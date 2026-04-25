Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào
GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.
Người giúp việc nhưng là người thân trong gia đình
Tôi kết hôn cách đây khoảng 20 năm. Sau khi về làm dâu, tôi mới biết gia đình chồng có một người giúp việc đặc biệt, dì Vương. Dì không đơn thuần là người làm, mà giống như một thành viên trong nhà.
Dì đã chăm sóc chồng tôi từ khi anh còn nhỏ, lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Bố mẹ chồng bận rộn, nên mọi việc trong nhà gần như đều do một tay dì quán xuyến. Với chồng tôi, dì như người mẹ thứ hai.
Khi tôi mang thai, dì còn chăm chút từng bữa ăn, tự tay nấu những món bổ dưỡng riêng cho tôi. Dì thường cười hiền và bảo: "Phải ăn nhiều vào để sinh em bé khỏe mạnh, mũm mĩm".
Sự tận tâm của dì khiến chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối.
Biến cố khiến người giúp việc buộc phải rời đi
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Cách đây 15 năm, dì Vương bất ngờ xin nghỉ việc.
Dì kể mẹ già và con trai 4 tuổi đều đang bệnh nặng, buộc dì phải trở về quê chăm sóc. Nhìn hoàn cảnh đó, gia đình tôi không đành lòng.
Ngoài khoản tiền lương hậu hĩnh, chúng tôi còn cho dì vay 350.000 tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng) để vượt qua khó khăn.
Ngày rời đi, dì nắm chặt tay mẹ chồng tôi, nước mắt rơi không ngừng: "Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ quay lại".
Chúng tôi tin lời dì. Nhưng rồi một năm, hai năm… trôi qua, không có bất kỳ tin tức nào.
Không liên lạc, không địa chỉ, không số điện thoại. Khi tìm về quê cũ, hàng xóm cũng nói dì đã chuyển đi nơi khác. Dì Vương dường như biến mất hoàn toàn.
Chồng tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Coi như số tiền đó là để trả ơn dì đã nuôi anh khôn lớn".
Dù không còn hy vọng lấy lại tiền, nhưng trong lòng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ dì là người thất hứa. Điều khiến chúng tôi bận tâm hơn cả là dì đang sống ra sao, có bình an không.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến hình ảnh người phụ nữ hiền lành ấy, tự hỏi không biết dì có còn nhớ lời hứa năm xưa.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuốn theo mọi thứ tưởng như đã khép lại.
Cuộc trở về khiến cả gia đình bật khóc
Cho đến một ngày, khi tôi và chồng đang ở nhà thì chuông cửa vang lên. Người đứng trước cửa khiến tôi sững sờ.
"Tiểu Liên, dì Vương đây…".
Chỉ một câu nói, mọi ký ức như ùa về. Dì gầy hơn, già hơn, nhưng ánh mắt vẫn vậy, chân thành và đầy xúc động.
Khi bước vào nhà, dì ôm chầm lấy bố mẹ chồng tôi và bật khóc nức nở. Không ai nói thành lời, chỉ có những giọt nước mắt sau 15 năm xa cách.
Sự thật phía sau 15 năm "biến mất"
Dì kể lại quãng thời gian đã qua với đầy những biến cố.
Ngay sau khi rời đi, mẹ dì qua đời. Con trai bệnh nặng, phải chạy chữa khắp nơi. Chưa dừng lại ở đó, người chồng để lại một khoản nợ lớn khiến dì phải tha hương trốn nợ.
Những năm tháng ấy, dì sống trong thiếu thốn và áp lực. Có lúc, ngay cả việc duy trì cuộc sống cho hai mẹ con cũng đã khó, chứ chưa nói đến trả nợ.
Dì nghẹn ngào nói: "Tôi biết mình nợ gia đình rất nhiều. Không phải chỉ là tiền, mà là ân tình. Nhưng khi chưa có khả năng, tôi không dám liên lạc…".
Suốt từng ấy năm, dì vẫn mang theo lời hứa trong lòng.
Món quà 3,4 tỷ đồng và cái kết đầy nhân văn
Sau nhiều năm bươn chải, cuối cùng cuộc sống cũng mỉm cười với dì. Dì mở quán ăn, công việc dần ổn định và có lãi. Căn nhà cũ ở quê cũng được đền bù với số tiền lớn.
Và điều đầu tiên dì nghĩ đến, chính là quay lại trả nợ.
Không chỉ trả khoản tiền đã vay, dì còn gửi lại gia đình tôi 1 triệu tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng), như một lời cảm ơn và xin lỗi vì đã để chúng tôi chờ đợi quá lâu.
Khoảnh khắc ấy, không ai trong gia đình cầm được nước mắt.
Mẹ chồng tôi ôm lấy dì và nói: "Tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là con đã trở về. Trong nhà này, con vẫn luôn là người thân".
Bài học đắt giá về lòng người
Câu chuyện của dì Vương khiến tôi nhận ra một điều: Khi cho ai đó vay tiền, thứ đáng để cân nhắc nhất không phải là tài sản hay khả năng tài chính của họ, mà là nhân cách.
Có những người dư dả nhưng sẵn sàng quên đi nghĩa tình. Nhưng cũng có những người, dù rơi xuống tận cùng khó khăn, vẫn giữ lời hứa bằng tất cả lòng tự trọng.
15 năm là quãng thời gian đủ dài để thử thách một con người. Và dì Vương đã chứng minh rằng, lòng tử tế một khi đã có sẽ không bao giờ mất đi.
Theo Toutiao
