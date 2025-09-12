Vì sao bác sĩ nội trú được xem là tinh hoa của ngành Y? Đáp ứng các điều kiện gì để thi tuyển bác sĩ nội trú?

Vì sao bác sĩ nội trú được xem là tinh hoa của ngành y?

Khoảnh khắc các tân bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội đọc chọn tên chuyên ngành trong sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Đây là ngày hội thường niên do Đại học Y Hà Nội tổ chức, nơi các tân bác sĩ nội trú chính thức chọn chuyên ngành sau kỳ thi được mệnh danh là "khốc liệt nhất của ngành Y".

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học đặc thù của Bộ Y tế. Chương trình này nhằm đào tạo những chuyên gia trẻ "vừa hồng vừa chuyên": nắm chắc kiến thức cơ bản, thành thạo chuyên môn lâm sàng, đủ năng lực độc lập giải quyết ca bệnh phức tạp, đồng thời có khả năng nghiên cứu và giảng dạy.

Chương trình nội trú kéo dài 3 năm, học viên gần như "ăn - ngủ - trực" tại bệnh viện, làm việc tương đương một bác sĩ chính thức: khám bệnh, theo dõi bệnh án, tham gia phẫu thuật, cấp cứu. Ngoài những ca trực kéo dài 36 tiếng liên tục, học viên còn phải thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, bảo vệ luận văn trước hội đồng và giảng dạy. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên nhận 3 bằng: bằng bác sĩ chuyên khoa I, bằng thạc sĩ y khoa và bằng bác sĩ nội trú.

Để vào được trường y, các sinh viên luôn phải có số điểm chuẩn đầu vào rất cao. Sinh viên y khoa trải qua 6 năm đào tạo với khối lượng kiến thức liên ngành rộng lớn và thực tập lâm sàng liên tục tại bệnh viện. Chỉ những sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên, không vi phạm kỷ luật, tuổi không quá 27, mới đủ điều kiện dự thi nội trú. Đặc biệt, mỗi người chỉ được thi một lần duy nhất ngay sau khi ra trường.

Mô hình đào tạo bác sĩ nội trú xuất phát từ Pháp, sau đó phổ biến ở nhiều nước châu Âu, Mỹ và trở thành chuẩn mực đào tạo nhân lực y tế tinh hoa. Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội là đơn vị lớn nhất với trên 40% bác sĩ nội trú cả nước. Mỗi khóa, trường đào tạo khoảng 440 sinh viên nội trú ở tất cả các chuyên khoa.

Chia sẻ trên Báo Lao động, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, bác sĩ nội trú là một bộ phận nhỏ trong hệ thống y tế, nhưng có vai trò hết sức quan trọng. Đây là nhóm bác sĩ chuyên khoa được đào tạo bài bản nhất, liên tục, sau khi tốt nghiệp 6 năm đại học, với việc kiểm soát chất lượng cao nhất, cả đầu vào và đầu ra.

Trong quá trình đào tạo 3 năm, yêu cầu học tập với bác sĩ nội trú cũng cao nhất, từ lý thuyết đến thực hành, lăn lộn với người bệnh trong bệnh viện, bám sát các hoạt động tại bệnh viện.

"Có thể nói bác sĩ nội trú là mô hình đào tạo khắt khe nhất, bài bản và chất lượng nhất. Nên bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội đã trở thành một thương hiệu lớn trong hệ thống y tế", GS.TS Nguyễn Hữu Tú tự hào nói.

Video: Màn chọn chuyên ngành top 10 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2025 gây sốt mạng xã hội GĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2025 - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

Tại sự kiện Match Day 2025, thủ khoa Vũ Ngọc Duy chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú sản phụ khoa. Ảnh: Hữu Linh



Bác sĩ nội trú là gì?

Theo Điều 1, Điều 2 Quy chế kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT quy định: Bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y tế, nhằm mục đích đào tạo các bác sĩ chuyên khoa có kiến thức khoa học cơ bản vững, kiến thức chuyên ngành hệ thống, kỹ năng thực hành cao, chủ động giải quyết thành thạo những vấn đề chuyên môn cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

Chương trình bác sĩ nội trú sẽ đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế áp dụng cho các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.

