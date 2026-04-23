Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Giữa áp lực chăm sóc người mẹ tuổi ngoài 80, tôi từng tin rằng chỉ có ở bên mới là hiếu thảo. Nhưng sau khi đưa mẹ vào viện dưỡng lão, tôi mới nhận ra yêu thương đúng cách đôi khi không giống như những gì ta vẫn nghĩ.

Khi chữ hiếu trở thành áp lực vô hình

Là con một, tôi gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc mẹ. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm và kết thúc rất muộn.

Công việc ở công ty đã đủ áp lực, nhưng khi trở về nhà, tôi lại bước vào "ca làm" thứ hai - lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc men cho mẹ.

Mẹ tôi tuổi cao, sức yếu, thường xuyên đau ốm. Có những ngày bà mệt mỏi, ăn uống kém, tinh thần thất thường.

Tôi và chồng dù cố gắng đến đâu cũng không tránh khỏi những lúc kiệt sức. Nhưng trong suy nghĩ của tôi khi ấy, thuê người hay đưa mẹ vào viện dưỡng lão đồng nghĩa với việc "bất hiếu".

Chính niềm tin đó đã vô tình đẩy cả gia đình vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Chỉ sau khoảng một tháng ở viện dưỡng lão, tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở mẹ. Bà vui vẻ hơn, chủ động tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí còn có thêm bạn bè.



Câu chuyện của đồng nghiệp khiến tôi thay đổi góc nhìn về viện dưỡng lão

Một buổi trưa, người đồng nghiệp vốn ít chia sẻ bất ngờ kể cho tôi nghe về gia đình cô.

Mẹ chồng cô sau khi chồng qua đời đã sống trong tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, dù các con thay nhau chăm sóc.

Người chị cả thậm chí nghỉ việc để ở nhà chăm mẹ, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Bà cụ kén ăn, thường xuyên cáu gắt, sức khỏe ngày càng tệ. Cuối cùng, cả gia đình quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão.

Điều bất ngờ là chỉ sau một thời gian, tình trạng của bà cải thiện rõ rệt. Không chỉ sức khỏe tốt hơn, tinh thần của bà cũng vui vẻ, cởi mở hơn khi được giao lưu với những người cùng độ tuổi.

Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu cách mình đang làm có thực sự tốt cho mẹ?

Nhận ra giới hạn của sự "tự mình gồng gánh"

Tôi dần hiểu rằng, việc một mình (hoặc chỉ hai vợ chồng) chăm sóc người già yếu không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu.

Không phải vì thiếu yêu thương, mà vì thiếu chuyên môn, thiếu thời gian và cả thiếu sự hỗ trợ cần thiết.

Mẹ tôi quanh quẩn trong bốn bức tường, giao tiếp hạn chế, tinh thần vì thế cũng dễ trở nên bí bách.

Trong khi đó, vợ chồng tôi ngày càng mệt mỏi, áp lực chồng chất, thậm chí ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống riêng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ tôi kiệt sức mà sức khỏe của mẹ cũng khó cải thiện.

Khi viện dưỡng lão trở thành lựa chọn cần thiết

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã bàn với chồng về việc tìm một viện dưỡng lão phù hợp.

Chúng tôi không vội vàng, mà dành thời gian khảo sát kỹ lưỡng: từ môi trường sống, đội ngũ y tá đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Cuối cùng, chúng tôi chọn được một nơi khiến cả hai yên tâm.

Ngày đưa mẹ đến đó, tôi không tránh khỏi cảm giác day dứt. Nhưng sâu trong lòng, tôi hiểu rằng đây có thể là lựa chọn tốt hơn cho bà.

Chỉ sau khoảng một tháng, tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở mẹ. Bà vui vẻ hơn, chủ động tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí còn có thêm bạn bè.

Các y tá chia sẻ rằng mẹ tôi rất hòa đồng và tích cực. Điều mà trước đây, khi ở nhà, tôi hiếm khi thấy.

Tôi chợt nhận ra, đôi khi, điều người già cần không chỉ là con cháu bên cạnh, mà còn là một môi trường sống phù hợp, nơi họ được chăm sóc đúng cách và có đời sống tinh thần phong phú.

Hiếu thảo không chỉ là ở bên, mà là ở cách chăm

Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão không khiến tôi "kém hiếu thảo" như tôi từng nghĩ. Ngược lại, nó giúp tôi chăm sóc mẹ tốt hơn theo một cách khác.

Tôi vẫn giữ thói quen gọi điện hỏi thăm, trao đổi thường xuyên với y tá. Mỗi cuối tuần, cả gia đình lại đến thăm, cùng mẹ trò chuyện, đi dạo.

Những khoảnh khắc ấy trở nên trọn vẹn hơn, không còn xen lẫn sự mệt mỏi hay áp lực như trước.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi hiểu rằng hiếu thảo không nằm ở việc bạn "làm bao nhiêu", mà ở việc bạn "làm đúng hay không".

Chăm sóc cha mẹ tuổi già là một hành trình dài, đòi hỏi không chỉ tình cảm mà còn cả sự tỉnh táo và linh hoạt. Đôi khi, dám thay đổi suy nghĩ cũ lại chính là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc cho cả gia đình.

Và với tôi, quyết định năm ấy không phải là buông tay, mà là học cách yêu mẹ theo một cách phù hợp hơn.

* Bài viết là dòng tâm sự của cô Triệu (Nam Ninh, Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.