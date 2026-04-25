Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Thứ bảy, 18:08 25/04/2026 | Tâm sự
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Tuổi già nhìn lại: Tôi hài lòng với những gì mình đã chọn

Năm nay tôi đã 90 tuổi, cái tuổi mà nhiều người gọi là "gần đất xa trời". Nhìn lại chặng đường dài đã qua, tôi không còn nuối tiếc điều gì, bởi cuộc sống hiện tại khiến tôi cảm thấy đủ đầy, bình yên và mãn nguyện. Với tôi, tuổi già không chỉ là điểm kết thúc của một hành trình, mà còn là giai đoạn để tận hưởng thành quả của cả đời cố gắng.

Khi còn trẻ, tôi có một sự nghiệp ổn định và thuận lợi. Tôi từng giữ chức Phó Chủ tịch tại một viện dưỡng lão trên địa bàn.

Sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng tôi nhận khoảng 6.000 NDT tiền lương hưu (khoảng 23 triệu đồng). Nhờ vậy, từ khi bước vào tuổi già, tôi chưa từng phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Biến cố tuổi già và quyết định thay đổi cuộc sống

Cách đây 15 năm, vợ tôi qua đời. Sự ra đi của bà để lại trong tôi một khoảng trống rất lớn. Căn nhà rộng 180m2, từng là nơi đầy ắp tiếng cười, bỗng trở nên lạnh lẽo và cô quạnh.

Tuổi già, nỗi cô đơn đôi khi còn đáng sợ hơn bệnh tật.

Sau một thời gian sống trong những ký ức cũ, tôi nhận ra mình cần thay đổi. Tôi quyết định bán căn nhà lớn nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm để chuyển sang một không gian nhỏ hơn, phù hợp với cuộc sống một mình.

Ngôi nhà được bán với giá 2,8 triệu NDT (tương đương 10,7 tỷ đồng).

Thay vì sống cùng con hoặc vào viện dưỡng lão, tôi chọn cách sống độc lập. Ảnh minh họa

Chủ động tài chính tuổi già: Chia tài sản để giữ hòa khí gia đình

Khi có trong tay một khoản tiền lớn, tôi không giữ tất cả cho riêng mình. Tôi lấy ra 600.000 NDT và chia đều cho ba người con.

Với tôi, việc phân chia tài sản rõ ràng ngay từ đầu là điều rất quan trọng trong tuổi già, bởi nó giúp tránh những mâu thuẫn không đáng có về sau.

Phần tiền còn lại, tôi gửi ngân hàng để phòng khi ốm đau hoặc những tình huống khẩn cấp.

Nhờ có sự chuẩn bị này, tôi luôn giữ được sự chủ động tài chính trong tuổi già và không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả con cái.

Không ở cùng con cái: Lựa chọn để tuổi già nhẹ nhàng hơn

Tôi có hai con gái và một con trai, tất cả đều sống gần nhà. Các con tôi rất hiếu thảo, từng đề nghị thay phiên nhau chăm sóc tôi. Nhưng tôi đã từ chối.

Không phải vì tôi không cần sự quan tâm, mà vì tôi hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, và tuổi già của tôi không nên trở thành gánh nặng của con cái.

Thay vì sống cùng con hoặc vào viện dưỡng lão, tôi chọn cách sống độc lập. Tôi thuê một người giúp việc với chi phí khoảng 5.500 NDT mỗi tháng.

Người này giúp tôi dọn dẹp, nấu ăn, đồng thời trò chuyện và đi dạo cùng tôi mỗi ngày. Nhờ vậy, tuổi già của tôi vẫn có sự chăm sóc đầy đủ mà không làm phiền đến con cái.

Tuổi già hạnh phúc: Giữ khoảng cách vừa đủ để gần nhau hơn

Từ khi sống theo cách này, tôi nhận ra một điều, khoảng cách hợp lý lại giúp tình cảm gia đình bền chặt hơn.

Các con tôi không còn áp lực chăm sóc hàng ngày, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm tôi 2–3 lần mỗi tuần. Mỗi lần gặp gỡ đều tràn ngập tiếng cười, không có sự mệt mỏi hay trách nhiệm đè nặng.

Vào những dịp quan trọng như lễ Tết hay sinh nhật, tôi vẫn chuẩn bị những phong bao lì xì cho con cháu. Đó không chỉ là thói quen, mà còn là cách tôi duy trì sự gắn kết trong gia đình ở tuổi già.

Bài học tuổi già: Độc lập và công bằng là chìa khóa của hạnh phúc

Sau tất cả, điều khiến tôi hài lòng nhất ở tuổi già không phải là số tiền mình có, mà là cách tôi sử dụng nó để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Sự độc lập giúp tôi giữ được giá trị của bản thân, còn sự công bằng trong phân chia tài sản giúp các con không bao giờ so bì, ghen tị.

Tôi tin rằng, tuổi già không nhất thiết phải sống cùng con cái mới là hạnh phúc. Điều quan trọng hơn là mỗi người biết cách sắp xếp cuộc sống sao cho phù hợp, giữ được sự chủ động và tạo ra sự cân bằng trong các mối quan hệ.

Với tôi, tuổi già là quãng thời gian đáng sống nhất – khi con người không còn chạy theo những lo toan, mà học cách tận hưởng sự bình yên và trân trọng những gì mình đang có.

Câu chuyện được chia sẻ trên trang MXH Baidu của Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người.

Tuổi già vẫn đi làm đưa con 27 triệu mỗi tháng, cụ bà nhận lại nỗi tủi thân khó nói

GĐXH - Cuộc sống tuổi già vốn dĩ là quãng thời gian an nhàn, nhưng không ít người lại phải đối mặt với những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình.

Theo Baidu

