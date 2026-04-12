Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không bao giờ có ai ngồi: Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý do

Chiếc ghế hàng 15 trên máy bay không bao giờ có ai ngồi

Chiếc ghế gây tranh cãi trên máy bay. (Ảnh: Japan Airlines)

Câu chuyện do một nam hành khách có tài khoản Themoldyone chia sẻ trên Reddit và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nam hành khách cho biết anh bắt gặp chiếc ghế kỳ lạ trên một chiếc máy bay Boeing 737-800. Phần đệm ngồi bị chia làm hai bởi một khối nhô cao ở giữa, tạo cảm giác khó chịu ngay cả khi chỉ nhìn qua ảnh.

"Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiểu ghế thế này", người đăng bài viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. Có người đùa rằng "một ghế thành hai, dành cho người siêu gầy", người khác lại tưởng đây là phiên bản ghế cao cấp nào đó. Trong khi đó, có người cho rằng chiếc ghế để ngăn mọi người nằm ngủ.

Giữa những suy đoán, một người dùng mạng đưa ra nhận định thực tế hơn: phần đệm nhô lên là dấu hiệu cho thấy chiếc ghế đã bị hỏng.

Dòng chữ không được ngồi hiện lên trên chiếc ghế. (Ảnh: Japan Airlines)

Có thể thấy, đi máy bay nhiều, nhưng không phải ai cũng để ý đến mọi chi tiết bên trong khoang hành khách. Trên một số chuyến bay, có một chiếc ghế với thiết kế rất lạ khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy phải ngỡ ngàng.

Chiếc ghế này trông giống các ghế khác, nhưng phần đệm ngồi lại bị chia làm hai bởi một khối nhô cao ở giữa, tạo cảm giác vô cùng khó chịu và không thể ngồi nổi. Thiết kế ấy khiến nhiều người tự hỏi: liệu có ai thực sự ngồi được ở vị trí này hay không?

Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý do

Theo tờ New York Post, chiếc "đệm kỳ lạ" này được lắp đặt tại hàng ghế số 15 trên một chiếc Boeing 737-800 đời cũ. Thực chất, nó không phải là một thiết kế ghế mới mà là vật chắn cho thấy vị trí này đã bị loại bỏ vĩnh viễn vì lý do an toàn.

Thông tin này cũng được nhắc đến bởi Gary Leff - cây bút chuyên viết về hàng không của blog View From the Wing. Theo ông, thiết kế lạ lùng này từng xuất hiện trên hàng ghế 15 của các chuyến bay nội địa do Japan Airlines khai thác.

Trên thực tế, đây chỉ là cách hãng hàng không đánh dấu một chiếc ghế không thể sử dụng.

Nguyên nhân nằm ở vị trí của hàng ghế này. Hàng 15 là hàng đầu tiên của khoang phổ thông, và phía trước nó không có vách ngăn an toàn. Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, hành khách ngồi ở vị trí này có thể gặp nguy cơ chấn thương cao do không có điểm chống đỡ phía trước.

Nếu tháo bỏ hoàn toàn chiếc ghế, khoảng trống tạo ra có thể khiến hành khách phía sau cảm thấy bất tiện. (Ảnh: Japan Airlines)

Nếu tháo bỏ hoàn toàn chiếc ghế, khoảng trống tạo ra có thể khiến hành khách phía sau cảm thấy bất tiện hoặc ảnh hưởng đến bố cục khoang máy bay. Vì vậy, hãng hàng không đã lựa chọn giải pháp khác: giữ nguyên khung ghế nhưng lắp thêm một tấm đệm chắn đặc biệt để đảm bảo không ai ngồi vào vị trí đó.

Theo Gary Leff, cách làm này hiệu quả hơn nhiều so với việc dán băng keo, đặt biển cảnh báo hay dùng dây chắn. Một miếng đệm cố định vừa trực quan, dễ nhận biết, vừa giúp giảm bớt công việc kiểm tra và thay thế định kỳ cho đội ngũ kỹ thuật.

Chính vì vậy, dù trông khá kỳ quặc, chiếc ghế này thực chất là một biện pháp an toàn được thiết kế theo cách khiến bất kỳ ai nhìn thấy lần đầu cũng phải chú ý.

Tất nhiên, kiểu ghế đặc biệt này không xuất hiện trên tất cả các máy bay hiện nay, bởi nhiều dòng máy bay mới đã có thiết kế khoang hành khách khác. Tuy nhiên, phát hiện thú vị này vẫn khiến không ít người bất ngờ, thậm chí thích thú khi biết rằng trên máy bay từng tồn tại một chiếc ghế "không dành cho ai cả".

Và với nhiều hành khách, câu chuyện về chiếc ghế hàng 15 cũng cho thấy một điều: đôi khi những chi tiết nhỏ bé trong thiết kế máy bay lại ẩn chứa những lý do rất quan trọng liên quan đến an toàn hàng không.