bứt phá để vươn tới đỉnh caoĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt này sở hữu ý chí kiên định, tinh thần bền bỉ và sự cầu tiến mạnh mẽ.