Đào tạo bác sĩ nội trú dành cho các bác sĩ vừa mới tốt nghiệp hệ chính quy các chuyên ngành y ở một trường đại học y, đại học y - dược hoặc các cơ sở đào tạo khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nguyện vọng được học bác sĩ nội trú, tự nguyện làm đơn xin dự thi và chỉ được dự thi một lần ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Nếu là người nước ngoài muốn học bác sĩ nội trú phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT và phải được Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giới thiệu.

Điều kiện dự thi bác sĩ nội trú

Theo Điều 3 Quy chế kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT quy định điều kiện dự thi tuyển bác sĩ nội trú như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành học tương ứng với chuyên ngành xin dự thi và đạt loại khá trở lên.

- Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khoẻ).

- Tuổi đời không quá 27.

- Có đủ sức khoẻ phục vụ lâu dài trong ngành Y tế theo quy định.

Lưu ý:

- Một số ngành có yêu cầu riêng về sức khoẻ sẽ do cơ sở đào tạo quy định.

- Học viên tốt nghiệp đại học đạt loại xuất sắc, nếu có đủ các điều kiện: trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khoẻ); tuổi đời không quá 27; có đủ sức khoẻ phục vụ lâu dài trong ngành y tế theo quy định và đáp ứng yêu cầu riêng về sức khoẻ sẽ do cơ sở đào tạo một số ngành quy định sẽ được xét miễn thi tuyển.

Hồ sơ dự thi tuyển bác sĩ nội trú gồm những gì?

Theo Điều 4 Quy chế kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, hồ sơ dự thi tuyển bác sĩ nội trú gồm:

- Đơn xin dự thi tuyển bác sĩ nội trú ghi rõ chuyên ngành xin học, môn ngoại ngữ xin dự thi và cam kết chấp hành phân công công tác sau khi tốt nghiệp.

- Bảng điểm các năm đại học và điểm thi tốt nghiệp.

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng, khi được nhập học phải xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Lý lịch có xác nhận của trường đại học.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Chương trình bác sĩ nội trú sẽ đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế áp dụng cho các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng. Ảnh minh họa: TL

Các môn thi tuyển bác sĩ nội trú

Theo Điều 8 Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, các môn thi tuyển bác sĩ nội trú bao gồm:

- Môn Khoa học cơ bản;

- Môn Khoa học cơ sở;

- Môn ngoại ngữ trình độ B: thí sinh được chọn một trong các ngoại ngữ: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung văn;

- Môn chuyên ngành: do cơ sở đào tạo quy định, thuộc chương trình đại học.

- Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nội dung các môn thi cụ thể, báo cáo Bộ Y tế.

Điều kiện trúng tuyển bác sĩ nội trú

Tại Điều 10 Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, điều kiện trúng tuyển bác sĩ nội trú được quy định như sau:

- Các môn thi đều phải đạt 5 điểm trở lên, riêng môn chuyên ngành phải đạt 7 điểm trở lên (thang điểm 10, làm tròn đến 0,5).

- Môn ngoại ngữ được dùng để xét chọn khi có những thí sinh bằng điểm nhau, không tính vào tổng điểm.

- Tổng điểm 3 môn (trừ môn ngoại ngữ) được xếp theo thứ tự từ trên xuống theo từng chuyên ngành để xét tuyển theo chỉ tiêu đã công bố.

- Nếu số thí sinh đạt ít hơn số chỉ tiêu đào tạo thì cũng không lấy thêm.

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú có bằng gì?

Tại Điều 16 Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT có quy định công nhận tốt nghiệp như sau:

Sau tốt nghiệp bác sĩ nội trú sẽ cấp bằng:

- Bằng bác sĩ nội trú;

- Bằng Chuyên khoa cấp 1.

- Bên cạnh đó còn được đề nghị cấp bằng Thạc sĩ.

Profile khủng của chàng trai từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội GĐXH - Ngoài những màn chọn chuyên ngành gây sốt tại sự kiện chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (số thứ tự 61) gây chú ý không kém khi anh quyết định không chọn chuyên ngành nào.