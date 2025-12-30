Vì sao có những cặp đôi càng sống lâu bên nhau, hôn nhân lại càng hạnh phúc?

Hạnh phúc của hôn nhân không xuất phát từ sự hoàn hảo

Lev Tolstoy từng cho rằng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi hai người đủ kiên nhẫn để ở lại, lắng nghe và cùng nhau vượt qua.

Hạnh phúc trong hôn nhân không phải là không có mâu thuẫn, mà là cách các cặp đôi học cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau qua thời gian. Những cặp vợ chồng gắn bó lâu năm thường duy trì giao tiếp cởi mở, tôn trọng sự khác biệt, biết nhường nhịn và trân trọng những điều nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày. Chính sự kiên nhẫn, bao dung và cùng nhau trưởng thành đã giúp hôn nhân của họ ngày càng bền chặt và ấm áp.